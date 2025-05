Mạnh tay xử lý hàng giả để bảo vệ người tiêu dùng

Như Thanh Niên đã thông tin, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết lực lượng chức năng vừa đột kích, khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất và kho hàng của Công ty TNHH Famimoto Việt Nam tại địa chỉ Khu Đồng Đồi, xã Thụy Vân, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Khối lượng hàng giả khổng lồ bị phát hiện ở Phú Thọ

Ảnh: CACC

Đây là hoạt động tố tụng được tiến hành sau khi thông qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Công ty TNHH Famimoto Việt Nam thực hiện sang chiết, san chia, đóng gói nhiều sản phẩm mì chính, dầu ăn, hạt nêm, bột canh có dấu hiệu sản xuất hàng giả.

Tại thời điểm khám xét, công an phát hiện, tạm giữ hơn 71.000 lít dầu ăn, khoảng 40 tấn mì chính, 22 tấn hạt nêm, 9 tấn bột canh giả. Cùng đó là gần 84 tấn phụ gia các loại dùng để sản xuất, sang chiết các loại mì chính, hạt nêm, bột canh giả và gần 1,6 triệu vỏ bao bì, can nhựa đựng sản phẩm cùng dây chuyền sản xuất đóng gói.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Công ty TNHH Famimoto Việt Nam đã đưa ra thị trường 144 tấn dầu ăn; 118 tấn bột canh, 363 tấn hạt nêm giả. Ngoài ra, cơ quan công an còn làm rõ hơn 1.220 tấn mì chính có dấu hiệu vi phạm về chỉ dẫn tem mác.

Đáng chú ý, các sản phẩm hàng giả nói trên đã được Công ty TNHH Famimoto Việt Nam bán cho các bếp ăn tại các khu công nghiệp, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động.

Tại cơ quan công an, ông Nguyễn Văn Hưng, Giám đốc Công ty Famimoto Việt Nam, khai nhận mì chính và dầu ăn nguyên liệu mua của Công ty TNHH thương mại Quang Thanh, địa chỉ tại Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội. Sau đó, công ty này tiến hành san chia, đóng gói cho vào 2 loại bao bì mang nhãn hiệu "Bột ngọt Boat Brand - thương hiệu xuất xứ Singapore", và "Bột ngọt Famimoto - nhãn hiệu bột ngọt hàng đầu Việt Nam, Công nghệ Nhật Bản"…

Theo kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định về thành phần, định lượng, định tính giá trị dinh dưỡng trong các sản phẩm mì chính, dầu ăn, bột canh cao cấp và hạt nêm nói trên do Công ty Famimoto Việt Nam đóng gói và sản xuất đều không đạt so với các chỉ tiêu công ty công bố hoặc chỉ tiêu ghi trên nhãn sản phẩm.

Liên tiếp phát hiện hàng giả

"Gần đây có nhiều vụ làm hàng giả quy mô lớn bị triệt phá như vụ sữa giả, thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, nay lại là dầu ăn, bột canh, hạt nêm giả… cho thấy lực lượng công an rất đáng khen ngợi. Cảm ơn các anh rất nhiều, mong các anh xử lý thật nghiêm khắc với những kẻ làm hàng giả, vì đó là những kẻ coi thường sức khỏe, tính mạng của mọi người", bạn đọc (BĐ) Huynh The bày tỏ.

Cùng biểu dương lực lượng công an, BĐ Hien Nguyen Xuan cho biết thêm: "Liên tiếp các vụ sữa giả, thuốc giả, mì chính giả bị phát hiện cho thấy quy mô các vụ làm hàng giả thật đáng lo ngại. Đề nghị công an và các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, triệt phá, xử lý nghiêm cho dân nhờ".

Nói về những kẻ làm hàng giả, BĐ Tri Nguyenminh bức xúc: "Đó là những kẻ bất chấp mọi thủ đoạn để thu lợi bất chính. Phải xử nặng". BĐ LeQuang thì ngao ngán: "Kẻ làm thuốc giả thì cũng phải ăn thức ăn giả. Cũng mình tự hại mình mà thôi! Vừa tóm được kẻ làm thuốc giả, nay bắt được người làm thức ăn giả. Vậy là đủ bộ, ăn xong đồ giả thì bị bệnh, mua thuốc giả uống vào…".

Cần bản án đủ răn đe

Đặt vấn đề tại sao lại liên tiếp xảy ra những vụ làm hàng giả, một số BĐ cho rằng có lẽ do xử phạt còn nhẹ, không đủ sức răn đe. Theo BĐ Hong Tuan Luong: "Không thể chỉ phạt tiền mà thôi, vì bọn chúng sẽ làm hàng giả gấp nhiều lần để bù vào!". BĐ Lệ Đá cũng cho rằng: "Hàng giả vẫn tồn tại và vẫn lưu thông trên thị trường, phải chăng do chúng ta xử phạt không đủ sức răn đe?". BĐ Bạn Đọc Mới thắc mắc: "Vẫn là hàng giả! Có phải luật pháp xử còn nhẹ? Cần tăng cường công tác quản lý thị trường, đo lường chất lượng, kiểm định...".

BĐ Hoang Thai Nguyen than thở: "Người tiêu dùng bây giờ phải thật tỉnh táo, luôn cập nhật thông tin, mua hàng ở những nơi thật uy tín thì mới tránh khỏi các loại thực phẩm bẩn, giả, kém chất lượng… Mới hôm nào tá hỏa khi phát hiện hàng tấn giá đỗ "ngậm" chất cấm, rồi sững sờ với gần 600 loại sữa giả, lại hết hồn với hàng ngàn hộp thuốc giả… Khổ thật! Theo tôi, chỉ có xử phạt thật nặng, án tù nặng, phạt tiền cho sạt nghiệp luôn. Phải phạt thật nặng để không ai còn dám nghĩ tới chuyện làm hàng giả nữa!".

"Chuyên môn nghề nghiệp của tôi là chuyên viên về thực phẩm. Phải nói là những tin tức mới đây về giả mạo, gian trá về thực phẩm đã làm tôi choáng váng! VN chúng ta cần phải quyết liệt hơn nữa trong vấn đề kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm", BĐ Lanmiyuki Izu ý kiến.

* Số hàng giả quá lớn, quá "khủng"… Trịnh Cường * Hàng giả thì có khác gì "thuốc độc" đâu? Hại từ trẻ đến già. Đề nghị xử lý nghiêm minh. Hung