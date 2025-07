Mạnh mẽ mở cửa bầu trời

VN dẫn đầu châu Á về tăng trưởng du lịch quốc tế

Theo Hàn thử biểu (World Tourism Barometer) số ra tháng 5 của Tổ chức Du lịch LHQ (UN Tourism), trong quý 1, VN dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương về tăng trưởng lượng khách quốc tế đến (tăng 30% so với quý 1/2024) và đứng thứ 2 về phục hồi lượng khách quốc tế đến (tăng 34% so với quý 1/2019). Trên toàn cầu, trong 3 tháng đầu năm 2025, VN đứng thứ 6 về mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến (tăng 30% so với quý 1/2024) và xếp thứ 4 về mức tăng tổng thu từ du lịch (tăng 29% so với cùng kỳ năm 2024).