Mang phim đi chiếu xứ người

Thiên A. Phạm tự hỏi: "Ủa rồi sao người Việt mình có thể xem phim Việt?". Và Thiên A. Phạm đã theo đuổi con đường "thiên di" khắp châu Âu, châu Úc theo cách đó để mang phim Việt đi chiếu xứ người, như anh đã từng làm ở thị trường Bắc Mỹ trước đây.

Thiên A. Phạm, sáng lập Công ty 3388 Films phát hành phim Việt ở nước ngoài ẢNH: NVCC

"T HIÊN DI"… MỞ ĐƯỜNG PHIM V IỆT

Thiên A. Phạm kể cho tôi nghe rất nhiều về hành trình đi tìm rạp để phát hành phim Việt ở Bắc Mỹ và châu Âu, châu Úc. Câu chuyện ngồ ngộ bởi vừa đúng nhưng vừa như một giấc mơ. Bởi trong hành trình ấy, Thiên A. Phạm nói mình như kẻ đi mở những đường ray xe lửa trên sa mạc. Ban đầu, công ty phát hành phim có tên 3388 Films của anh vốn chỉ ra đời để phục vụ cho pháp nhân thực hiện các phim quảng cáo ngắn.

Dù xuất thân là một đạo diễn được học hành đầy đủ ở Mỹ, nhưng Thiên A. Phạm vẫn gặp khó khăn thời gian đầu ở việc định hình con đường sự nghiệp của mình tại kinh đô điện ảnh thế giới. "Vào lớp 10, tôi theo ba má qua Mỹ. Lúc ấy tôi cứ lo là mình chưa đủ lớn để nhớ hết về Việt Nam nhưng không quá nhỏ để dễ hòa nhập môi trường mới", Thiên A. Phạm bộc bạch. Có lẽ ai cũng thế, một màu da khác biệt ở xứ người cũng đủ để họ tự đặt nhiều câu hỏi cho cuộc đời mình trong một thế giới đa văn hóa, đa bản sắc như ở Mỹ.

Ra mắt phim Lật mặt 7 - Một điều ước (đạo diễn Lý Hải) tháng 6.2024 tại một số rạp ở Mỹ, châu Âu, Canada, Úc, New Zealand ẢNH: NVCC

"Chiếu phim nói tiếng Việt ở các tiểu bang Mỹ ư? Và xa hơn là châu Âu, châu Úc? Đó có lẽ là ước mơ của bất cứ nhà sản xuất phim nào. Nó khó như việc tôi phải đẩy một chiếc xe lửa trên sa mạc không có đường ray. Xe lửa dù hiện đại và tối tân nhưng làm sao có thể chạy trên sa mạc không có đường ray như thế? Phim điện ảnh, dù thành công cách mấy ở nước nhà, nhưng khi bước ra thị trường quốc tế cũng gặp đầy trở ngại", chàng trai quê Nha Trang chia sẻ. Ở thị trường Bắc Mỹ, 6 năm trước thì từ 1 - 2 năm mới có một phim Việt công chiếu chính thức. Và khi công chiếu thì việc được chiếu trên 8 - 10 rạp tại 1 - 2 tiểu bang đã là một thành công lớn.

Ít ai ngờ rằng sau khi ra đời năm 2006 thì đến năm 2021, 3388 Films là công ty đầu tiên phát hành phim Việt đến gần 50 rạp tại khoảng 30 tiểu bang Mỹ. Và trong lịch sử hình thành của hơn một nửa số rạp kể trên, đây là lần đầu tiên họ chiếu phim Việt. "Trong khi nhiều phim Hollywood cũng không thường được công chiếu cùng ngày ở nhiều quốc gia như thế. 3388 Films với vai trò của người luôn mở đường, thách thức nhưng đầy hấp dẫn", Thiên A. Phạm bộc bạch.

T HỎA CƠN KHÁT XEM PHIM CỦA NGƯỜI V IỆT

Liệu với những suất chiếu "như mưa" ở các rạp quốc tế đã thỏa cơn khát xem phim Việt của người Việt? Đó là câu hỏi luôn trăn trở Thiên A. Phạm.

"Để có được những cột mốc thành công trong việc đưa phim ra quốc tế, chúng tôi cần phải tìm hiểu kỹ từng phim, các thị trường khác nhau, rồi phải tạo mối quan hệ với các đối tác rạp ở từng thành phố hoặc quốc gia. Khi đã có chiến lược rõ ràng và được sự tin tưởng của các cụm rạp, chúng tôi sẽ chọn phim thích hợp để chứng minh và duy trì lòng tin của cụm rạp và khán giả ở từng thị trường.

Phim Mai (đạo diễn Trấn Thành) bùng nổ với các suất chiếu ở nhiều khung giờ vàng ở gần 200 rạp tại 9 quốc gia Bắc Mỹ và châu Âu ẢNH: NVCC

Đây là lý do 3388 Films đã phát hành phim The Last Wife (Người vợ cuối cùng) của đạo diễn Victor Vũ ở châu Âu, đánh dấu cột mốc là phim Việt đầu tiên được chính thức công chiếu tại các rạp multiplex (cụm rạp) ở Cộng hòa Czech và đồng thời làm nền cho những phim sau như Mai, Lật mặt 7 lấn sân nhiều quốc gia châu Âu. Để làm được điều này, tôi ngộ ra mình phải thực sự tự tin và lấp đầy kiến thức của mình bằng… đôi chân. Chỉ có cách đi đến tận các địa điểm chiếu phim, hiểu về thị trường người xem ở đó, thì mới nắm chắc khả năng thành công của phim. Điển hình là phim Người vợ cuối cùng rất được chú ý ở châu Âu bởi màu sắc văn hóa độc đáo của Bắc bộ, và ngay cả người Việt ở châu Âu cũng tò mò về điều đó, khiến họ thích thú đến rạp", Thiên A. Phạm nói.

Thêm vào đó, 3388 Films có chiến lược đi theo hướng tham gia các festival và tạo dựng tên tuổi cho phim, đạo diễn trước khi công chiếu nhiều phim Việt khác. Có thể kể ra các phim như LIVE - Phát trực tiếp (đạo diễn Khương Ngọc) ra mắt thành công với khán giả Bắc Mỹ trong khuôn khổ phim Việt Nam Tiêu Điểm, được lựa chọn chính thức của Liên hoan phim Newport Beach năm 2023. Ngoài việc gây ấn tượng bởi nội dung táo bạo và cách kể chuyện độc đáo, bộ phim đã được chọn là một trong 5 bộ phim hàng đầu trong danh sách 30 phim Đông Nam Á hay nhất năm 2023 bởi Asian Movie Pulse, nền tảng trực tuyến hàng đầu bằng Anh ngữ dành cho điện ảnh châu Á.

Một bước tiến khác của 3388 Films là tự sản xuất phim Actress Wanted - Vai diễn đổi đời (đạo diễn Nguyễn Đức Minh), đã lọt vào danh sách của IMDb "10 phim kinh dị xếp hạng cao nhất của Amazon Prime Video", đoạt hai giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất và Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Viet Film Fest - Liên hoan phim quốc tế lớn nhất thế giới của người Việt, và được chọn trình chiếu tại Liên hoan phim Los Angeles Asian Pacific Film Festival 2019.

Hành trình mở đường của Thiên A. Phạm có "hành trang" là tình yêu với phim Việt và động lực mang thật nhiều phim nói tiếng Việt đến bà con mình trên khắp thế giới. "Người Việt mình giờ có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Khi tôi đi du lịch đến cả những "thành phố đóng băng" ở tiểu bang Alaska (Mỹ), tôi cũng có thể nghe thấy tiếng Việt. Vậy tại sao bà con mình không thể thỏa cơn khát quê hương bằng phim Việt trong khi thị trường phim trong nước đang rất cần được "xuất khẩu" để có thêm động lực sáng tạo nhiều phim hơn, góp phần đưa nền điện ảnh Việt lên tầm cao mới?", Thiên A. Phạm chia sẻ.