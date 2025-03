Phong Nha được bình chọn 'điểm đến tiết kiệm nhất châu Á', có nên vui?

Ngày 28.3, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết trong quý 1 năm 2025, số lượt khách du lịch đến địa phương ước đạt hơn 1 triệu lượt khách, tăng 4,5% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt gần 50.000 lượt (tăng 11,8% so với cùng kỳ). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 1.105 tỉ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.

Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Quảng Bình cũng thông tin: Ngày 18.3, mạng đặt phòng trực tuyến Agoda thống kê, đánh giá và công bố Phong Nha là điểm đến tiết kiệm nhất tại châu Á trong mùa xuân (dịp tháng 4 -5), đưa Việt Nam trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai khao khát một chuyến phiêu lưu trọn vẹn mà vẫn tiết kiệm trong giai đoạn cao điểm du lịch châu Á.

Du khách tham quan hang động ở Quảng Bình ẢNH: T.L

Khảo sát này dựa trên việc phân tích 20 điểm du lịch hàng đầu mỗi thị trường và có tổng 180 thành phố được đánh giá. Giá trung bình được lấy từ dữ liệu phòng được đặt trong tháng 1 hoặc tháng 2 với ngày nhận phòng từ 1.4 đến ngày 31.5.

Với mức giá phòng trung bình chỉ 715.000 đồng/đêm, Phong Nha (Quảng Bình) đã trở thành lựa chọn lý tưởng cho du khách yêu thích thiên nhiên và khám phá. Tại Việt Nam, Phong Nha đã vượt qua các điểm đến nổi tiếng như Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội, Hội An và Phú Quốc.

Ông Đặng Đông Hà, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Quảng Bình nói, được trang du lịch trực tuyến chuyên về dịch vụ đặt phòng Agoda bình chọn là "điểm đến tiết kiệm nhất" thì nên vui.

Khu vực Phong Nha và vùng phụ cận có nhiều homestay chất lượng, giá tốt ẢNH: T.L

Bởi khu vực Phong Nha chủ yếu các homestay chất lượng tốt, view đẹp lại gần những điểm tham quan… nhưng có giá tốt thì đó như là một sự "kích cầu", mời du khách trong và ngoài nước đến với Phong Nha và vùng phụ cận.

Ông Hà nhấn mạnh, không nên hiểu là các đơn vị lưu trú "hạ giá" hay "tiết kiệm làm thấp doanh thu du lịch" mà nên hiểu đây là một lợi thế. Bởi khi giá phòng tốt thì ít nhất mình cũng mời được du khách đến với Phong Nha, từ đây sẽ tiếp tục thu của họ từ nhiều khoản khác như tiền vé tham quan, ăn uống, trải nghiệm…

Bảng xếp hạng 9 địa điểm du lịch tiết kiệm tại châu Á vào mùa xuân theo Agoda: 1. Phong Nha (Việt Nam) 2. Tirupati (Ấn Độ) 3. Hat Yai (Thái Lan) 4. Padang (Indonesia) 5. Bacolod (Philippines) 6. Kuala Terengganu (Malaysia) 7. Gimpo (Hàn Quốc) 8. Narita (Nhật Bản) 9. Pingtung (Đài Loan, Trung Quốc)