Mạnh tay xử lý để không còn 'tử thần trên phố'

Ngoài yêu cầu truy lỗi cá nhân, bạn đọc (BĐ) còn đặt vấn đề về quy chuẩn vận chuyển, cách kiểm soát kỹ thuật và trách nhiệm của doanh nghiệp…

K HÔNG PHẢI CHUYỆN BẤT NGỜ

"Cuộn thép là loại hàng rất đặc thù, trọng lượng lớn, hình dạng tròn nên nếu không có giá đỡ và thiết bị chằng buộc chuyên dụng thì rất dễ lăn. Không thể nói đơn giản là tài xế sơ suất, vì từ khâu xếp hàng, kiểm tra trước khi xe chạy đều phải có người chịu trách nhiệm rõ ràng", ý kiến của BĐ Trần Hữu Phát chỉ ra chuỗi trách nhiệm trong vận chuyển mặt hàng này.

Hai cuộn thép bị xô đẩy về phía cabin và văng xuống tại khu vực trạm thu phí gần cầu Phú Mỹ, khiến giao thông ùn ứ kéo dài gần 2 km ẢNH: CTV

Theo nhiều BĐ, những tai nạn như ở cầu Phú Mỹ nêu trên "không phải bất ngờ". BĐ Nguyễn Văn Hòa viết: "Đi ngoài đường không khó để thấy nhiều xe chở cuộn thép nhưng chằng buộc rất sơ sài, có khi chỉ buộc dây qua loa. Nhìn là biết nguy hiểm rồi, nhưng xe vẫn chạy hết cung đường này đến cung đường khác, người đi đường thấy chỉ biết né như né tử thần…".

Cùng góc nhìn, BĐ Lê Minh Tâm phân tích: "Tai nạn kiểu này không phải là rủi ro bất ngờ, mà là điều có thể dự đoán được. Đã biết loại hàng này nguy hiểm mà vẫn để vận chuyển theo cách thiếu tiêu chuẩn, thì xảy ra sự cố chỉ là vấn đề thời gian".

Một BĐ khác, Nguyễn Khắc Bình, bổ sung từ trải nghiệm cá nhân: "Trước đây tôi từng chạy xe tải, thấy nhiều trường hợp cuộn thép chỉ kê tạm, không có giá đỡ chắc chắn. Chỉ cần thắng gấp hoặc vào cua là rất dễ xô lệch, tài xế khó mà kiểm soát được".

Cũng nhận là "người trong ngành", BĐ Nguyễn Thành Lộc cho rằng chằng buộc không đơn giản như cách nhiều xe đang làm: "Ai làm vận tải đều biết cuộn thép phải có thiết bị giữ cố định, có tính toán trọng tâm. Nhưng thực tế nhiều xe làm rất sơ sài để tiết kiệm chi phí. Tài xế nhiều khi biết nguy hiểm nhưng không có quyền quyết định".

"Cuộn thép phải được cố định theo nguyên tắc, không chỉ buộc chặt mà phải chặn được chuyển động. Nếu chỉ dùng dây thì khi có lực quán tính, cuộn thép vẫn có thể dịch chuyển", BĐ Phạm Quang Huy phân tích

Q UY CHUẨN CHẶT CHẼ, KIỂM TRA VÀ XỬ PHẠT NGHIÊM

Để hạn chế những tai nạn đáng tiếc, BĐ Nguyễn Đức Khải cho rằng cần quy định riêng cho vận chuyển cuộn thép thay vì áp dụng chung. BĐ Linh Pham nhấn mạnh: "Câu chuyện này không mới, nhưng cách xử lý vẫn chưa thay đổi nhiều. Nếu muốn giảm rủi ro, phải đi từ tiêu chuẩn và giám sát.

Trước hết là quy định rõ ràng cho vận chuyển hàng nặng như cuộn thép, dùng thiết bị gì, chằng buộc ra sao, ai chịu trách nhiệm kiểm tra. Sau đó là hệ thống kiểm tra, không chỉ định kỳ mà còn đột xuất để tránh tình trạng "đối phó cho qua".

Ngoài ra, nên tham khảo cách làm của các nước có ngành logistics phát triển, họ có hướng dẫn rất chi tiết, từ thiết bị đến quy trình. Không cần sáng tạo lại từ đầu, chỉ cần áp dụng nghiêm túc. Quan trọng nhất là phải biến quy định thành thực tế, chứ không phải chỉ tồn tại trên giấy…".

Cùng với hoạt động kiểm tra của lực lượng chức năng, trách nhiệm của doanh nghiệp cũng được nhiều BĐ đọc nhắc đến. "Doanh nghiệp thường đặt nặng tiến độ giao hàng. Nếu làm đúng chuẩn, chi phí sẽ tăng, nên có tình trạng bỏ qua một số khâu an toàn", BĐ Đỗ Thành Công bày tỏ.

BĐ Vũ Ngọc Sơn cũng cho rằng: "Tài xế chỉ là người thực hiện. Điều kiện vận chuyển, thiết bị chằng buộc, quy trình kiểm tra đều do doanh nghiệp quyết định".

"Nếu nói xử phạt, theo tôi phải nâng mức lên đủ nặng để người ta "sợ" mà tuân thủ. Nhưng quan trọng hơn là phải làm rõ trách nhiệm. Tài xế có lỗi, nhưng doanh nghiệp giao xe, giao hàng, giao thời gian gấp gáp cũng phải chịu phần. Nhiều nơi ép tiến độ, tài xế buộc phải làm nhanh, làm ẩu. Nếu chỉ phạt người cầm lái thì không công bằng. Nên có cơ chế kiểm tra trách nhiệm chuỗi, từ khâu xếp hàng, chằng buộc đến khi xe lăn bánh. Còn với tài xế vi phạm nặng, tôi nghĩ nên tước bằng ít nhất vài năm", BĐ tranthanh_driver kiến nghị.