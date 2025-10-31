Cô giáo trẻ mang bụng bầu, cõng con vượt suối băng rừng đến với học trò

Hành trình cắm bản để "trồng người"

Sinh ra, lớn lên và lập gia đình ở tỉnh Phú Thọ, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà quyết định rời xa quê hương, khăn gói lên Lai Châu công tác. Thời điểm ấy, Lai Châu, đặc biệt là các xã vùng biên giới như Khổng Lào, còn là một vùng đất đầy thử thách, thiếu thốn trăm bề.

Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết của tuổi đôi mươi, cô Hà không ngần ngại đón nhận nhiệm vụ tại Trường mầm non Bản Lang, một điểm trường nằm ở xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà với các học sinh vùng cao ẢNH: NVCC

Những ngày đầu đặt chân đến mảnh đất biên cương này, cô Hà đã phải đối mặt với vô vàn trở ngại. Giao thông đi lại khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, nhà cửa phải thuê mướn tạm bợ. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương da diết, đặc biệt là nỗi nhớ con gái đầu lòng mới 18 tháng tuổi phải gửi lại cho ông bà chăm sóc, đôi khi khiến cô bật khóc.

"Ngày đi làm, tối về nhớ con đến rơi nước mắt, nhưng tôi vẫn cố gắng để đến lớp cùng học trò", cô chia sẻ. Lúc bé đã được 3 tuổi, cô đón con lên ở cùng. Quãng thời gian đó là chuỗi ngày vất vả không thể nào quên.

Năm thứ hai công tác, cô được phân công dạy tại điểm bản Nậm Lùng, nơi xa nhất, khó khăn nhất của xã. Điểm trường cách trung tâm 7 km. Để đến lớp, cô phải vượt qua con đường mòn đầy sỏi đá và bùn lầy, có những đoạn không thể đi xe máy mà phải đi bộ.

Trong hành trình dạy học ở điểm trường vùng cao, cô Hà đã nỗ lực truyền cảm hứng cho học sinh ẢNH: NVCC

Trong hoàn cảnh ấy, cô Hà lại mang thai bé thứ hai, vừa cõng con đầu trên lưng, lặn lội đến lớp trong mưa gió.

"Chồng tôi là bộ đội ở Phú Thọ, khi tôi phải cắm bản dạy học được 2 năm, anh cũng xin chuyển công tác đến Lai Châu, nhưng vẫn cách xa nơi tôi dạy học khoảng 50 km. Lúc đó, đường sá đi lại khó khăn, nên tôi vẫn phải ở trọ để vừa dạy học, vừa chăm con", cô chia sẻ.

Hình ảnh người giáo viên trẻ mang bụng bầu, cõng con vượt suối băng rừng để đến với học trò đã trở thành minh chứng sống động cho nghị lực phi thường và tình yêu nghề sâu đậm của cô. Nhưng chính những tháng ngày gian nan ấy đã tôi luyện nên một cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà kiên cường, bản lĩnh và tràn đầy tình yêu thương.

Không ngừng đổi mới

Trải qua nhiều năm gắn bó với sự nghiệp "trồng người" nơi vùng cao, cô Hà luôn tâm niệm: dù điều kiện còn thiếu thốn, cô vẫn phải tìm mọi cách mang đến cho trẻ một môi trường học tập tốt nhất. Từ thực tiễn giảng dạy, cô đã đúc rút ra nhiều kinh nghiệm và sáng kiến quý báu.

Đầu tiên là triết lý "lấy trẻ làm trung tâm", tổ chức các hoạt động phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ, để trẻ được học thông qua vui chơi, trải nghiệm.

Cô cũng tận dụng tối đa các nguyên vật liệu địa phương như tre, nứa, vỏ ngô, lá cây, sỏi đá... để biến chúng thành những đồ dùng, đồ chơi sáng tạo, vừa gần gũi, thân thiện, vừa giúp trẻ thêm yêu quê hương, bản làng.

Cô Hà luôn đổi mới phương pháp giảng dạy để khơi dậy tính tích cực của học sinh ẢNH: ĐĂNG HẢI

Trong phương pháp giảng dạy, cô Hà không ngừng đổi mới, kết hợp kể chuyện, đọc thơ, trò chơi vận động, đóng vai, hoạt động nhóm nhằm khơi dậy tính tích cực, mạnh dạn, sáng tạo ở trẻ. Cô đặc biệt chú trọng việc thực hiện hiệu quả các sáng kiến kinh nghiệm.

Bằng cách khảo sát học sinh đầu năm, căn cứ vào chất lượng để đưa ra đề tài nghiên cứu khoa học và các giải pháp trên cơ sở thực tiễn, cô đã góp phần nâng cao chất lượng học sinh một cách nhanh chóng, đồng thời tạo động lực để mỗi giáo viên phát huy tính sáng tạo, đem lại môi trường giáo dục thân thiện, hiệu quả và hạnh phúc cho trẻ.

Bên cạnh đó, cô còn tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực tế cho trẻ, như chăm sóc vườn rau, nuôi gà, gói bánh, thăm bản làng. Những hoạt động này không chỉ giúp trẻ hình thành kỹ năng sống, gắn kết cộng đồng mà còn nuôi dưỡng tình yêu lao động từ khi còn nhỏ. Cô cũng kiên trì phối hợp với phụ huynh, tuyên truyền, vận động để họ cùng đồng hành trong việc chăm lo học tập cho con em mình.

Cô Hà hướng dẫn học sinh bắt sâu, nhổ cỏ, trồng rau ẢNH: ĐĂNG HẢI

Không ngừng lại ở đó, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà luôn chủ động tự học, bồi dưỡng chuyên môn, tích cực tham gia các lớp tập huấn, học hỏi đồng nghiệp, tìm tòi tài liệu nhằm nâng cao trình độ, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn giảng dạy. Tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ ấy đã giúp cô luôn đổi mới, mang đến những bài học bổ ích và hấp dẫn cho học trò.

Thắp sáng tương lai cho trẻ vùng cao

10 năm gắn bó với Lai Châu là 10 năm cô Hà học được cách kiên nhẫn, vượt khó và hơn hết là yêu nghề, yêu trẻ nhiều hơn. Cô tự hào vì được đứng trên bục giảng nơi vùng cao, tự hào vì đã góp một phần công sức nhỏ bé cho sự nghiệp "trồng người". Với cô, ở bất cứ nơi đâu, thầy cô giáo cũng chính là những người gieo hạt yêu thương, để mai này hạt giống ấy nảy mầm xanh tốt, góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng cho quê hương, đất nước.

Cô Hà cùng tình nguyện viên hướng dẫn học sinh vẽ tranh ẢNH: ĐĂNG HẢI

Câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà là minh chứng sống động cho những cống hiến thầm lặng nhưng vĩ đại của biết bao nhà giáo nơi vùng cao. Tình yêu nghề, tình yêu trẻ và nghị lực vượt khó của cô không chỉ thắp sáng tri thức mà còn gieo mầm hy vọng vào trái tim của những đứa trẻ vùng biên, giúp các em vững bước trên con đường tương lai.