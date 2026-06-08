Bùi Lê Quang Hưng 'nói tiếng Anh như gió', trí nhớ cực đỉnh bây giờ ra sao?

Bùi Lê Quang Hưng sở hữu nhiều khả năng khiến không ít người bất ngờ ẢNH: THANH

Sở hữu những khả năng khó tin

Một năm trước, Báo Thanh Niên từng đăng bài "Sửng sốt với cậu bé 4 tuổi rưỡi 'nói tiếng Anh như gió', trí nhớ cực đỉnh" nói về cậu bé Bùi Lê Quang Hưng (con vợ chồng anh Bùi Văn Thanh và chị Lê Thị Sơn, ngụ ở khu phố Hoà Phú, P.Bình Dương, TP.HCM) sở hữu những khả năng khó tin.

Cụ thể, dù tự học tiếng Anh nhưng cậu bé này có thể "bắn" tiếng Anh cực đỉnh. Không những vậy, Hưng còn có khả năng nhận diện chính xác quốc kỳ của các nước trên thế giới, nhớ các tuyến đường ở TP.HCM…

Chị Lê Thị Sơn (37 tuổi, mẹ của Hưng) cho biết sau khi bài báo đăng trên Báo Thanh Niên, con trai trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết đến, có cơ hội tham gia những chương trình về tài năng.

Hưng có thể "bắn" tiếng Anh cực đỉnh, giao tiếp bằng tiếng Trung nhờ khả năng tự học ẢNH: THANH

Mới đây nhất, khi tham gia chương trình Siêu tài năng nhí (do HTV phối hợp cùng Madison Media Group thực hiện), Hưng được nhiều khán giả gọi là "bách khoa toàn thư" khi thể hiện tài năng ghi nhớ hàng loạt kiến thức về toán học và khoa học.

Trong một thử thách, ban giám khảo chọn những câu hỏi ngẫu nhiên của bộ 600 câu hỏi dùng trong kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, Hưng đã tự tin đưa ra những đáp án chính xác, thậm chí còn giải thích rõ ràng vì sao mình chọn đáp án đó.

Ở cấp độ thử thách khó khăn, ban giám khảo tiếp tục nâng độ khó khi tráo vị trí và giấu đi một trong 118 nguyên tố hóa học, nhưng Hưng vẫn xuất sắc sắp xếp lại toàn bộ bảng tuần hoàn theo đúng thứ tự. Cậu bé này còn biết cách phân loại 150 con số thành số nguyên tố, số chính phương và số lập phương…

Hưng tự học và có thể chơi đàn p ẢNH: THANH NAM

Sau một năm, Bùi Lê Quang Hưng có gì khác?

Phóng viên Báo Thanh Niên gặp lại Hưng một năm sau khi bài báo "Sửng sốt với cậu bé 4 tuổi rưỡi 'nói tiếng Anh như gió', trí nhớ cực đỉnh" đăng, cậu bé này cho biết "cháu đã có những thứ mới".

Cụ thể, cũng bằng phương pháp tự học, Hưng không những nghe, nói, đọc tiếng Anh "rào rào", mà còn có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Trung như: giới thiệu bản thân, quê quán, trao đổi những nội dung đơn giản trong cuộc sống hàng ngày.

Đối với môn toán, Hưng cũng thể hiện sự yêu thích đặc biệt. Những kiến thức như số nguyên tố, số chính phương, số lập phương hay các bài toán tư duy nâng cao đều không làm khó được cậu bé 5 tuổi rưỡi này.

Chị Sơn cho hay: "Nhiều dạng toán vượt ngoài chương trình học hiện tại nhưng Hưng vẫn có thể tự suy luận và giải quyết. Chẳng hạn, khi gặp bài toán tính tổng từ 1 đến 100, Hưng không thực hiện phép cộng tuần tự mà tự tìm ra quy luật để giải nhanh hơn. Các kiến thức hình học cơ bản như tổng ba góc trong tam giác hay tìm góc còn thiếu khi biết trước hai góc, Hưng cũng nắm khá tốt. Phần lớn những kiến thức này không đến từ việc học thêm mà xuất phát từ sự tò mò, ham tìm hiểu. Con thường xem các chương trình khoa học, toán học bằng tiếng Anh, sau đó tự nghiên cứu thêm những điều chưa hiểu rồi hỏi ba mẹ hoặc anh trai (đang học lớp 8) để được giải thích. Tôi luôn khuyến khích con duy trì tinh thần tự học ấy".

Hưng cũng thể hiện năng khiếu chơi đàn piano. Hưng nói: "Con đánh đàn piano được là do con tự học".

Hưng và anh trai ẢNH: THANH NAM

Chị Sơn nói: "Điều tôi mong mỏi không phải con trở thành thần đồng hay đạt thật nhiều thành tích. Tôi chỉ hy vọng con được học tập trong một môi trường phù hợp, gặp được những người có chuyên môn và kinh nghiệm để định hướng đúng với năng lực của mình. Bởi với khả năng hiện tại của con, gia đình không đủ chuyên môn để hướng dẫn, nói cách khác là "bó tay", không biết phải dạy thế nào. Chúng tôi chỉ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để con được phát triển đúng hướng và theo đuổi những điều con yêu thích".

Tiến sĩ Lê Thanh Quân, Chủ tịch Hội đồng Sư phạm, Giám đốc điều hành Trường tiểu học, THCS và THPT Elite (P.Bình Dương, TP.HCM), cho biết đã có cơ hội tiếp xúc với Bùi Lê Quang Hưng trong một buổi phỏng vấn học bổng của nhà trường. "Thực sự, điều khiến tôi bất ngờ là khả năng tư duy và trí nhớ của em. Dù mới 5 tuổi nhưng những gì Hưng thể hiện đã vượt xa độ tuổi thông thường", ông Quân nói và cho biết đó là lý do trường cấp học bổng 100% dành cho lớp 1 cả bậc tiểu học dành cho Hưng.

Theo ông Quân, trong quá trình trao đổi đã nhận thấy Hưng có khả năng tư duy toán học tương đương học sinh lớp 4, lớp 5 ở một số nội dung. Hưng hiểu về các dãy số có quy luật, biết cách tính bình phương, lập phương, nhận diện số nguyên tố và giải quyết nhiều bài toán tư duy một cách tự nhiên. Đây là những kiến thức không thường thấy ở một đứa trẻ mới chuẩn bị vào lớp 1.

"Không chỉ vậy, Hưng còn có khả năng tự học ngoại ngữ rất đáng chú ý. Bên cạnh đó, vốn hiểu biết xã hội của Hưng cũng khá rộng. Trong buổi phỏng vấn, Hưng thể hiện sự quan tâm đến nhiều lĩnh vực khoa học khác nhau, thậm chí đã biết đến các nguyên tố trong bảng tuần hoàn hóa học…, những kiến thức mà thông thường học sinh lớn hơn nhiều tuổi mới bắt đầu tiếp cận", ông Quân nói.

Cậu bé 5 tuổi rưỡi sở hữu những khả năng đặc biệt ẢNH: THANH NAM

Ông Quân nhận định: "Với kinh nghiệm hơn 20 năm làm giáo dục và từng tiếp xúc với nhiều học sinh xuất sắc, tôi đánh giá Hưng là một trường hợp rất đặc biệt. Nếu dùng từ "thiên tài" thì có thể hơi lớn, nhưng rõ ràng Hưng sở hữu những tố chất bẩm sinh hiếm gặp".

Trong thời gian tới, bên cạnh chương trình học chính khóa, ông Quân cho biết nhà trường sẽ xây dựng lộ trình riêng dành cho Hưng. "Chúng tôi dự kiến kết nối em với các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là toán học, trong đó có những người từng tham gia các kỳ thi và hoạt động toán học quốc tế. Mục tiêu là đánh giá chính xác năng lực của em, đồng thời có phương pháp hỗ trợ phù hợp nhất, giúp Hưng phát huy tối đa năng lực của mình", ông Quân cho hay.