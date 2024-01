Mạng lưới đại học: Nhiều nhưng yếu

Sáp nhập trường ĐH, liệu có khả thi ?

Để "cứu" các trường ĐH và CĐ thoát khỏi cảnh khó khăn, Nghệ An đã có chủ trương sáp nhập 3 trường công lập của tỉnh thành Trường ĐH Nghệ An.

Tỉnh Nghệ An có 3 trường: Trường CĐ Sư phạm Nghệ An, Trường CĐ Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An và Trường ĐH Kinh tế Nghệ An do tỉnh quản lý, được thành lập từ hàng chục năm trước. Năm 2014, Trường CĐ Kinh tế Nghệ An được nâng thành Trường ĐH Kinh tế Nghệ An. Tuy nhiên, việc tuyển sinh của trường cũng rất chật vật, có thời điểm mỗi năm chỉ tuyển được 150 SV. Tương tự, 2 trường CĐ còn lại những năm qua cũng gặp khó trong việc tuyển sinh.

Để tìm tương lai cho các trường này, ngày 2.1, tại phiên họp thường kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thống nhất chủ trương sáp nhập 3 trường nêu trên thành Trường ĐH Nghệ An nhằm tăng cường tính tự chủ, tinh giản bộ máy, tăng năng lực cạnh tranh, cải thiện vị thế trong bảng xếp hạng các trường ĐH trong nước, khu vực.

Tuy nhiên, việc sáp nhập này liệu có giúp các trường này trở thành trường ĐH tốt hay lại đi vào "vết xe đổ" của một số trường của các tỉnh khác là điều mà nhiều người đang lo ngại.

Nghệ An hiện có Trường ĐH Vinh đã đào tạo đa ngành từ nhiều năm qua, được đánh giá là trường có truyền thống và chất lượng tốt. Tuy nhiên, những năm qua, trường này cũng khá chật vật khi tuyển sinh, chưa kể tại Nghệ An còn có các trường ĐH khác cũng đã có bề dày kinh nghiệm đào tạo.

