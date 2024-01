Mang quà tết đến với những hoàn cảnh khó khăn xã miền núi Quảng Bình

Ngày 15.11, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phối hợp với Công an H.Lệ Thủy (Quảng Bình), tổ chức chương trình "Tình nguyện mùa đông - xuân biên giới" tại xã miền núi Lâm Thủy (H.Lệ Thủy).

Chương trình trao tặng các suất quà tết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã miền núi Lâm Thủy BÁ CƯỜNG

Chương trình là hoạt động thường niên của Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng mỗi dịp tết đến xuân về. Tại chương trình, những cán bộ chiến sĩ đã trao tặng 100 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, các học sinh nghèo trên địa bàn xã Lâm Thủy.

Nhiều phần quà ý nghĩa trao tặng cho các em học sinh tại điểm trường Sao Sáng Tân Ly BÁ CƯỜNG

Thượng tá Lê Xuân Hảo, Phó trưởng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cho biết đây là chương trình mang tính nhân văn sâu sắc, tăng tình đoàn kết giữa lực lượng công an nhân dân và người dân ở các địa bàn miền núi.



"Qua thực tế, chúng tôi biết được xã Lâm Thủy là địa phương miền núi còn gặp nhiều khó khăn, đời sống nhân dân còn thiếu thốn. Hy vọng qua chương trình sẽ giúp đỡ cho người dân có một cái tết ấm no, tiếp tục cùng lực lượng công an nhân dân chung tay giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế xã hội", thượng tá Hảo nói.







Đoàn thanh niên Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" BÁ CƯỜNG

Tại chương trình, Đoàn thanh niên Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng đã hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông", trao tặng 2 bản đồ Việt Nam cho các đơn vị trên địa bàn xã Lâm Thủy; Trao tặng cho các em học sinh tại điểm trường Sao Sáng Tân Ly (Trường PT Dân tộc bán trú - Tiểu học và THCS Lâm Thủy) chăn ấm, cùng các suất quà tết.