Mang quà cứu trợ về với bà con vùng cát trắng

"C HÚNG TÔI TRẮNG TAY RỒI !"

Sáng 5.11, bùn đất vẫn còn bám trên tường nhà, cành cây và những con đường dẫn vào thôn Hiền Lương (xã Thăng An). Rất đông người dân tập trung tại nhà văn hóa thôn, chờ chuyến xe chở hàng cứu trợ. Xe đến, từng thùng quà nhanh chóng được các thành viên đoàn công tác của Báo Thanh Niên chuyển xuống. Không có những lời phát biểu dài, chỉ những cái siết tay thật chặt.

Nhà báo Hứa Văn Đông trao quà đến người dân vùng lũ Thăng An ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trận mưa lũ vừa qua đã khiến nhiều nơi ở vùng đông Thăng Bình cũ thiệt hại nặng. Tại xã Thăng An (sáp nhập từ 5 xã Bình Triều, Bình Đào, Bình Dương, Bình Giang, Bình Minh), mưa lũ cướp đi sinh mạng của 2 người dân, hơn 1.400 ngôi nhà bị ngập sâu. Hàng trăm héc ta cây trồng, vật nuôi bị cuốn trôi cùng với nhiều ao nuôi cá - nguồn sinh kế chính của người dân - bị xóa sổ.

Sau trận mưa lũ, bà Đặng Thị Hoa (77 tuổi, ở thôn Hiền Lương) là một trong những hộ dân lâm cảnh trắng tay. Căn nhà xây dựng từ lâu, giờ ngập nước nhiều ngày nên nguy cơ sập bất cứ lúc nào. Chưa kể, hiện nay bão số 13 cũng đang rình rập… "Nước ngập suốt 5 ngày, không thể về nhà. Nhà tôi ngập tới tận nóc, gà vịt chết hết. Sau trận mưa lũ, chúng tôi trắng tay rồi, không biết bắt đầu lại từ đâu. Lũ chưa qua, giờ lại sắp có bão…", bà Hoa lo lắng.

Ông Lê Nho Quang (79 tuổi, ở thôn Hiền Lương) chia sẻ sau 3 lần chạy lũ chỉ trong 1 tuần: "Nước ngâm 2 ngày rồi rút, chưa kịp dọn dẹp thì mưa lại đến, nước lại dâng. Tài sản hư hỏng hết, chỉ biết nhìn nhau mà khóc. Những phần quà của Báo Thanh Niên chuyển tặng lúc này hết sức quý giá, ý nghĩa với bà con. Thấy các anh chị đến, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh để bắt đầu lại".

Đoàn công tác Báo Thanh Niên khẩn trương chuyển hàng cứu trợ ẢNH: NGỌC THƠM

T HẮP LẠI NỤ CƯỜI

Sáng qua 5.11, đoàn cứu trợ tiếp tục chuyển đến vùng ngập lụt Thăng An 300 thùng mì và 70 thùng sữa, là quà của Công ty CP Đầu tư Mỹ Nga, Công ty CP Vương Hải cùng nhóm bạn tại TP.HCM gửi tặng thông qua Báo Thanh Niên. Ngoài ra, 100 suất quà tiền mặt (200.000 đồng/suất) từ tấm lòng của một bạn đọc thông qua Báo Thanh Niên cũng được trao tận tay người dân thôn Bình Khương (xã Thăng An).

Nhà báo Hứa Văn Đông, Phó trưởng văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Duyên hải miền Trung, chia sẻ: "Không thể bù đắp hết những mất mát mà cô bác, anh chị đã gánh chịu. Những phần quà của nhà hảo tâm thông qua Báo Thanh Niên chuyển tặng sáng nay chỉ mong góp một phần nhỏ để chia sẻ ban đầu, mong bà con sớm gượng dậy".

Ông Trần Minh Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã Thăng An, cho biết cùng với nhiều địa phương khác, Thăng An đã gánh chịu thiệt hại nặng nề. Hiện nhiều thôn vẫn còn ngổn ngang bùn đất, nhà cửa hư hỏng, ruộng đồng tan hoang. Sự tiếp sức của Báo Thanh Niên là nguồn động viên tinh thần và hỗ trợ vật chất kịp thời, giúp người dân có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn sau những ngày mưa lũ. "Thay mặt bà con xã Thăng An, tôi chân thành cảm ơn Báo Thanh Niên và các nhà hảo tâm đã chia sẻ, động viên người dân vùng ngập lụt. Những món quà tuy không lớn nhưng vô cùng quý giá sau lũ, để bà con biết rằng sẽ không có ai phải đơn độc, rằng vẫn còn rất nhiều tấm lòng luôn hướng về bà con", ông Dũng chia sẻ.