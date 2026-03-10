Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mạng xã hội phản ánh trạm xăng dầu ở Huế 'găm hàng', Sở Công thương vào cuộc

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
10/03/2026 16:07 GMT+7

Tiếp nhận phản ánh của người dân về việc trạm xăng dầu trên đường Minh Mạng 'găm hàng', Sở Công thương TP.Huế đã lập tức vào cuộc xử lý.

Ngày 10.3, Sở Công thương TP.Huế cho biết vừa lập biên bản một trạm xăng dầu trên đường Minh Mạng vì hành vi "găm hàng", chỉ bán tối đa 300.000 đồng/lượt.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết về việc một trạm xăng dầu trên đường Minh Mạng (TP.Huế) chỉ bán tối đa 300.000 đồng/lượt. Ngay lập tức lãnh đạo Sở Công thương TP.Huế chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường xác minh, xử lý.

Sở Công thương TP . Huế vào cuộc xử lý trạm xăng dầu găm hàng năm 2026 - Ảnh 1.

Sở Công thương TP.Huế khẳng định lượng xăng dầu trên địa bàn không thiếu và vẫn đảm bảo nguồn cung

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sau khi làm việc với đại diện trạm xăng, Chi cục Quản lý thị trường TP.Huế lập biên bản nhắc nhở do vi phạm lần đầu, đồng thời yêu cầu không tái diễn hành vi có dấu hiệu "găm hàng" tương tự.

Ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 10.3, tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn TP.Huế vẫn duy trì trạng thái ổn định, khác hẳn với những lo ngại về việc người dân đổ xô đi tích trữ xăng dầu trước các kỳ điều chỉnh giá.

Sở Công thương TP . Huế vào cuộc xử lý trạm xăng dầu găm hàng năm 2026 - Ảnh 2.

Ghi nhận tại cửa hàng Petrolimex số 33 trên đường An Dương Vương chiều 10.3

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại những trục đường huyết mạch như Hùng Vương, An Dương Vương thuộc khu vực nội đô TP.Huế, nơi tập trung các cửa hàng xăng dầu lớn, không khí mua bán diễn ra bình thường. 

Theo quan sát, lượng phương tiện ra vào các cây xăng duy trì ở mức vừa phải, không xảy ra tình trạng ùn ứ hay xếp hàng dài chờ đợi. Nhân viên tại các cửa hàng xăng dầu vẫn làm việc với nhịp độ bình thường, đảm bảo phục vụ nhanh chóng cho nhu cầu của người dân.

Sở Công thương TP . Huế vào cuộc xử lý trạm xăng dầu găm hàng năm 2026 - Ảnh 3.

Không khí mua bán xăng dầu tại cửa hàng trên đường Hùng Vương (TP.Huế) diễn ra bình thường

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lãnh đạo Sở Công thương TP.Huế cũng yêu cầu các cây xăng trên địa bàn công bố đường dây nóng của Chi cục Quản lý thị trường tại các cây xăng để khách hàng có thể phản ánh trực tiếp nếu phát hiện hành vi đầu cơ, "găm hàng", không niêm yết giá bán.

Sở Công thương TP.Huế khẳng định, lượng xăng dầu trên địa bàn không thiếu và vẫn đảm bảo nguồn cung phục vụ người dân trong thời gian tới. Sở Công thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra tình hình kinh doanh xăng dầu; đồng thời khuyến cáo người dân không nên vì tâm lý hoang mang mà mua xăng, dầu về tích trữ trong những can nhựa, thùng phuy, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ.

Tin liên quan

Nóng: Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%

Nóng: Giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng xăng dầu về 0%

Ngày 9.3, Chính phủ ban hành Nghị định số 72 sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu.

Khám phá thêm chủ đề

Xăng dầu cung ứng xăng dầu Giá xăng TP.Huế găm hàng lập biên bản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận