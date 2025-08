'Mạng nhện' điện ở nhà bạn gái

Ngôi nhà cấp 4 xây gạch cũ kỹ vách trát vữa vôi, không được chống thấm nên mùa mưa cả bốn bức tường nhà đều ẩm ướt, trong khi đó nhìn "mạng nhện đường dây điện" tôi toát cả mồ hôi hột.

Công trình điện an toàn “ra mắt” nhà vợ tương lai của tôi giờ đã xong Ảnh: TGCC

Vào nhà, tôi cởi giày đi chân không, vô tình đưa tay đụng tường nhà liền bị giật bắn cả người. Cứ tưởng "thần hồn nát thần tính" do tâm lý căng thẳng, nên đợi bình tĩnh hơn, tôi lại lén đưa tay sờ vào tường. Thôi rồi, lần này thì chắc chắn điện giật. Tường nhà ẩm nên bị rò điện! Nhưng rò từ đâu ra? Liếc mắt một vòng quan sát mạng điện nhà cũ kỹ bắt kiểu "tay ngang": dây nhợ trần trụi ám khói, giăng lòng vòng tứ tung, ngang dọc tùy tiện. Thêm mấy cái bảng điện, ổ cắm, cầu dao cơ cũng được lắp rất "tùy nghi", nhiều cái văng mất nắp phơi ruột, dây/lá đồng trần trụi khơi khơi nhìn… phát hãi với người có chút hiểu biết tối thiểu về an toàn điện.

Trời chuyển mưa nên cửa đóng, trong nhà tối om. Bố vợ tương lai của tôi tiến lại cái bảng điện cũ mèm bắt dính trên cột nhà, bật điện bằng cách… cầm chiếc đũa tre dí vào công tắc; còn tỉnh bơ giải thích: "Vậy cho điện khỏi giật(!)". Trời đất, giờ thì tôi hiểu: điện rò ra khắp nhà từ hệ thống dây nhợ, cầu dao bảng điện cũ nát bị ẩm ướt nên đụng đâu giật đó. Biết vậy nên bố vợ tương lai đối phó bằng cách dùng đũa bật công tắc thay vì dùng tay! Chưa hết, trò chuyện với mẹ vợ tương lai, hỏi thăm về hóa đơn tiền điện phải trả mỗi tháng tôi nghe cụ thở dài: nhà quê, xài tiết kiệm hết mức mà tháng nào cũng hết… 300.000 đồng tiền điện.

Nghe giật mình bởi xem đi xem lại, ngoài mấy bóng đèn thắp sáng, hai cụ chỉ xài thêm một nồi cơm điện, cái quạt điện nhỏ, tivi đèn LED và cái tủ lạnh Samsung cũ. Kiểm tra các thiết bị còn hoạt động bình thường. Tốn kém tới mức ấy chỉ có khả năng do mạng điện cũ nát, bắt sai quy cách nên tổn hao công suất lớn do dây dẫn bị nóng, bị rò điện…

Ra về, tôi phản ánh ngay với bạn gái chuyện cái mạng điện cực kỳ bất ổn nhà cha mẹ bạn; đề nghị cho tôi làm công tác cải tạo lại toàn bộ hệ thống điện nhà, xem như "món quà" ra mắt bố mẹ vợ tương lai. Đương nhiên bạn tôi đồng ý. Ba mẹ bạn cũng phấn khởi vô cùng khi nghe tới triển vọng giảm hóa đơn tiền điện hằng tháng và bật điện không phải… dùng đũa!

Đợi ngày nghỉ, tôi khẩn trương bắt tay vào việc. Là thợ điện nghiệp dư nên chuyện này với tôi không khó. Chỉ khổ cái lúc gỡ ra, kiểm tra toàn bộ hệ thống cũ (do những "thợ vườn" thiếu kiến thức về điện lắp đặt trước đây) không chỉ cũ nát mà dây nhợ còn không đủ tải. Đành phải vứt bỏ, thay mới toàn bộ. Bố vợ tương lai của tôi chần chừ, vẻ rất… khổ tâm khi nhìn đống dây nhợ, cầu dao công tắc cũ. Này còn dùng được mà bỏ hết sao con, uổng dữ… Hiểu được tâm trạng của cụ, tôi phải nhỏ nhẹ giải thích: đồ điện cũ nát phải thay thôi bác ạ; tiếc để xài ráng sẽ rất nguy hiểm, dễ gây chạm chập cháy nổ hoặc điện giật; chưa kể bị "rò điện" nên xài ít mà phải trả tiền nhiều. Bạn gái tôi cũng trấn an: "Ba yên tâm, cứ để anh ấy làm. Tốn kém bao nhiêu chúng con lo. An toàn cho ba mẹ phải đặt lên trên hết!". Nghe vậy cụ cũng miễn cưỡng đồng ý. Hì hục nguyên ngày công trình "ra mắt" nhà vợ tương lai rồi cũng xong. Nhìn cảnh tôi dùng tay không đóng cầu dao tự động, bật kiểm tra các công tắc điện mới lắp đặt mà không bị điện giật thì bố vợ tương lai mới sáng mắt, gật gù…

Chưa hết, cuối tháng sau bạn gái về nhà, nghe mẹ vợ tương lai hồ hởi báo tin vui, hóa đơn tiền điện tháng này giảm hơn 100.000 đồng nhờ cái "mạng nhện điện" vừa thay mới. Cho mẹ gửi lời cảm ơn bạn trai con nhé. Tôi nghe quá mừng vì mình đã ghi điểm được trong mắt nhà vợ.