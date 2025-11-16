Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Gia đình

Chị 9 tuổi dạy tiếng Anh cho em trai: Hành trình đáng yêu của cô giáo nhí

Ngọc Ngọc
Ngọc Ngọc
16/11/2025 20:00 GMT+7

Mới 9 tuổi, bé Lê Trần Vân Anh (ở Khánh Hòa) đã được gọi là cô giáo nhí nhờ những video dạy toán và tiếng Anh cho em trai, khiến dân mạng thích thú.

Khi lên 4, Vân Anh đã yêu thích việc học toán và đặc biệt đam mê với tiếng Anh, Từ đó, em chăm chỉ học hỏi thông qua sách, truyện và phim ảnh, rồi sau truyền đạt lại cho em trai bằng cách trở thành cô giáo dạy tiếng Anh... riêng của em.

"Dạy tiếng Anh cho em vui lắm!"

Khi còn bé, Vân Anh rất thích chơi trò làm cô giáo, thường xuyên cầm sách vở, bút, giảng bài, sửa lỗi và chấm điểm cho em trai. "Mẹ và em gọi con là cô giáo Suhao nhé", chị Hằng Trần (34 tuổi, mẹ của bé Vân Anh) kể về biệt danh của em.

'Cô giáo nhí' 9 tuổi và đam mê dạy tiếng Anh cho em trai - Ảnh 1.

Mỗi ngày, Vân Anh đều chăm chỉ luyện nói, luyện viết tiếng Anh để tiến bộ hơn

ẢNH: NVCC

Cứ vào mỗi tối, Vân Anh lại dành từ 30 phút đến 1 tiếng để đảm nhận vai trò cô giáo cho em trai. "Con thích dạy tiếng Anh cho em, hai chị em vừa chơi vừa học. Mỗi lần em hiểu bài con mừng vì có cảm giác vì em và mình cùng giỏi lên từng chút một", Vân Anh tâm sự.

Từ sở thích ấy, hàng loạt những video dạy học của hai chị em ra đời dưới sự hỗ trợ của mẹ. Chị Hằng lưu giữ những kỉ niệm đáng yêu, giúp hai bé học được cách lắng nghe và cải thiện nội dung bài học.

Ngoài những giờ lên lớp, Vân Anh và em trai còn luyện tập nói tiếng Anh hằng ngày ở nhà. Thời gian ăn cơm, học bài hay vui chơi, hai chị em đều tranh thủ luyện nói và đố vui bằng tiếng Anh.

"Nhiều khi hai đứa còn hợp tác trêu mẹ bằng tiếng Anh nữa, mà mẹ không hiểu gì nên chỉ biết cười", chị Hằng chia sẻ.

'Cô giáo nhí' 9 tuổi và đam mê dạy tiếng Anh cho em trai - Ảnh 2.

Vân Anh giúp em học toán bằng tiếng Anh

ẢNH: NVCC

Ước mơ trở thành cô giáo

Không chỉ nói tiếng Anh tự nhiên, Vân Anh còn khiến nhiều người ấn tượng bởi suy nghĩ trưởng thành. Với cô bé, tiếng Anh không chỉ là một môn học mà còn là sự kết nối thế giới.

"Nhờ tiếng Anh mà con hiểu được các video nước ngoài nói gì, nói chuyện được với bạn bè ở nhiều nơi. Con còn học được nhiều điều mới mẻ và khám phá những thứ hay ho mà trước giờ con chưa biết tới", bé gái nói.

'Cô giáo nhí' 9 tuổi và đam mê dạy tiếng Anh cho em trai - Ảnh 3.

Vân Anh coi việc giúp em trai học tập là niềm vui

ẢNH: NVCC

Từ những bộ phim hoạt hình, truyện tranh nước ngoài cho đến việc trò chuyện cùng em trai bằng tiếng Anh, Vân Anh dần xem ngôn ngữ này như một người bạn thân thiết. Ngoài việc dạy học cho em trai, Vân Anh còn mong muốn được chia sẻ niềm vui đó với người khác. "Con muốn dạy lại cho các em nhỏ khác nữa, để ai cũng thấy học tiếng Anh là vui chứ không phải khó", Vân Anh nói.

Đằng sau hành trình ấy là sự đồng hành nhẹ nhàng và tích cực của ba mẹ. Không ép con học theo khuôn mẫu, họ chọn cách khơi dậy niềm yêu thích, để con được tự khám phá niềm vui trong từng bài học.

'Cô giáo nhí' 9 tuổi và đam mê dạy tiếng Anh cho em trai - Ảnh 4.

Trở thành cô giáo là ước mơ của Vân Anh

ẢNH: NVCC

"Ba mẹ không chỉ tạo điều kiện học tập mà còn luôn cổ vũ, khen ngợi mỗi khi bé cố gắng, để cho con được thoải mái sai. Nhờ vậy, con thấy việc học tiếng Anh được thoải mái và sáng tạo, từ đó sự tự tin của con ngày càng tăng thêm", chị Hằng chia sẻ.

Khi được hỏi về ước muốn tương lai, Vân Anh cười nói: "Nếu sau này được trở thành cô giáo dạy tiếng Anh thì con sẽ rất vui, vì con thích chia sẻ những điều con biết và giúp người khác học giỏi hơn. Nhưng để làm được điều đó thì con phải cố gắng nhiều lắm, con biết sẽ khó nhưng con sẽ cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ của mình".

Tin liên quan

Giữa đêm ở TP.HCM, mẹ đơn thân mưu sinh bên bếp than nuôi con bại não

Giữa đêm ở TP.HCM, mẹ đơn thân mưu sinh bên bếp than nuôi con bại não

Mỗi tối, giữa khói than nghi ngút của quán chả lụi nhỏ ở TP.HCM, chị Hồng Ngọc - người mẹ đơn thân - vừa bán hàng mưu sinh, vừa canh chừng hơi thở yếu ớt của con gái út bị bại não.

Chuyện về chàng trai 'bận làm con của mẹ'

Hành trình tìm mẹ của cô gái Pháp ở TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

cô giáo tiếng Anh bé 9 tuổi dạy em trai bằng tiếng anh dạy tiếng Anh cô giáo nhí
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận