Mạng dial-up huyền thoại của AOL dừng hoạt động sau 34 năm

Theo TechSpot, trong một động thái đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên, AOL đã lặng lẽ thông báo chính thức ngừng cung cấp dịch vụ internet quay số (dial-up) sau 34 năm hoạt động, kể từ ngày 30.9 tới. Đối với nhiều người, đây là một chương lịch sử tưởng chừng đã khép lại từ lâu, nhưng trên thực tế, nó vẫn là một phần cuộc sống của hàng ngàn người cho đến tận hôm nay.

Internet quay số, với âm thanh "rè rè" đặc trưng khi kết nối qua đường dây điện thoại, từng là cánh cổng đầu tiên đưa hàng triệu người trên thế giới đến với không gian mạng. Tuy nhiên, trong thời đại của cáp quang và 5G, tại sao dịch vụ này vẫn còn tồn tại?

Mạng internet dial-up của AOL ngừng hoạt động sau 34 năm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Câu trả lời nằm ở sự chênh lệch về hạ tầng kỹ thuật số. Theo báo cáo của Ủy ban Truyền thông liên bang Mỹ (FCC), tại Mỹ, vẫn còn một bộ phận không nhỏ dân cư ở các khu vực nông thôn và vùng đất của các bộ lạc thổ dân chưa được tiếp cận với mạng băng thông rộng cố định, hoặc nếu có thì chi phí cũng quá đắt đỏ. Dữ liệu điều tra dân số Mỹ gần đây cho thấy vẫn còn hơn 265.000 người chỉ dựa vào kết nối quay số để truy cập internet.

Đây chính là lý do tại sao AOL, hiện thuộc sở hữu của Yahoo!, vẫn duy trì dịch vụ cũ kỹ này. Tuy nhiên, "triều đại" của nó sắp đi đến hồi kết. Cùng với việc ngừng cung cấp dịch vụ, các phần mềm liên quan như AOL Dialer và trình duyệt AOL Shield cũng sẽ bị khai tử.

Việc AOL rút lui không đồng nghĩa với dấu chấm hết hoàn toàn cho internet quay số. Những người dùng bị ảnh hưởng sẽ phải tìm đến các nhà cung cấp còn lại như NetZero hay Juno. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời.

Chính phủ Mỹ đang triển khai nhiều chương trình trị giá hàng tỉ USD nhằm mở rộng cơ sở hạ tầng internet tốc độ cao và hỗ trợ các hộ gia đình có thu nhập thấp chuyển đổi. Các giải pháp thay thế hiện đại hơn như internet vệ tinh của Starlink cũng đang dần trở nên phổ biến hơn ở các khu vực hẻo lánh.

Dù vậy, việc AOL, một trong những cái tên tiên phong, chính thức nói lời từ biệt với dịch vụ đã làm nên tên tuổi của mình, thực sự là một khoảnh khắc mang tính biểu tượng, khép lại một chương quan trọng trong lịch sử phát triển của internet toàn cầu.