Triển khai thí điểm dự án 'Tiếng Anh cho em' tại 2 trường học ở Tuyên Quang

Ngày 25.9, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp Hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu tổ chức lễ phát động dự án "Tiếng Anh cho em" tại Trường tiểu học 19.8, xã Minh Thanh và Trường tiểu học và THCS Lê Văn Hiến, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Đây là 2 điểm trường đầu tiên triển khai mô hình "Tiếng Anh cho em", mở đầu hành trình đưa tiếng Anh đến gần hơn với học sinh tại những khu vực còn nhiều khó khăn.

Các đại biểu dự lễ phát động chương trình ẢNH: BTC

Tham dự chương trình có nhà báo Phan Việt Hùng, Phó tổng biên tập thường trực Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng; ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó tổng giám đốc Hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu, cùng lãnh đạo 2 nhà trường.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Phan Việt Hùng nhấn mạnh, tiếng Anh không chỉ là môn học mà còn là chìa khóa giúp học sinh mở rộng tri thức và tự tin hội nhập. Dự án hướng tới việc mang đến cơ hội học tập công bằng hơn cho học sinh vùng khó, giúp các em có thêm điều kiện khám phá những chân trời mới.

Nhà báo Phan Việt Hùng phát biểu tại chương trình ẢNH: BTC

Điểm nổi bật của dự án "Tiếng Anh cho em" là mô hình học tập kết hợp giữa giáo viên và công nghệ. Học sinh được tham gia các lớp học trực tuyến trên nền tảng Ocean Edu Edtech, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cùng nhiều công cụ hỗ trợ học tập.

Trong mỗi buổi học, học sinh không chỉ nghe giảng mà còn tham gia các hoạt động tương tác như trò chơi, hỏi - đáp, làm việc nhóm và thuyết trình ngắn. Việc học cùng giáo viên nước ngoài giúp các em rèn luyện kỹ năng nghe - nói, nâng cao phản xạ ngôn ngữ.

Học sinh được trải nghiệm ở môi trường học tập mới ẢNH: BTC

Ngoài giờ học trực tuyến, học sinh có thể tự luyện tập thông qua hệ thống hỏi đáp AI, nhân vật ảo hỗ trợ luyện nói và thư viện bài học đa dạng. Qua đó, chương trình hướng tới việc giúp học sinh từng bước chuyển từ "học để biết" sang "học để sử dụng".

Dự án cũng là một bước triển khai cụ thể tinh thần đổi mới giáo dục, chuyển đổi số theo định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TW.

Theo ban tổ chức, 2 điểm trường tại Tuyên Quang được lựa chọn làm mô hình thí điểm nhằm theo dõi hiệu quả triển khai, lắng nghe phản hồi từ giáo viên và học sinh. Trên cơ sở đó, chương trình sẽ tiếp tục hoàn thiện để mở rộng ra nhiều địa phương khác trên cả nước.

Dự án "Tiếng Anh cho em" kỳ vọng công nghệ sẽ trở thành cầu nối tri thức, giúp học sinh ở mọi vùng miền có thêm cơ hội học tập, phát triển và tự tin hội nhập.