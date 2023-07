Manh mối tìm ra nghi phạm sát hại nam tài xế xe ôm công nghệ

Chiều 19.7, Công an TP.Hà Nội tổ chức họp báo cung cấp thông tin về vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Kim Chung (H.Đông Anh, Hà Nội), nạn nhân là tài xế xe ôm công nghệ.

Lê Văn Công bị công an bắt giữ sau 30 giờ xảy ra vụ án ĐÌNH HUY

Nạn nhân trong vụ án là anh Đặng Đông D. (25 tuổi trú H.Nho Quan, Ninh Bình; hiện ở ngõ 477 đường Xuân Đỉnh, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội); làm nghề xe ôm công nghệ cho hãng dịch vụ Be. Nghi phạm là Lê Văn Công (33 tuổi; trú tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, H.Đông Anh, Hà Nội).

Rùng mình lời khai nghi phạm giết xe ôm công nghệ: Vì muốn thành tử tù

Manh mối tìm ra thủ phạm từ hiện trường vụ án

Thượng tá Đặng Việt Quảng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội, cho biết sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Thượng tá Quảng thông tin, khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Đối tượng gây án đã vứt điện thoại của nạn nhân xuống bờ mương nước thuộc xã Võng La (H.Đông Anh). Đặc biệt, nghi phạm không dùng điện thoại nên việc truy dấu vết rất khó khăn.

Đối tượng Lê Văn Công bị bắt khi đang lẩn trốn tại nhà CACC

"Căn cứ vào những chứng cứ thu thập được, chúng tôi khẳng định động cơ, mục đích gây án của đối tượng là để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Bên cạnh đó, đối tượng này rất có thể từng có tiền sự, nghiện hút, am hiểu địa bàn. Từ đây, chúng tôi đã khoanh vùng và bắt được Lê Văn Công", thượng tá Quảng nói.

Phó trưởng phòng PC02 cho hay, ngoài việc thu thập chứng cứ tại hiện trường, loại trừ các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, một mũi trinh sát khác cũng liên tục rà soát, tìm hiểu nhân thân của nạn nhân, tìm hiểu quãng đường nạn nhân di chuyển từ bến xe Mỹ Đình đến nơi xảy ra vụ án.

Trong khi đó, đại úy Nguyễn Quang Đỉnh, cán bộ cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an H.Đông Anh, cho biết một khó khăn khác trong việc tìm ra thủ phạm gây án đó là hiện trường là một cánh đồng vắng vẻ, ít người qua lại.

"Ở đây không có camera vì toàn là đồng ruộng. Qua công tác điều tra ban đầu, chúng tôi đã gặp gỡ được những quần chúng nhân dân, những người đi làm vào giờ đó để nhận biết thông tin. Từ đó, loại trừ và tìm ra đối tượng", đại úy Đỉnh nói.

Chỉ hơn 30 giờ sau khi phát hiện vụ việc, Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Công an H.Đông Anh bắt giữ đối tượng gây án.

Đại diện các đơn vị nghiệp vụ nhận quyết định khen thưởng của Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội ĐÌNH HUY

Chiều cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội và Công an H.Đông Anh đã nhận được quyết định khen thưởng và thư khen của lãnh đạo Bộ Công an, thư khen của Bí thư Thành uỷ TP.Hà Nội.



Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 17.7, Công an xã Kim Chung nhận được tin báo về một thi thể nam giới, trên người có nhiều vết thương tại khu vực đường ra nghĩa trang thôn Bầu (xã Kim Chung).

Trên người nạn nhân có 4 vết thương. Nạn nhân tử vong trong tình trạng mất máu cấp, suy hô hấp cấp do các vết thương gây đứt, thủng tĩnh mạch cảnh trái, đứt khí quản, thủng dạ dày, lách, thận, động mạch chủ bụng. Nam nạn nhân tử vong đêm 16.7.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Đông Anh đã phối hợp Công an TP.Hà Nội bắt giữ Lê Văn Công khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng sau 30 giờ xảy ra vụ án.