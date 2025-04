Tiếng Anh và AI là 'chìa khóa' mở ra cơ hội cho người trẻ

Ba đầu sách mới ra mắt nhân dịp này ẢNH: NXB

Trong dịp này, nhiều đầu sách dành cho giới trẻ cũng được Saigon Books và Zen Books giới thiệu. Có thể kể đến IELTS Speaking Journey - Speak Your Way to Band 6.0 (Nguyễn Cảnh Luân) giúp độc giả luyện tập phản xạ tiếng Anh như một gia sư tại gia, AI 2041 (Kai-Fu Lee và Chen Qiufan) giúp người đọc hiểu rõ cách AI ảnh hưởng đến mọi khía cạnh cuộc sống trong tương lai gần, Trí tuệ đồng hành (Ethan Mollik) xoay quanh phương thức áp dụng AI sao cho hiệu quả...