Mạo danh bệnh viện lừa tiền người bệnh

Theo báo cáo của công an, vụ cháy bãi giữ xe vi phạm của Công an P.Tân An (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) xảy ra lúc gần 11 giờ ngày 22.5, sau khi được dập tắt đã có hàng trăm xe máy bị thiêu rụi.