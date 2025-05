Sửng sốt với cậu bé 4 tuổi rưỡi 'nói tiếng Anh như gió', trí nhớ cực đỉnh

Khả năng tiếng Anh "không thể tin nổi"

Cậu bé 4 tuổi rưỡi có khả năng tiếng Anh khiến người khác cảm thấy... khó tin này sinh ngày 11.9.2020, là con của vợ chồng anh Bùi Văn Thanh (40 tuổi) và chị Lê Thị Sơn (36 tuổi), ngụ ở khu lưu trú khu công nghiệp Long Hậu (H.Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Chị Sơn kể: "Năm con 2 tuổi, một lần tôi thấy sốc vì thấy con cầm sách tiếng Anh và đọc ro ro. Nghĩ rằng con nhớ mặt chữ và đọc theo trí nhớ nên đã kiểm tra bằng cách đưa những sách tiếng Anh khác để con đọc. Và con đều đọc được. Kể từ đó, đọc sách tiếng Anh, những tài liệu có tiếng Anh là niềm đam mê của con".

Bùi Lê Quang Hưng mới 4 tuổi rưỡi, nhưng có thể đọc tiếng Anh trôi chảy ẢNH: THANH NAM

Người viết đã thử bằng cách đưa tài liệu về lĩnh vực môi trường bằng tiếng Anh cho cậu bé này đọc. Và không khỏi ngạc nhiên khi những từ vựng chuyên ngành đều không thể làm khó cậu bé có gương mặt thông minh này.

Người viết tiếp tục gõ đoạn tiếng Anh: "All wars that once brought devastation shall one day come to an end. Only the enduring green of peace remains eternal. Through sweat and blood, our people have forged the glorious chapters of the Vietnamese nation's history". Hưng nhìn và đọc trôi chảy. Thậm chí Hưng còn gây bất ngờ khi dịch được sang tiếng Việt.

Đọc tiếng Anh là đam mê của Hưng ẢNH: THANH NAM

Anh Thanh cho hay: "Có những từ vựng, câu tiếng Anh, con sẽ hiểu. Nhưng cũng có nhiều từ vựng con chưa thể biết. Tuy nhiên, dù với bất cứ từ vựng nào, câu tiếng Anh nào… thì con cũng đều đọc được".

Sau 2,5 năm Hưng thể hiện khả năng tiếng Anh "không thể tin nổi", cũng là chừng ấy thời gian cả vợ chồng anh Thanh, chị Sơn không thể lý giải vì sao con lại biết tiếng Anh. "Hai vợ chồng tôi không biết giao tiếp tiếng Anh, không có khả năng tiếng Anh tốt nên không thể dạy cho con. Con không học tiếng Anh qua YouTube hay truyện, phim bằng tiếng Anh... Tôi không hiểu vì sao. Khả năng của con giống như "tự phát" kể từ năm 2 tuổi", chị Sơn chia sẻ.

Bé trai 4 tuổi rưỡi 'bắn' tiếng Anh cực đỉnh, bố mẹ phải dùng Google dịch nói chuyệnmp4

Có câu chuyện khá thú vị, là hàng ngày, vào nhiều thời điểm khác nhau, cậu bé 4 tuổi rưỡi này đưa ra nội quy, bắt buộc ba mẹ và anh trai phải giao tiếp bằng tiếng Anh với mình. "Vợ chồng tôi không đủ khả năng để nói chuyện bằng tiếng Anh với con, nên phải cậy nhờ… Google dịch ra rồi đọc để giao tiếp với con. Còn anh trai Hưng đang học lớp 6 cũng nhờ Hưng… kèm để luyện nói, luyện đọc nhằm nâng cao trình độ ngoại ngữ", chị Sơn kể lại.

Chỉ bằng những thanh gỗ, với phương pháp tự nghĩ của mình, Hưng có thể làm các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100 và đưa ra kết quả chính xác ẢNH: THANH NAM

"Choáng" với khả năng ghi nhớ

Chị Sơn cho biết suốt hai tháng ôn luyện 600 câu trắc nghiệm lý thuyết thi lái xe ô tô hạng B1, B2 nhưng bản thân vẫn không thể nhớ nổi những câu liên quan đến biển báo giao thông, như: ghi nhớ hình dạng, đọc đúng tên tất cả các biển báo, phân biệt các loại biển cấm, biển chỉ dẫn, biển phụ, biển nguy hiểm, biển hiệu lệnh... "Thế nhưng Hưng chỉ mất 2 buổi để đọc và làm được điều tôi không thể làm", chị Sơn nói.

Chưa hết, Hưng có khả năng nhận diện chính xác quốc kỳ của các nước trên thế giới. Người viết thử đưa hình ảnh quốc kỳ các nước như: Bahamas, Dominica, Seychelles, Philippines, Belize, Bồ Đào Nha… đều không thể làm khó cậu bé này.

Anh Thanh kể thêm chuyện mỗi lần đưa Hưng đi đâu thì cậu bé này đều dùng não bộ "chụp" lại những hình ảnh mà bản thân cảm thấy có hứng thú, thấy thích, chẳng hạn như: đi qua một con đường có bao nhiêu cầu, bao nhiêu sông…

Hưng có khả năng ghi nhớ rất đặc biệt ẢNH: THANH NAM

Nhớ lại chuyện từng được ba mẹ đưa đi tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), Hưng nói với người viết: "Tuyến metro số 1 có tổng cộng 14 nhà ga, gồm 3 ga ngầm và 11 ga trên cao", rồi sau đó kể rành rọt tên từng ga, bắt đầu từ các ga Bến Thành, Nhà hát Thành phố, Ba Son…

Một khả năng khác, theo anh Thanh, đó là Hưng có thể nhớ như in từng phụ lục của mỗi cuốn sách đã được đọc. "Chẳng hạn cuốn sách có bao nhiêu trang, chủ đề của trang 5, trang 10, trang 84… là gì thì con đều nhớ được", anh Thanh kể và cho biết thêm: "Nhờ vậy, con có kiến thức để có thể lý giải được về các hiện tượng khoa học như: xói mòn đất, sóng thần…".

Cũng theo anh Thanh, dù chưa thông thạo viết chữ, nhưng Hưng có thể đọc rành mạch cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Hưng cũng thuộc không ít bài hát tiếng Anh. "Có lẽ với người khác, muốn thuộc một bài hát tiếng Anh sẽ mất thời gian, nhưng Hưng nghe một vài lần là có thể nhớ. Hưng có khả năng cảm nhận ngoại ngữ rất tốt", anh Thanh chia sẻ.

4 tuổi rưỡi, nhưng Hưng có nhiều khả năng đặc biệt so với bạn bè cùng lứa ẢNH: THANH NAM

Ngoài ra, dù chưa từng được ba mẹ hay anh trai hướng dẫn về cách cộng, trừ. Vậy nhưng, bằng những phương pháp rất riêng do… bản thân tự sáng tạo, Hưng chỉ cần cầm những thanh gỗ là có thể cộng các số với tổng dưới 100, hay hiệu của 100 với các số nhỏ hơn và đưa ra kết quả chính xác rất nhanh...

Chị Sơn cho hay vào khoảng giữa năm 2024, trong lần đi chơi cùng anh trai đến một trung tâm ngoại ngữ, Hưng đã chủ động tiến đến để chào hỏi, trò chuyện với người nước ngoài khiến không ít người cảm thấy bất ngờ và không lý giải được vì sao cậu bé hơn mới hơn 4 tuổi lại có khả năng tiếng Anh như người học ngoại ngữ này lâu năm.

"Sau đó, tôi quyết định đưa Hưng đến trung tâm để học, rèn luyện những kỹ năng liên quan đến ngoại ngữ một cách tốt hơn. Cũng như có môi trường cho con được nói tiếng Anh một cách thỏa thích", chị Sơn chia sẻ.

Hưng và ba mẹ ẢNH: THANH NAM

Bà Nguyễn Thị Hường, Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ - tin học Ánh Hào Quang (xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM), nhận xét: "Ngày đầu tiên tiếp nhận Hưng, tôi cảm nhận cậu bé này là trường hợp rất đặc biệt. Tôi thật sự ngạc nhiên vì cậu bé chưa đầy 4 tuổi ấy dạn dĩ, tự tin. Khi giáo viên người nước ngoài hỏi là cậu bé trả lời liền, không hề e dè, giao tiếp bằng tiếng Anh như phản xạ tự nhiên, nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ".

Cũng theo bà Hường: "Hưng có năng lực ngoại ngữ rất tốt, phát triển hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa. Ngoài khả năng ngoại ngữ linh hoạt, Hưng có thể nắm bắt mọi vấn đề trong cuộc sống rất nhanh nhạy. Hiện nay, dù chỉ mới 4 tuổi rưỡi nhưng đang học trình độ ngoại ngữ dành cho học sinh 7 tuổi. Hầu như từ vựng nào Hưng cũng có thể đọc. Về khả năng nói, đọc, Hưng giỏi hơn cả học sinh THCS, chỉ là chưa viết được nhiều. Trung tâm đang tiếp tục luyện phản xạ giao tiếp, kỹ năng viết cho Hưng".

Phụ huynh của Hưng hy vọng tìm được môi trường giáo dục phù hợp với khả năng của cậu bé ẢNH: THANH NAM