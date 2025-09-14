Người Việt nói gì về thiết kế Honda Winner R?

Ngay sau khi Honda trình làng Winner R tại Việt Nam, mẫu xe côn tay này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Winner R tập trung thay đổi dàn áo bên ngoài, tạo khác biệt so với Winner X trước đây ẢNH: N.N

Được Honda giới thiệu là mẫu xe "hoàn toàn mới" nhưng Winner R không mang lại cảm giác lột xác như kỳ vọng. Đa phần các bình luận trên mạng xã hội đều xoay quanh thiết kế của mẫu xe này. Nhiều ý kiến cho rằng Winner R chỉ khoác dàn áo mới, động cơ và công nghệ không khác nhiều so với Winner X.

Tài khoản T.B bình luận trên Facebook: "Thiết kế Winner R cố lấy cảm hứng từ dòng Sport Bike nhưng làm hơi quá, khiến tổng thể xe mất cân đối". Tài khoản X.H.X bình luận trên TikTok: "Winner R vẫn dùng động cơ 150 cc cũ, khó cạnh tranh với Yamaha Exciter 155"...

Nhiều bình luận trái chiều về Honda Winner R trên mạng xã hội, diễn đàn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sự so sánh giữa Honda Winner R và Yamaha Exciter 155 cũng được nhiều người nhắc đến. Ở thế hệ mới, Exciter 155 thay đổi từ diện mạo bên ngoài đến nâng cấp động cơ, trang bị. Trong khi đó, Winner R chủ yếu tập trung vào thay đổi ngoại hình. Cách tiếp cận này tạo ra phản ứng trái chiều đối với người Việt.

So với đối thủ Yamaha Exciter 155, mẫu xe tay côn mới của Honda có lợi thế về giá khi niêm yết 46,16 - 50,56 triệu đồng; thấp hơn Exciter 155 (giá 48,2 - 54 triệu đồng). Giá niêm yết của Winner R không thay đổi quá nhiều so với các phiên bản cũ, đây cũng là lợi thế của mẫu xe này. Tuy nhiên, trong quá khứ, các phiên bản Winner trước đây thường được ưu đãi, giảm giá tại đại lý để kích cầu nhưng chưa đủ sức thuyết phục khách Việt.

Honda Winner vẫn dùng động cơ dung tích 150 phân phối, sản sinh công suất 15,6 mã lực ẢNH: N.N

Tung ra thị trường thế hệ đầu vào năm 2016, Honda Winner được kỳ vọng trở thành đối trọng của Yamaha Exciter. Tuy nhiên, mẫu tay côn của Yamaha vẫn được nhiều khách Việt ưa chuộng hơn và có cộng đồng người dùng đông đảo. Trong khi đó, Winner vẫn tìm nhiều cách để tạo lợi thế cạnh tranh so với đối thủ.

Việc tung Winner R ra thị trường cho thấy nỗ lực của Honda trong việc làm mới sản phẩm. Tuy nhiên, những phản hồi ban đầu từ phía người tiêu dùng kỳ vọng vào một chiếc xe tay ga thay đổi mạnh mẽ hơn.

Honda Winner R có lợi thế về giá bán, hướng đến nhóm khách hàng trung thành, tìm kiếm một mẫu xe bền bỉ, vừa tầm tiền. Tuy vậy, việc Honda Winner R có tạo được sức hút, đột phá để mở rộng tệp khách hàng này hay không vẫn cần thời gian và phản hồi từ thị trường.