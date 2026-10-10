Mạnh Quỳnh nói lý do tham gia liveshow Kim Tiểu Long, tiết lộ sức khỏe hiện tại

Sau thời gian ấp ủ, NSƯT Kim Tiểu Long chính thức giới thiệu liveshow Dòng chảy thanh âm - Tiếng hát NSƯT Kim Tiểu Long, dự kiến diễn ra ngày 10.1.2027 tại Nhà hát Hòa Bình. Chương trình có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ như NSND Lệ Thủy, danh ca Hương Lan, MC Thanh Bạch, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Ngọc Huyền, NSND Hồng Vân, NSND Quế Trân, ca sĩ Mạnh Quỳnh, ca sĩ Lệ Quyên, ca sĩ Kyo York, diễn viên Gia Bảo, diễn viên Minh Dự, diễn viên Tuấn Dũng...

NSƯT Kim Tiểu Long thực hiện liveshow kỷ niệm chặng đường 35 năm ca hát Ảnh: NVCC

Điều tự hào trong sự nghiệp Kim Tiểu Long

Nói về chủ đề liveshow, NSƯT Kim Tiểu Long ví tiếng hát như một dòng sông thanh âm không có điểm dừng. Theo anh, mục tiêu của chương trình không phải làm cho nghệ thuật truyền thống trở nên khác đi, mà là giữ được cái hồn của cha ông và tìm cho nó một cách sống mới trong lòng khán giả hôm nay.

Dòng chảy thanh âm là hành trình nghệ thuật lấy cuộc đời và 35 năm sân khấu của Kim Tiểu Long làm một trong những sợi dây dẫn để đưa khán giả bước vào không gian văn hóa Việt Nam, nơi những giá trị nghệ thuật truyền thống của ba miền Bắc – Trung – Nam được gặp gỡ với âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, thực cảnh và công nghệ trình diễn đương đại dưới sự kết hợp giữa đạo diễn Mai Long - Trần Trung.

Kim Tiểu Long thừa nhận làm liveshow giai đoạn này "hòa vốn thôi đã mừng". Tuy nhiên anh vẫn quyết tâm thực hiện để lan tỏa những giá trị truyền thống đến với khán giả Ảnh: NVCC

Liveshow 35 năm Dòng chảy thanh âm – Tiếng hát NSƯT Kim Tiểu Long đã được anh ấp ủ trong thời gian dài với nhiều ý tưởng dành riêng cho cột mốc đặc biệt này. Một năm qua, nam nghệ sĩ dành phần lớn thời gian để tập luyện, chuẩn bị thể lực cho đêm nhạc. Anh cũng trực tiếp tham gia quá trình xây dựng ý tưởng và nội dung chương trình, với mong muốn kể lại hành trình trưởng thành bằng những dấu mốc, hình ảnh và ký ức gắn bó với khán giả.

Chia sẻ về hành trình nghệ thuật của mình, Kim Tiểu Long cho biết anh sinh ra ở miền Tây, từ nhỏ đã bén duyên với nghệ thuật truyền thống. Đến hiện tại, điều khiến anh tự hào nhất là trở thành một nghệ sĩ cải lương, mang lời ca tiếng hát phục vụ bà con. Cũng chính vì điều đó mà khi nhìn lại, anh không có bất cứ điều gì phải nuối tiếc. “Tôi cứ nhìn về phía trước mà đi. Điều tôi tâm niệm là làm sao để hát cho thật hay để đáp lại tình cảm của khán giả yêu thương”, giọng ca 7X trải lòng.

Mạnh Quỳnh từ Mỹ về ủng hộ Kim Tiểu Long

Ca sĩ Mạnh Quỳnh về nước ủng hộ Kim Tiểu Long Ảnh: NVCC

Mạnh Quỳnh cũng góp mặt trong liveshow kỷ niệm chặng đường ca hát của NSƯT Kim Tiểu Long. Được biết trước đó, anh gặp sự cố về sức khỏe, nhưng vẫn bay từ Mỹ về Việt Nam để ủng hộ giọng ca cải lương. Mạnh Quỳnh cho biết: “Mọi người xem YouTube cũng thấy tôi bị gãy chân nên đi lại khó khăn. Nhưng tôi vẫn bay về đây trong suốt 35 tiếng đồng hồ để kịp dự sự kiện. Đó là mối thâm tình mà tôi dành cho em ấy”.

Mạnh Quỳnh chia sẻ một trong những lý do khiến anh góp mặt trong liveshow bên cạnh mối quan hệ thân thiết còn vì muốn tiếp sức để đàn em duy trì, phát triển bộ môn nghệ thuật cải lương. “Đó là bộ môn tôi yêu thích từ khi còn nhỏ, nhưng không hiểu sao lại rẽ sang thanh nhạc. Trong suốt 35 năm sống ở hải ngoại, tôi vẫn yêu thích cải lương. Mọi người xem cũng có thể thấy tôi hát cổ nhạc được. Đặc biệt tôi còn chen thêm những câu vọng cổ bằng tiếng Anh để tạo sự chú ý cho khán giả trẻ”, anh chia sẻ.

NSND Quế Trân cũng là một khách mời trong đêm nhạc. Cô với Kim Tiểu Long là cặp đôi ăn ý trên sân khấu Ảnh: NVCC