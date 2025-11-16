Chị 9 tuổi dạy tiếng Anh cho em trai: Hành trình đáng yêu của cô giáo nhí

Khi lên 4, Vân Anh đã yêu thích việc học toán và đặc biệt đam mê với tiếng Anh, Từ đó, em chăm chỉ học hỏi thông qua sách, truyện và phim ảnh, rồi sau truyền đạt lại cho em trai bằng cách trở thành cô giáo dạy tiếng Anh... riêng của em.



"Dạy tiếng Anh cho em vui lắm!"

Khi còn bé, Vân Anh rất thích chơi trò làm cô giáo, thường xuyên cầm sách vở, bút, giảng bài, sửa lỗi và chấm điểm cho em trai. "Mẹ và em gọi con là cô giáo Suhao nhé", chị Hằng Trần (34 tuổi, mẹ của bé Vân Anh) kể về biệt danh của em.

Mỗi ngày, Vân Anh đều chăm chỉ luyện nói, luyện viết tiếng Anh để tiến bộ hơn ẢNH: NVCC

Cứ vào mỗi tối, Vân Anh lại dành từ 30 phút đến 1 tiếng để đảm nhận vai trò cô giáo cho em trai. "Con thích dạy tiếng Anh cho em, hai chị em vừa chơi vừa học. Mỗi lần em hiểu bài con mừng vì có cảm giác vì em và mình cùng giỏi lên từng chút một", Vân Anh tâm sự.

Từ sở thích ấy, hàng loạt những video dạy học của hai chị em ra đời dưới sự hỗ trợ của mẹ. Chị Hằng lưu giữ những kỉ niệm đáng yêu, giúp hai bé học được cách lắng nghe và cải thiện nội dung bài học.

Ngoài những giờ lên lớp, Vân Anh và em trai còn luyện tập nói tiếng Anh hằng ngày ở nhà. Thời gian ăn cơm, học bài hay vui chơi, hai chị em đều tranh thủ luyện nói và đố vui bằng tiếng Anh.

"Nhiều khi hai đứa còn hợp tác trêu mẹ bằng tiếng Anh nữa, mà mẹ không hiểu gì nên chỉ biết cười", chị Hằng chia sẻ.

Vân Anh giúp em học toán bằng tiếng Anh ẢNH: NVCC

Ước mơ trở thành cô giáo

Không chỉ nói tiếng Anh tự nhiên, Vân Anh còn khiến nhiều người ấn tượng bởi suy nghĩ trưởng thành. Với cô bé, tiếng Anh không chỉ là một môn học mà còn là sự kết nối thế giới.

"Nhờ tiếng Anh mà con hiểu được các video nước ngoài nói gì, nói chuyện được với bạn bè ở nhiều nơi. Con còn học được nhiều điều mới mẻ và khám phá những thứ hay ho mà trước giờ con chưa biết tới", bé gái nói.

Vân Anh coi việc giúp em trai học tập là niềm vui ẢNH: NVCC

Từ những bộ phim hoạt hình, truyện tranh nước ngoài cho đến việc trò chuyện cùng em trai bằng tiếng Anh, Vân Anh dần xem ngôn ngữ này như một người bạn thân thiết. Ngoài việc dạy học cho em trai, Vân Anh còn mong muốn được chia sẻ niềm vui đó với người khác. "Con muốn dạy lại cho các em nhỏ khác nữa, để ai cũng thấy học tiếng Anh là vui chứ không phải khó", Vân Anh nói.

Đằng sau hành trình ấy là sự đồng hành nhẹ nhàng và tích cực của ba mẹ. Không ép con học theo khuôn mẫu, họ chọn cách khơi dậy niềm yêu thích, để con được tự khám phá niềm vui trong từng bài học.

Trở thành cô giáo là ước mơ của Vân Anh ẢNH: NVCC

"Ba mẹ không chỉ tạo điều kiện học tập mà còn luôn cổ vũ, khen ngợi mỗi khi bé cố gắng, để cho con được thoải mái sai. Nhờ vậy, con thấy việc học tiếng Anh được thoải mái và sáng tạo, từ đó sự tự tin của con ngày càng tăng thêm", chị Hằng chia sẻ.

Khi được hỏi về ước muốn tương lai, Vân Anh cười nói: "Nếu sau này được trở thành cô giáo dạy tiếng Anh thì con sẽ rất vui, vì con thích chia sẻ những điều con biết và giúp người khác học giỏi hơn. Nhưng để làm được điều đó thì con phải cố gắng nhiều lắm, con biết sẽ khó nhưng con sẽ cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ của mình".