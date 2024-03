Nhiều tên tuổi nổi tiếng của điện ảnh thế giới tham dự LHP Quốc tế TP.HCM 2024

BTC Liên hoan phim (LHP) Quốc tế TP.HCM 2024 vừa công bố thông tin ông Olivier Père - người Pháp, là một giám tuyển, nhà phê bình điện ảnh và giám đốc nghệ thuật trong ngành điện ảnh quốc tế, sẽ dự LHP Quốc tế TP.HCM (HIFF) 2024 diễn ra từ ngày 6 - 13.4, với vai trò giám khảo hạng mục phim Đông Nam Á và là khách mời đặc biệt tại Hội thảo & Chợ dự án phim HIFF.

Ông Olivier Père - Giám đốc nghệ thuật ở LHP Cannes được HIFF mời làm giám khảo BTC

Ban tổ chức LHP Quốc tế TP.HCM cũng cho biết sẽ có nhiều giám khảo, nhà làm phim uy tín trong và ngoài nước tham gia tuyển chọn và chấm giải các hạng mục.

Ngoài ra, đạo diễn Kim Jee-woon - tác giả của siêu phẩm kinh dị A tale of two sisters (sản xuất năm 2003, từng nhận 12 giải thưởng lớn của điện ảnh Hàn Quốc và được hai đạo diễn Hollywood - Charles Guard và Thomas Guard, remake lại với tựa đề The Uninvited vào năm 2009) sẽ xuất hiện tại LHP Quốc tế TP.HCM 2024 với vai trò khách mời đặc biệt.

Đạo diễn Kim Jee-woon (Hàn Quốc)

HIFF 2024 cũng sẽ trình chiếu 3 tác phẩm đặc sắc của ông, trong đó có The good, the bad, the weird (2008) - bộ phim được sản xuất bởi nhà sản xuất Jeawon Choi - cố vấn của HIFF. Cặp đôi đạo diễn - nhà sản xuất Hàn Quốc này sẽ cùng có mặt tại HIFF 2024 với nhiều hoạt động giao lưu và hội thảo đặc biệt.

Đến thời điểm hiện tại, đạo diễn Kim Jee-woon (từng khởi đầu là diễn viên, đạo diễn sân khấu, biên kịch phim) là một trong những nhà làm phim thành công hàng đầu ở Hàn Quốc, được công nhận trong cả mảng phim nghệ thuật lẫn phim thương mại. Gần đây nhất, bộ phim Cobweb (2023, đã chiếu tại rạp Việt với tựa Cú máy ăn tiền) do Kim Jee-woon chỉ đạo, với sự tham gia của nhiều ngôi sao như Song Kang-ho, Krystal Jung, Im Soo-jung… đã nhận được tràng pháo tay dài 12 phút tại LHP Cannes 2023.

Trước đó, HIFF 2024 cũng đã thông báo về sự xuất hiện một trong những biểu tượng lớn của điện ảnh thế giới - đạo diễn người Nhật, Kore-eda Hirokazu (đoạt giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes 2018 với bộ phim Shoplifters, giải tác giả Kịch bản xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2023 cho Monster), với phong cách làm phim đặc trưng trong việc tái hiện cuộc sống con người thông qua những câu chuyện giản dị và tinh tế.

Đạo diễn Kore-eda Hirokazu (Nhật Bản)

Tham dự HIFF 2024, đạo diễn Kore-eda Hirokazu sẽ được giới thiệu trong hạng mục Directorial Symphony (Tiêu điểm Đạo diễn), nhằm vinh danh tài năng cũng như những cống hiến của ông cho nền điện ảnh thế giới. Cùng với đó, những tác phẩm tiêu biểu của vị đạo diễn ưu tú người Nhật cũng sẽ được trình chiếu trong khuôn khổ LHP.

Directorial Symphony là hạng mục được tổ chức thường niên của HIFF với sứ mệnh vinh danh một đạo diễn tiêu biểu, người đứng sau những tác phẩm điện ảnh mang đậm tính nghệ thuật, sự đa dạng về chủ đề, cũng như lối kể chuyện có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ tới thế giới điện ảnh. Đây không chỉ là nơi tôn vinh những kiệt tác điện ảnh, mà còn tạo cơ hội để giới chuyên môn và khán giả tiếp xúc gần gũi với tinh hoa điện ảnh quốc tế.

Sự hiện diện của các tên tuổi hàng đầu như Olivier Père - Giám đốc nghệ thuật ở LHP Cannes, đạo diễn Kore-eda Hirokazu và Kim Jee-woon - các đại diện nổi bật của điện ảnh châu Á và thế giới - tại HIFF tạo ra một cảm xúc phấn khích trong cộng đồng yêu điện ảnh tại Việt Nam, truyền cảm hứng và tri thức cho các thế hệ đạo diễn tương lai.

Đây cũng là cơ hội cho các nhà làm phim Việt Nam hiện tại hiểu sâu hơn về phong cách điện ảnh của những bậc thầy và học hỏi kỹ thuật, cách tiếp cận khán giả của những bộ phim nghệ thuật nổi tiếng.