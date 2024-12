Mang hung khí đi trả thù, chém nhầm người đi đường

Ngày 23.12, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 7 nghi phạm để điều tra về hành vi dùng hung khí chém nhầm người đi đường.

Nghi can Phạm Đăng Mạnh tại cơ quan công an ẢNH: C.A

Trước đó, một người dân ở xã Nghi Diên (H.Nghi Lộc) đang chạy xe máy trên tuyến quốc lộ 48E (thuộc địa bàn H.Nghi Lộc), thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi trên 3 xe máy dùng hung khí chém vào vùng đầu và vùng tay, khiến nạn nhân bị thương tích nặng phải nhập viện.

Qua điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ 7 nghi can đều ngụ xã Nghi Đức, TP.Vinh (Nghệ An), trong đó Phạm Đăng Mạnh (19 tuổi) và Nguyễn Văn Hoàn (19 tuổi) đều đã có tiền án về tội gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận trước đó có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác nên đã rủ nhau đi trên 3 xe máy đi tìm nhằm trả thù, giải quyết mâu thuẫn. Trên đường đi, nhóm này gặp một người đàn ông đang chạy xe máy và cho rằng đây là thành viên của nhóm có mâu thuẫn nên đã dùng dao, kiếm chém nạn nhân bị thương.