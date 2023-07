Mang ma túy dạng thảo mộc từ Hải Phòng sang Hải Dương bán

Ngày 14.7, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an H.Ninh Giang (Hải Dương) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Đức (20 tuổi, trú tại thôn Xuân Hùng, xã Hùng Tiến, H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng), để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Phạm Văn Đức tại cơ quan công an CACC

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 6.7, tại một quán nước thuộc thôn Giâm Me (xã Đồng Tâm, H.Ninh Giang), Công an H.Ninh Giang và Công an xã Đồng Tâm bắt quả tang Phạm Văn Đức cất giấu 14 túi ni lông chứa các sợi dạng thực vật khô màu nâu. Đức thừa nhận các sợi chứa chất ma túy được Đức cất giấu để bán kiếm lời.

Tang vật ma túy dạng thảo mộc bị công an thu giữ CACC

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đức, Công an H.Ninh Giang thu giữ thêm 59 túi ni lông chứa sợi dạng thực vật khô màu nâu và một số đồ vật có liên quan khác.

Kết quả giám định cho thấy, 55 trong tổng số 73 túi thảo mộc nói trên chứa chất ma túy dạng ADB-Butinaca.