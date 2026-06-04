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Giới trẻ

Những địa chỉ dành cho phụ huynh muốn đưa con học nhạc cụ dịp hè ở TP.HCM

Thanh Nam
Thanh Nam
04/06/2026 09:00 GMT+7

Mùa hè là thời điểm nhiều phụ huynh tìm kiếm những hoạt động bổ ích giúp con phát triển toàn diện bên cạnh việc nghỉ ngơi sau một năm học. Trong đó, học nhạc cụ được xem là lựa chọn được nhiều gia đình ưu tiên.

Những địa chỉ dành cho phụ huynh muốn đưa con học nhạc cụ dịp hè ở TP.HCM - Ảnh 1.

Trẻ học nhạc cụ vào dịp hè tại một trung tâm ở TP.HCM

ẢNH: THANH NAM

Tại TP.HCM, học nhạc cụ ở đâu?

Bà Nguyễn Ngọc Dao Phương, người sáng lập Công ty TNHH âm nhạc và nghệ thuật Topkids (211 Nguyễn Văn Hưởng, P.An Khánh, TP.HCM), cho biết công ty nhiều bộ môn như: piano, guitar, violin, thanh nhạc, ballet và dance, giúp học viên, đặc biệt là trẻ em có cơ hội phát triển theo sở thích và năng khiếu cá nhân.

"Bên cạnh việc giảng dạy kỹ năng chuyên môn, TopKids chú trọng rèn luyện sự tự tin, khả năng sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và bản lĩnh biểu diễn cho học viên thông qua các chương trình hòa nhạc, workshop, hoạt động thu âm, giao lưu nghệ thuật và các cuộc thi trong nước, quốc tế. Ngoài âm nhạc và nghệ thuật, chúng tôi còn phối hợp triển khai các chương trình phát triển thể chất cho trẻ, hướng tới mục tiêu giúp học viên phát triển toàn diện cả về năng khiếu, kỹ năng và sức khỏe", bà Phương cho hay.

Những địa chỉ dành cho phụ huynh muốn đưa con học nhạc cụ dịp hè ở TP.HCM - Ảnh 2.

Đại diện hệ thống Little Fingers Piano (67/6/38 đường số 5, P.Gò Vấp, TP.HCM), cho biết đang có những lớp học nhạc cụ dành cho trẻ từ 4 - 12 tuổi. Little Fingers Piano tập trung vào các lớp piano cơ bản với phương pháp tiếp cận nhẹ nhàng, phù hợp cho những bé lần đầu tiếp xúc với âm nhạc. Theo đại diện trung tâm, ngoài việc làm quen với phím đàn, trẻ còn được phát triển cảm âm, tư duy âm nhạc và khả năng tập trung thông qua các bài học được thiết kế theo độ tuổi. Các lớp học quy mô nhỏ giúp giáo viên theo sát quá trình học tập của từng học viên.

Nguyễn Thế Hoan (27 tuổi, ngụ ở 74 Bà Hạt, P.Vườn Lài, TP.HCM; trước là P.9, Q.10), cho biết đang cho con học nhạc cụ ở Motif Music (644 Phạm Thế Hiển, P.Chánh Hưng, TP.HCM). Anh Hoan cho biết sở dĩ chọn trung tâm này vì có nhiều lựa chọn nhạc cụ, lớp học quy mô nhỏ.

Theo đại diện Motif Music, trung tâm đào tạo nhiều bộ môn như piano, guitar, organ và các nhạc cụ phổ biến khác. Điểm nổi bật của Motif Music là lớp học tối đa 4 học viên, giáo viên theo sát từng buổi học và có báo cáo tiến độ định kỳ cho phụ huynh. Trung tâm cũng hỗ trợ thuê đàn piano để học viên luyện tập tại nhà.

Những địa chỉ dành cho phụ huynh muốn đưa con học nhạc cụ dịp hè ở TP.HCM - Ảnh 3.

Không ít phụ huynh lựa chọn các lớp học âm nhạc trong dịp hè như một cách để con vừa có sân chơi lành mạnh, vừa khám phá năng khiếu của bản thân

ẢNH: THANH NAM

Nếu trẻ em thích học trống, guitar, ukulele…

Nếu trẻ yêu thích những nhịp điệu sôi động, Royal Music Studio (70 Phú Châu, P.Tam Bình, TP.HCM) là địa chỉ chuyên đào tạo bộ môn trống với hình thức học 1 kèm 1. Trung tâm thiết kế chương trình học từ cơ bản đến nâng cao cho trẻ em và người lớn. Giáo viên sẽ theo sát từng học viên, giúp điều chỉnh kỹ thuật và phát triển khả năng cảm nhịp.

Những địa chỉ dành cho phụ huynh muốn đưa con học nhạc cụ dịp hè ở TP.HCM - Ảnh 4.

Nhiều lớp nhạc cụ đang chiêu sinh vào dịp hè

ẢNH: THANH NAM

Còn Green Music Center (địa chỉ ở số 2B3-12 chung cư Sky Garden và 46 đường số 27, cùng ở P.Tân Hưng, TP.HCM) cung cấp các khóa học piano, violin và guitar dành cho trẻ em, học sinh luyện thi chứng chỉ âm nhạc.

"Dịp hè này, trung tâm tổ chức lớp cá nhân và nhóm nhỏ, xây dựng lộ trình học từ cơ bản đến nâng cao. Đây là lựa chọn phù hợp cho những phụ huynh muốn con được tiếp cận nhiều loại nhạc cụ khác nhau trước khi lựa chọn hướng đi lâu dài", đại diện Green Music Center nói và cho biết: "Đặc biệt, nếu trẻ là học sinh xuất sắc, được tặng 3 buổi học miễn phí, học sinh giỏi được tặng 2 buổi học miễn phí và 1 buổi học miễn phí với học sinh khá".

Ngoài ra, tại TP.HCM còn nhiều trung tâm dạy nhạc cụ cho trẻ em vào dịp hè này. Có thể kể như: Đô Trưởng Music & Arts (99 đường 26, P.Bình Phú, TP.HCM), One Piano (21 Đặng Dung, P.Tân Định, TP.HCM)…

Những địa chỉ dành cho phụ huynh muốn đưa con học nhạc cụ dịp hè ở TP.HCM - Ảnh 5.

Không ít trẻ em được ba mẹ cho đi học nhạc cụ từ nhỏ, và hè là thời điểm lý tưởng

ẢNH: THANH NAM

Vì sao phụ huynh muốn con học nhạc cụ từ nhỏ?

"Sở dĩ cho con đi học nhạc cụ bởi tin rằng nhạc cụ không chỉ giúp con được giải trí lành mạnh mà còn góp phần rèn luyện sự tập trung, tính kiên trì và khả năng cảm thụ nghệ thuật", chị Hoàng Thị Minh Hoa (31 tuổi, làm việc tại 240 - 242 Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước là P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức).

"Tôi muốn con học nhạc cụ từ sớm để có thể phát triển khả năng ghi nhớ, tư duy logic, sự tập trung và kỹ năng biểu đạt cảm xúc", chị Phạm Thị Minh Phương (31 tuổi, làm việc ở 96 Cao Thắng, P.Bàn Cờ, TP.HCM).

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