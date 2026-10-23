Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu vừa triển khai Dự án "Tiếng Anh cho em" hướng tới học sinh vùng cao, biên giới và hải đảo. Tại Cô Tô, chương trình kết nối trực tuyến với thầy và trò 3 trường: Trường tiểu học và THCS Đồng Tiến, Trường tiểu học và THCS Cô Tô, Trường tiểu học và THCS Thanh Lân.

Điểm đặc biệt của dự án "Tiếng Anh cho em" nằm ở mô hình học tập kết hợp giữa giáo viên và công nghệ. Học sinh được tham gia các lớp học trực tuyến trên nền tảng Ocean Edu Edtech, nơi tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và nhiều công cụ hỗ trợ thông minh.

Phát biểu tại chương trình, nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê, Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, chia sẻ niềm vui khi dự án được triển khai tới học sinh nơi biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Mang lớp học tiếng Anh đến gần hơn với học sinh đảo xa.

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhấn mạnh, tiếng Anh là cầu nối giúp học sinh tiếp cận kho tàng tri thức nhân loại, khám phá những nền văn hóa mới và mở rộng cánh cửa hội nhập. Với hình thức học trực tuyến, dự án mong muốn đưa những giờ học chất lượng đến gần hơn với học sinh, để khoảng cách địa lý không còn là rào cản trên hành trình chinh phục tri thức.

Gửi lời nhắn tới các bạn học sinh Cô Tô, nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê mong các em luôn hào hứng, chăm chỉ và tự tin khi học tiếng Anh; đừng ngại mắc lỗi hay chưa hiểu bài, hãy mạnh dạn đặt câu hỏi, tương tác với thầy cô và kiên trì luyện tập mỗi ngày.

Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng sẽ phối hợp với Ocean Edu, nhà trường và chính quyền địa phương để đồng hành, theo dõi và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Bày tỏ cảm ơn tới Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng Ocean Edu, Chủ tịch HĐND đặc khu Cô Tô Lê Ngọc Hân cho biết, trên địa bàn hiện chưa có trung tâm Anh ngữ; học sinh chủ yếu học tiếng Anh theo chương trình tại trường. Vì vậy, dự án mở ra cơ hội thiết thực để các em học sinh tiếp cận môi trường học ngoại ngữ mới, từng bước thu hẹp khoảng cách cơ hội học tập giữa hải đảo và đất liền.

Cũng tại chương trình, các bạn học sinh đã tham gia lớp học thử nghiệm "Tiếng Anh cho em". Từ những giờ học trực tuyến đầu tiên, các bạn học sinh Cô Tô sẽ có thêm cơ hội luyện tập, khám phá điều mới và nuôi dưỡng ước mơ.