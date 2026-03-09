Ở nơi mà người dân mong những con đường kiên cố, tiếp cận khoa học kỹ thuật

Chiều 9.3, tại Hội trường Nhà văn hóa thôn Ia Rniu, xã Ia Tul, đã diễn ra buổi tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, đại diện 5 ứng cử viên phát biểu tiếp thu và trao đổi với cử tri ẢNH: NỮ VƯƠNG

Là thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số, cử tri Ksor Quang (xã Ia Sao) rất mong muốn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội nếu trúng cử hãy quan tâm đến các địa phương với những chương trình cụ thể giúp đào tạo nghề cho thanh niên; xây dựng cơ sở hạ tầng…

"Đặc biệt, ở địa phương chúng tôi còn quá thiếu các nhà đầu tư vào tìm hiểu cơ hội để đầu tư. Ngoài ra, mong các đại biểu quan tâm đến các chương trình dài hơi để hỗ trợ người dân trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tiếp cận khoa học kỹ thuật, góp phần tăng năng suất, sản lượng từ đó cải thiện đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu", cử tri Ksor Quang nêu kiến nghị.

Cử tri Ksor Quang mong có chương trình cụ thể giúp đào tạo nghề cho thanh niên ẢNH: NỮ VƯƠNG

Chị Nay Thị Thu Hà, Phó bí thư Chi đoàn thôn Bôn Tơ Khế, xã Ia Tul, cho biết địa phương với hơn 90% là người dân tộc thiểu số Jrai. Đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Đối với công tác đoàn cũng có những khó khăn nhất định. Là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số tuy nhiên năng lực cũng như điều kiện hiện nay còn hạn chế. Vẫn còn tình trạng báo cáo giấy, viết tay.

"Do vậy tôi đề nghị các đại biểu nếu trúng cử hãy quan tâm hơn đến vấn đề này, hỗ trợ giúp thanh niên không những ở xã chúng tôi mà nhiều địa phương khác", chị Thu Hà nói.

Cử tri 2 xã Ia Tul, Ia Sao tìm hiểu về thông tin của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ẢNH: TRẦN HIẾU

Cử tri Kpah H'tư (xã Ia Tul) trình bày thực trạng các thôn, làng hiện nay của xã Ia Tul, nhiều nhà sinh hoạt cộng đồng đang bị xuống cấp, hư hại. Từ đó, chị Kpah H'tư mong các đại biểu Quốc hội trúng cử quan tâm đến những nguồn lực để giúp đỡ vấn đề này, giúp bà con có nơi sinh hoạt.

"Ngoài ra, đợt mưa lũ lớn cuối năm 2025 đã gây ra tình trạng sạt lở, hư hại nhiều tuyến đường trong xã. Tình trạng này đến nay chưa thể khắc phục gây khó khăn cho bà con trong việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa. Chúng tôi mong các đại biểu nếu trúng cử sẽ có thêm tiếng nói để giúp đỡ vấn đề này. Lâu dài cần xây dựng những con đường kiên cố để giúp lưu thông phương tiện và đứng vững trong mùa mưa bão", cử tri Kpah H'tư nói.

Các vấn đề rất thực tiễn và chính đáng đã được các cử tri gửi gắm đến những ứng cử viên đại biểu Quốc hội ẢNH: NỮ VƯƠNG

Các cử tri trẻ đọc Báo Thanh Niên tại hội trường buổi tiếp xúc cử tri ẢNH: TRẦN HIẾU

Đại diện 5 ứng cử viên phát biểu tiếp thu và trao đổi với cử tri, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, trân trọng cảm ơn cử tri đã có sự quan tâm, đóng góp ý kiến. Theo anh Bùi Quang Huy, những ý kiến của cử tri đều rất thực tiễn và chính đáng, 5 ứng cử viên sẽ tiếp thu một cách đầy đủ, đề đạt đến các cơ quan có thẩm quyền. Và dù ở cương vị công tác nào, 5 ứng cử viên cũng sẽ có trách nhiệm đối với những đề xuất, kiến nghị của cử tri.

Với kiến nghị liên quan về chuyển đổi số, anh Bùi Quang Huy cho rằng trong chuyển đổi số điều quan trọng nhất thuộc về người dùng chứ không phải thiết bị. Theo anh Huy, hiện nay đã có ứng dụng thanh niên Việt Nam, quản lý Chi đoàn và đoàn viên trên phần mềm, nhưng vẫn còn thực tế nhiều Chi đoàn quản lý chưa tốt, đoàn viên chưa có ý thức sử dụng. Nên điều quan trọng nhất là phải nâng cao ý thức của người sử dụng trước. Sau đó, trong điều kiện cho phép, sẽ cố gắng từng bước trang bị, nâng cấp các thiết bị hiện đại cho Xã đoàn, Chi đoàn.

"Tôi mong các bạn đoàn viên, thanh niên ở địa phương phải là lực lượng xung kích trong chuyển đổi số, đặc biệt hỗ trợ chính quyền trong việc vận hành mô hình chính quyền 2 cấp. Không ai khác, thanh niên phải là lực lượng đi đầu", anh Bùi Quang Huy nhắn gửi.