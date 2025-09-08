Mảnh vỡ bình gas mini găm vào não khiến cháu bé 10 tháng tuổi tử vong

Ngày 8.9, thông tin từ UBND xã Châu Pha (TP.HCM) cho biết trên địa bàn đã xảy ra vụ nổ bình gas mini khiến cháu bé 10 tháng tuổi tử vong.

Cần sử dụng bình gas mini đảm bảo chất lượng ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 3.9, tại phòng trọ ấp 4, xã Châu Pha, chị T.T.H.L (quê Cần Thơ) dùng bếp gas mini để nấu ăn. Sau khi nấu ăn xong, chị L. tắt bếp gas rồi dọn thức ăn ra ngoài hiên nhà.

Chị L. gọi mọi người đến cùng ăn cơm. Bếp gas mini chỉ cách chỗ chị L. dọn thức ăn chỉ vài mét. Lúc này, chị T.T.D.H đang bế cháu T.M.K (10 tháng tuổi) trên tay.

Khi mọi người chuẩn bị ngồi xuống hiên nhà ăn cơm thì bất ngờ bình gas mini phát nổ. Mảnh vỡ của vỏ bình gas mini văng trúng tay chị H. và trúng vào đầu của cháu K. làm rách một phần lớn da đầu.

Thấy cháu K. bị chảy máu nhiều, gia đình đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu. Theo Bệnh viện Bà Rịa, khi cháu K. được đưa đến bệnh viện cấp cứu đã nguy kịch. Qua kiểm tra cho thấy có mảnh vỡ của vỏ ga đã đâm sâu vào não của cháu bé khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não nghiêm trọng.

Dù đã được các bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa tận tình cứu chữa nhưng cháu bé đã tử vong sau đó. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Châu Pha đã tiến hành xác minh ban đầu, chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.