Mang đường hư, kênh mương không thoát nước… gửi gắm các ứng cử viên

Chiều 10.3, buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai với người dân 3 xã Chư A Thai, Phú Thiện, Ia Hiao diễn ra vô cùng sôi nổi.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 6 tại tỉnh Gia Lai gồm: Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Ông Phạm Ngọc Lâm, Vụ trưởng, Thư ký Phó chủ tịch Quốc hội. Bà Siu Hương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Ông Nay Chip, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó chủ tịch UBND xã Uar, tỉnh Gia Lai. Bà Rơlan H'Ti, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó chủ tịch MTTQ VN xã Ia Ko; Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, chị Trần Thị Phúc, thôn Tân Điệp 1, xã Chư A Thai, nêu ra một số vấn đề thực tế tại địa phương đã cản trở việc phát triển, sinh kế của người dân.

"Tại một số tuyến đường ở thôn hay đường ra đồng ruộng từ nhiều năm nay ít được đầu tư. Một số tuyến đường đã bị xuống cấp nhưng chưa được tu sửa, ảnh hưởng đến việc lưu thông của bà con, con em đến trường hàng ngày cũng như vận chuyển nông sản khó khăn. Tình trạng này dẫn đến chi phí vận chuyển tăng cao, hàng hóa bị đẩy giá nên rất khó trong vấn đề cạnh tranh. Cử tri chúng tôi mong rằng các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ tăng cường công tác giám sát, có ý kiến đến Quốc hội, các bộ,ngành T.Ư để giúp người dân yên tâm, ổn định sản xuất…".

Với nước da ngăm đen đặc trưng của người miền núi lam lũ, cử tri Dương Văn Đăng, xã Phú Thiện, mang theo những tâm tư, nguyện vọng đến hội nghị tiếp xúc cử tri, mong được các ứng cử viên đại biểu Quốc hội sẽ là cánh tay nối dài phản ánh đến Quốc hội, các bộ, ngành T.Ư quan tâm giải quyết.

Ông Đăng nói như giãi bày hết nỗi lòng: "Tại địa phương chúng tôi có nhiều con đường từ nhiều năm nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Hễ mưa to là bị sạt lở, ngập lụt, lưu thông rất khó khăn, nguy hiểm. Rồi hệ thống kênh mương nội đồng cũng ít được tu sửa, xây mới để đáp ứng nhu cầu nước tưới của người dân. Hạ tầng thủy lợi cũng là vấn đề cấp thiết đối với vùng có diện tích lúa nước hàng ngàn ha như địa phương. Cử tri chúng tôi mong rằng những vấn đề thiết thực này sẽ sớm được quan tâm, giải quyết".

Đặt rất nhiều niềm tin và kỳ vọng vào các ứng cử viên, cử tri Trần Công Hoan, xã Phú Thiện, mong các đại biểu trúng cử hãy dành thời gian tăng cường công tác giám sát tại các địa phương để lắng nghe tiếng nói của người dân và những vấn đề người dân cần phản ánh.

"Chúng tôi cũng mong rằng các cấp cần có những quyết sách để phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây nguyên, để người dân có thêm điều kiện sinh kế, thụ hưởng nhiều hơn các chính sách đúng đắn, hiệu quả. Ngoài ra, cử tri chúng tôi cũng mong muốn cấp trên có những biện pháp cụ thể để bảo vệ rừng, nâng độ che phủ. Đây cũng là vấn đề tối quan trọng để gìn giữ tài nguyên rừng, tài nguyên nước, đất đai… trong chiến lược phát triển quốc gia", cử tri Hoan nói.

Ông cũng gửi gắm thêm các đại biểu Quốc hội trúng cử hãy góp tiếng nói để thu hút đầu tư giải quyết nguồn lực lao động dồi dào tại địa phương, để họ không phải di chuyển đến các thành phố lớn khác làm công nhân, đồng thời góp phần tăng giá trị sản phẩm tại địa phương. Đặc biệt là lao động dôi dư của thanh niên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cử tri Rmah Phiết ở thôn Plei Tel A, xã Phú Thiện, kể thực trạng hai thôn Plei Tel A và Plei Tel B có 3 tuyến mương chảy thẳng vào nhưng chưa được xử lý đường thoát nước nhanh nên gây ứ đọng nhiều tháng trong năm.

"Vấn đề bao năm nay vẫn tồn tại là do mương thoát nước rất nhỏ. Cứ mưa đến là đường trong thôn bị ngập ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân. Học sinh đến trường cũng rất nguy hiểm. Chúng tôi đã kiến nghị, có ý kiến nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết. Cử tri chúng tôi mong nếu các ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội hãy quan tâm đến công tác giám sát tại địa phương, có những ý kiến hay kiến nghị cụ thể để giúp hàng trăm hộ dân chúng tôi", cử tri Rmah Phiết nói rất chân tình.



