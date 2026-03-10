Tha thiết mong có khu công nghiệp giải quyết việc làm cho người miền núi

Cử tri 2 xã Pờ Tó, Ia Pa đã bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng tha thiết của mình tới các ứng cử viên đại biểu Quốc hội trong buổi tiếp xúc cử tri sáng 10.3. Cử tri mong muốn thấy những chính sách hiệu quả nhằm giải quyết vấn đề việc làm, tạo cơ hội phát triển cho địa phương. Sự quan tâm này không chỉ thể hiện nguyện vọng của người dân mà còn là trách nhiệm của các đại biểu trong việc lắng nghe và hành động.

5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai trong buổi tiếp xúc cử tri sáng 10.3 ẢNH: NỮ VƯƠNG

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị bầu cử số 6 tại tỉnh Gia Lai gồm: Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam. Ông Phạm Ngọc Lâm, Vụ trưởng, Thư ký Phó chủ tịch Quốc hội. Bà Siu Hương, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Gia Lai, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Ông Nay Chip, Ủy viên BCH Đảng bộ xã, Phó chủ tịch UBND xã Uar, tỉnh Gia Lai. Bà Rơlan H'Ti, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó chủ tịch MTTQ VN xã Ia Ko; Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai.

Là người dân tộc Ba Na, cử tri A Hà, xã Ia Pa, rất quan tâm đến vấn đề làm sao giải quyết vấn đề việc làm cho người địa phương. Chị Hà nói ở địa bàn hiện nay còn tồn tại thực tế là nhiều lao động ở địa phương rời quê vào các thành phố lớn để kiếm việc làm, nên kéo theo hệ luỵ nhiều học sinh bỏ học đi theo bố mẹ.

Từ đó chị Hà gửi gắm mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử hãy quan tâm kêu gọi các nguồn lực, nguồn vốn về đầu tư tại địa phương để giải quyết vấn đề việc làm, từ đó người dân ở quê không còn tha hương nữa.

Chị A Hà tha thiết mong có chính sách thu hút đầu tư các khu công nghiệp về địa phương để giải quyết vấn đề việc làm cho người dân ẢNH: NỮ VƯƠNG

Đồng thời, cử tri A Hà cho biết thêm hiện nay vấn đề cơ sở vật chất của các trường học cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Nhiều bàn học hư hỏng, máy tính đa phần đều đã cũ, ảnh hưởng đến chất lượng tiếp cận tri thức và khoa học, công nghệ của học sinh.

Ngoài việc mong về cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục ở địa phương, chị Hà cũng mong Quốc hội, Chính phủ sẽ quan tâm đầu tư về giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, hiệu quả; cũng như chú trọng việc tập huấn khoa học kỹ thuật cho người dân để áp dụng vào canh tác.

"Nếu có các khu công nghiệp về đây, người dân có công ăn việc làm ổn định, các em an tâm đến trường, năng suất lao động cũng tăng cao nhờ ứng dụng khoa học công nghệ thì mỗi gia đình sẽ ấm no, hạnh phúc hơn. Hộ gia đình phát triển thì xã nhà cũng sẽ phát triển. Chính vì thế, nên rất mong các ứng cử viên khi trúng cử hãy ghi nhận và quan tâm đến những ý kiến, kiến nghị mà chúng tôi gửi gắm hôm nay", cử tri A Hà nói.

Là một người trẻ, chị Phường cũng rất quan tâm đến vấn đề việc làm cho thanh niên địa phương ẢNH: NỮ VƯƠNG

Cùng chung mối quan tâm, cử tri Dương Thị Phường, thôn Quý Tân, xã Ia Pa, cho rằng hiện nay thanh niên ở địa phương phải đi xa để làm ăn rất nhiều, nên chị mong muốn các ứng cử viên quan tâm hơn đến các chính sách tạo việc làm, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương, từ đó thanh niên sẽ có điều kiện lập nghiệp ngay trên quê hương của mình.

"Là một người trẻ, tôi rất mong muốn thanh niên tại địa phương được quan tâm nhiều hơn để có điều kiện lập nghiệp, gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của địa phương", cử tri Phường bày tỏ.

Chị Tuyết cho biết hiện nay còn khoảng 6.000 người lao động tại địa phương chưa có việc làm ẢNH: NỮ VƯƠNG

Khi mọi người đều nhắc nhiều về vấn đề giải quyết việc làm, trước khi nêu những kiến nghị của mình, cử tri Ngô Thị Tuyết, xã Ia Pa, cho biết tổng dân số xã hiện nay khoảng 31.000 người, trong độ tuổi lao động hơn 19.500 người, trong đó khoảng 13.000 người có việc làm.

Đưa ra số liệu cụ thể để chị Tuyết dẫn chứng cho thực trạng còn khoảng 6.000 người lao động tại địa phương chưa có việc làm.

"Hiện nay trên địa bàn xã chưa có doanh nghiệp lớn sử dụng nhiều lao động, chỉ có công ty thuốc lá sử dụng một lượng lao động nhỏ theo mùa nên việc giải quyết việc làm cho thanh niên gặp khó khăn… Chính vì thế, chúng tôi rất mong các vị ứng cử viên nếu trúng cử hãy quan tâm tạo việc làm bằng cách kêu gọi các nhà đầu tư, các dự án… có sử dụng lao động", chị Tuyết tha thiết gửi gắm.

Nhiều cử tri còn quan tâm đến vấn đề kênh mương, thủy lợi, bờ kè tại địa phương ẢNH: NỮ VƯƠNG

Cử tri đọc báo nắm bắt thêm thông tin thời sự, đời sống kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế trước giờ diễn ra buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: NỮ VƯƠNG

Bên cạnh đó, chị Tuyết cũng cho biết năm 2024, được sự quan tâm của T.Ư đã đầu tư làm 3 đoạn bờ kè tại thôn Quý Đức và đoạn cầu Kdam. Nhưng năm 2025, trên địa bàn xảy ra lũ lụt, Sông Ba sạt lỡ lớn, làm ảnh hưởng đến nhà của người dân. "Mong T.Ư quan tâm đầu tư, khảo sát làm bờ kè cả đoạn sông Ba qua xã Ia Pa để đảm bảo giữ được đất sản xuất và an toàn cho người dân", cử tri Tuyết kiến nghị.

Anh Bùi Quang Huy cho biết dù có trúng cử hay không, nhưng ở các cương vị công tác khác nhau, 5 ứng cử viên cũng xin hứa sẽ có trách nhiệm đối với những đề xuất, kiến nghị của cử tri ẢNH: NỮ VƯƠNG

Đại diện 5 ứng cử viên phát biểu, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, cho biết tất cả những chia sẻ, kiến nghị của cử tri đều rất chính đáng và thực tiễn.

"Thay mặt 5 ứng cử viên, chúng tôi trân trọng cảm ơn bà con cử tri đã quan tâm, phát biểu ý kiến trên tinh thần thẳng thắn, chân tình để các ứng cử viên của chúng tôi có thêm thông tin, hiểu hơn về tình hình của địa phương. Dù có trúng cử hay không, nhưng ở các cương vị công tác khác nhau, chúng tôi cũng xin hứa sẽ có trách nhiệm đối với những đề xuất, kiến nghị của cử tri, để làm sao những vấn đề lớn liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương sẽ được tháo gỡ", anh Bùi Quang Huy khẳng định.