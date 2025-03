Tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 25.2, á hậu Huyền My chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: "Câu chuyện bắt đầu ngày 2.2 (trước khi mình bán Baby Three). Mình có mua một em thỏ mắt nước vàng mini V3 với giá 750.000 đồng. Mình còn dặn bạn í (người bán hàng - PV) đừng lừa mình rồi mà". Nhưng theo lời kể của Huyền My, sau đấy là một chuỗi ngày cô không nhận được hàng. Chủ shop viện đủ thứ lý do, nào là shipper chưa đi làm lại, shipper gọi 3 cuộc không được, nên tự ý hoàn hàng dù cô không nhận được cuộc gọi nhỡ nào...

Á hậu Huyền My đặt mua Baby Three thỏ mắt nước vàng, nhưng lại nhận được một em lợn mắt lé ẢNH: FBNV

"Cho đến hôm qua, mình mới nhận được hàng và hôm nay mới bóc ra thì bất ngờ chưa, mình nhận được 1 em lợn mắt lé, dù card là thỏ", á hậu Huyền My kể.

Và có nhiều người mua hàng gặp trường hợp mua loại A thì được giao loại B, hoặc không đúng chất lượng, kích cỡ, màu sắc... như quảng cáo.

Nếu trước đây, các trường hợp này đều phải ngậm ngùi chấp nhận thì nay đã có quy định xử lý, chế tài cụ thể tại Nghị định 24/2025 vừa được Chính phủ ban hành. Theo đó, phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng đối với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên, không phải đăng ký kinh doanh có một trong các hành vi vi phạm sau: Không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà mình bán, cung cấp cho người tiêu dùng (NTD). Không đổi hàng hóa cho NTD hoặc không trả lại tiền và nhận lại hàng hóa từ NTD trong trường hợp hàng hóa do mình bán, cung cấp không bảo đảm an toàn, đo lường, số lượng, khối lượng, chất lượng hoặc công dụng như thông tin mà mình cung cấp...

Nghị định 24/2025 cũng tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân của NTD khi mua sắm, cung cấp cho người bán. Theo đó, mức phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi không có biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của NTD khi thu thập, lưu trữ, sử dụng hoặc không có biện pháp ngăn ngừa các hành vi vi phạm an toàn, an ninh thông tin của NTD theo quy định. Nếu chuyển giao thông tin của NTD cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của NTD theo quy định cũng sẽ bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng...

Mong người bán hàng có tâm hơn

"Tôi thường mua hàng trực tuyến ở các trung tâm thương mại, nói chung cũng khá ổn. Tuy nhiên, cũng có khi gặp những trường hợp rất ngán ngẩm. Có lúc mua cái áo sơ mi màu trắng, lai ngang, size XL, nhận hàng thì áo lai bầu, size L… Giờ thì có nghị định bảo vệ NTD rồi, nhưng vẫn mong người bán hàng có tâm hơn, đừng để xảy ra khiếu nại gì", bạn đọc (BĐ) Xuan Minh Hai kể.

Cùng ý kiến, BĐ Thang Tran bày tỏ: "Thật ra chẳng ai muốn phiền phức gì khi mua hàng. Nhưng người bán cần chú ý hơn, nhất là những món hàng dễ nhầm lẫn. Và điều quan trọng là chất lượng hàng hóa, đừng nói vống lên, người mua thấy mình bị lừa, dễ sinh ra kiện cáo".

"Để an toàn và tránh phiền phức khi mua hàng online, khi mở gói hàng, bạn nên quay video lại để chứng minh là bạn nhận hàng như thế. Có nhiều người bán hàng ghi rõ điều này trên gói hàng, nhưng nhiều người khác lại chẳng ghi gì hết. Khi bạn khiếu nại về chất lượng hàng, họ không giải quyết và trách tại sao không chịu quay video làm bằng chứng?", BĐ Lien Ha nhắc nhở.

Mong nghị định sớm đi vào cuộc sống

"Hồi năm ngoái tôi mua vé máy bay đi Hà Nội ở một đại lý gần nhà. Mua vé xong tôi về đến nhà thì thấy điện thoại mình nhận được một loạt tin nhắn, nào là dịch vụ taxi từ sân bay về trung tâm Hà Nội, taxi chạy theo chuyến, khách sạn 3 sao đầy đủ tiện nghi… Lộ thông tin cá nhân từ đâu, có phải từ đại lý bán vé máy bay không?", BĐ Hoang Nghi đặt vấn đề.

BĐ Trịnh Cường cho biết: "Đây là vấn đề thời sự được nhiều người quan tâm. Đề nghị tăng nặng mức phạt hơn nữa đối với những trường hợp cố ý mua bán thông tin cá nhân. Và mong rằng khi phát hiện vụ việc thì phải xử lý thật nhanh chóng".

"Nghị định 24 ban hành thể hiện sự quan tâm đến NTD, và cũng là hành lang pháp lý bảo vệ NTD. Rất mong có những hướng dẫn cụ thể hơn để dễ dàng thực hiện trong cuộc sống", BĐ Hien Lanh ý kiến.

* Chỉ phạt tiền nếu để lộ thông tin thì chưa đủ sức răn đe, đề nghị nếu trường hợp nghiêm trọng thì cần thêm phạt tù. Thanh Võ * Tôi cũng vừa gửi tiền vào tài khoản, về nhà là có điện thoại hù dọa, dụ dỗ... Lộ thông tin từ đâu vậy? Minh Thi * Theo tôi, công ty, tổ chức, đơn vị như giao hàng... để lộ thông tin cá nhân thì phải phạt 50 - 200 triệu đồng. netbat4xxx@gmail.com