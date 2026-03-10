Mạng xã hội phản ánh trạm xăng dầu ở Huế 'găm hàng', Sở Công thương vào cuộc

Ngày 10.3, Sở Công thương TP.Huế cho biết vừa lập biên bản một trạm xăng dầu trên đường Minh Mạng vì hành vi "găm hàng", chỉ bán tối đa 300.000 đồng/lượt.



Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết về việc một trạm xăng dầu trên đường Minh Mạng (TP.Huế) chỉ bán tối đa 300.000 đồng/lượt. Ngay lập tức lãnh đạo Sở Công thương TP.Huế chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường xác minh, xử lý.

Sở Công thương TP.Huế khẳng định lượng xăng dầu trên địa bàn không thiếu và vẫn đảm bảo nguồn cung ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sau khi làm việc với đại diện trạm xăng, Chi cục Quản lý thị trường TP.Huế lập biên bản nhắc nhở do vi phạm lần đầu, đồng thời yêu cầu không tái diễn hành vi có dấu hiệu "găm hàng" tương tự.

Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 10.3, tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn TP.Huế vẫn duy trì trạng thái ổn định, khác hẳn với những lo ngại về việc người dân đổ xô đi tích trữ xăng dầu trước các kỳ điều chỉnh giá.

Ghi nhận tại cửa hàng Petrolimex số 33 trên đường An Dương Vương chiều 10.3 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại những trục đường huyết mạch như Hùng Vương, An Dương Vương thuộc khu vực nội đô TP.Huế, nơi tập trung các cửa hàng xăng dầu lớn, không khí mua bán diễn ra bình thường.

Theo quan sát, lượng phương tiện ra vào các cây xăng duy trì ở mức vừa phải, không xảy ra tình trạng ùn ứ hay xếp hàng dài chờ đợi. Nhân viên tại các cửa hàng xăng dầu vẫn làm việc với nhịp độ bình thường, đảm bảo phục vụ nhanh chóng cho nhu cầu của người dân.

Không khí mua bán xăng dầu tại cửa hàng trên đường Hùng Vương (TP.Huế) diễn ra bình thường ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lãnh đạo Sở Công thương TP.Huế cũng yêu cầu các cây xăng trên địa bàn công bố đường dây nóng của Chi cục Quản lý thị trường tại các cây xăng để khách hàng có thể phản ánh trực tiếp nếu phát hiện hành vi đầu cơ, "găm hàng", không niêm yết giá bán.

Sở Công thương TP.Huế khẳng định, lượng xăng dầu trên địa bàn không thiếu và vẫn đảm bảo nguồn cung phục vụ người dân trong thời gian tới. Sở Công thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu; đồng thời khuyến cáo người dân không nên vì tâm lý hoang mang mà mua xăng, dầu về tích trữ trong những can nhựa, thùng phuy, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ.