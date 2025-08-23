Thực hư chuyện Honda mở nhà máy sản xuất xe chạy bằng hydro tại Việt Nam?

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Honda sẽ đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất xe chạy bằng khí hydro tại Việt Nam, nhằm cạnh tranh trực tiếp với hãng xe VinFast, Yadea và Dat Bike. Cũng theo luồng thông tin này, nhà máy mới của hãng xe Nhật Bản đặt tại tỉnh Trà Vinh cũ, nay thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Thông tin này ngay lập tức gây xôn xao dư luận, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam gần đây đang có nhiều động thái thúc đẩy chuyển đổi xanh trong giao thông.

Mặc dù vậy, liên quan đến những tin đồn nói trên, Honda Việt Nam mới đây đã lên tiếng bác bỏ. Cụ thể, trong bài viết đăng tải trên trang facebook chính thức, liên doanh Nhật khẳng định những thông tin lan truyền là "hoàn toàn sai sự thật". Honda toàn cầu chưa có bất kỳ kế hoạch nào liên quan đến việc xây dựng nhà máy xuất xe chạy bằng khí hydro tại Việt Nam.

Honda Việt Nam khẳng định thông tin hãng đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất xe chạy bằng khí hydro tại Việt Nam là sai sự thật ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hiện tại, tại "dải đất hình chữ S", hãng xe Nhật Bản đang vận hành tổng cộng 4 nhà máy sản xuất xe. Trong đó có 3 nhà máy xe máy (tổng công suất 2,75 triệu xe/năm) và một nhà máy sản xuất ô tô (công suất 35.000 xe/năm).

Đáng chú ý, Honda mới đây cũng đã chính thức chen chân vào phân khúc xe máy điện tại Việt Nam bằng việc giới thiệu đến người dùng hai mẫu xe máy điện đầu tiên, gồm ICON e: và CUV e:. Trong đó, mẫu ICON e: được hãng mở bán 3 phiên bản, giá niêm yết từ 26,9 - 27,3 triệu đồng. Riêng mẫu CUV e: chỉ áp dụng mô hình cho thuê. Mức giá thuê 1,5 triệu đồng/tháng (đã kèm 2 pin và 2 sạc).

Dù phủ nhận kế hoạch tại Việt Nam, tuy nhiên Honda toàn cầu những năm gần đây không giấu giếm tham vọng đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ năng lượng hydro. Cuối năm ngoái, hãng công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy mới tại tỉnh Tochigi, Nhật Bản. Nhà máy này sẽ hướng tới hoạt động sản xuất hệ thống pin nhiên liệu hydro (fuel cell). Dự kiến chính thức đưa vào hoạt động toàn phần từ tháng 3.2028 và có thể đạt công suất khoảng 30.000 bộ pin nhiên liệu mỗi năm.

Hãng xe Nhật Bản hiện đang vận hành 3 nhà máy sản xuất xe máy và 1 nhà máy sản xuất ô tô tại Việt Nam ẢNH: CHÍ TÂM

Đây là dự án Honda nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản thông qua chương trình Green Transformation (GX), một trong những bước đi quan trọng để Honda tiến gần hơn đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Theo công bố, công nghệ pin nhiên liệu hydro của Honda sẽ được ứng dụng cho bốn lĩnh vực chính: ô tô du lịch thuần điện dùng pin nhiên liệu (FCEV), xe thương mại, trạm phát điện cố định và các loại máy móc xây dựng. Hãng đặt mục tiêu đạt 5% thị phần xe tải hydro vào năm 2030, trước khi mở rộng lên 30% vào năm 2040.

Honda đang thúc đẩy kế hoạch sản xuất pin hydro thông qua việc lên kế hoạch vận hành một nhà máy tại thành phố Moca, tỉnh Tochigi (Nhật Bản) ẢNH: JAPAN TIMES

Ngoài ra, từ năm 2024, Honda đã bắt tay cùng General Motors (GM) xây dựng nhà máy sản xuất pin nhiên liệu hydro tại Michigan (Mỹ). Một trong những sản phẩm hợp tác đầu tiên là mẫu Honda CR-V chạy hydro, với chi phí sản xuất hệ thống nhiên liệu giảm tới 1/3 so với loại sử dụng trên mẫu Clarity Fuel Cell 2019.

Các chuyên gia nhận định, dù xe điện chạy pin đang dẫn dắt thị trường toàn cầu, Honda vẫn đặt niềm tin vào tiềm năng của công nghệ hydro, đặc biệt trong các lĩnh vực vận tải đường dài và công nghiệp nặng, nơi yêu cầu quãng đường di chuyển xa, khả năng nạp nhiên liệu nhanh. Dù mạng lưới trạm tiếp nhiên liệu hydro cho xe cá nhân vẫn còn hạn chế, nhưng ở mảng vận tải, công nghệ này có thể tạo ra một cuộc cách mạng tương tự như cách dầu diesel từng làm trước đây.