Mang điện thoại đi cầm rồi cướp giật lại để bán lấy tiền trả nợ

Ngày 17.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Hữu Duy (21 tuổi, ngụ xã Hiếu Thành, H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Bị can Phạm Hữu Duy lúc bị bắt NAM LONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 11.11, một nam thanh niên chở Duy đến cửa hàng điện thoại di động N.T ở ấp Khu Phố, xã Hựu Thành, H.Trà Ôn. Tại đây, Duy gặp chị H. (chủ cửa hàng) trao đổi về việc muốn chuộc lại 2 điện thoại di động đã cầm khoảng 10 ngày trước.

Thấy Duy là người quen nên chị H. đưa lại. Duy giả vờ cầm 2 điện thoại mở nguồn và nói sẽ trả tiền cho chị H. bằng hình thức chuyển khoản. Tuy nhiên, khi chị H. đưa thông tin tài khoản, lợi dụng lúc chị không chú ý, Duy cầm 2 điện thoại chạy ra ngoài và lên xe chờ sẵn chạy đi.

Lập tức, chị H. cùng một số người trong cửa hàng đuổi theo. Sau khi chạy được một đoạn, người điều khiển xe dừng lại, không đồng ý chạy tiếp nên Duy xuống xe chạy bộ về hướng chợ Hựu Thành tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn phối hợp Công an xã Hựu Thành tiến hành xác minh, truy tìm Duy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 2 giờ xảy ra vụ việc, công an xác định Duy là người cướp giật điện thoại và người chạy xe máy chở Duy là N.T.T (30 tuổi, ngụ xã Hiếu Nghĩa, H.Vũng Liêm) nên mời về trụ sở làm rõ.

Duy đã thừa nhận hành vi cướp giật tài sản với mục đích kiếm tiền trả nợ. Riêng anh T., do không biết sự việc, không có bàn bạc từ trước và đã dừng xe khi thấy Duy bị truy đuổi nên không liên quan đến hành vi phạm tội, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.



Vụ cướp giật tài sản trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.