Mảnh gỗ dài 15 cm đâm xuyên tai nữ công nhân khi đang cưa gỗ

Ngày 9.7, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cho biết vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân N.M.X (47 tuổi, ở An Giang) bị 2 mảnh gỗ đâm xuyên tai trong lúc lao động.

Theo bệnh sử, trong khi cưa gỗ, bệnh nhân bị mảnh gỗ bắn cắm vào vành tai phải. Sau tai nạn, người bệnh buồn nôn, ù tai nhưng chưa ghi nhận giảm thính lực nên được đưa đến Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM cấp cứu.

Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân tỉnh táo, không có dấu hiệu thần kinh bất thường hay liệt mặt. Bác sĩ phát hiện 2 mảnh gỗ cắm vào tai phải. Trong đó, một mảnh gỗ dài khoảng 15 cm, đường kính khoảng 2 cm, đâm xuyên sụn vành tai vào ống tai ngoài. Mảnh còn lại kích thước khoảng 4 x 1 cm cắm xuyên sụn vành tai, nằm cách mảnh lớn khoảng 1 cm.

Mảnh gỗ lớn đâm xuyên từ vành tai vào ống tai nữ công nhân ẢNH: B.V

Kết quả chụp CT-Scanner xương thái dương cho thấy mảnh gỗ lớn xuyên từ vành tai vào ống tai ngoài, làm thủng thành sau ống tai nhưng đầu dị vật chưa chạm đến màng nhĩ. Mảnh gỗ nhỏ chỉ nằm ở sụn vành tai. Bác sĩ cũng không ghi nhận tổn thương xương thái dương hay bất thường nội sọ.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy dị vật. Bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Thanh Lâm, Trưởng tua trực Khoa Phẫu thuật đầu cổ, cùng ê kíp tiến hành lấy 2 mảnh gỗ. Đồng thời nội soi đánh giá tổn thương và xác định dị vật chỉ giới hạn ở ống tai ngoài, không làm tổn thương màng nhĩ. Sau đó, các bác sĩ làm sạch vết thương và khâu phục hồi các vị trí tổn thương ở vành tai.

Theo bác sĩ Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM, chấn thương tai là cấp cứu thường gặp, có thể do tai nạn giao thông, sinh hoạt hoặc lao động. Mức độ tổn thương rất đa dạng, từ rách da, rách màng nhĩ, tổn thương hệ thống xương con gây giảm thính lực đến tổn thương tiền đình gây chóng mặt, buồn nôn hoặc nứt, gãy xương thái dương dẫn đến liệt mặt, rò dịch não tủy và nguy cơ viêm màng não.

Trong trường hợp này, bệnh nhân rất may mắn vì tổn thương chỉ khu trú ở vành tai và ống tai ngoài, chưa ảnh hưởng đến màng nhĩ, hệ thống xương con, cơ quan tiền đình hay não.

Các bác sĩ khuyến cáo người lao động cần sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ khi làm việc với máy cưa, máy cắt hoặc trong môi trường có nguy cơ cao. Nếu dị vật đâm vào tai, không nên tự ý rút ra mà cần cố định dị vật và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được xử trí đúng cách, tránh biến chứng nguy hiểm.