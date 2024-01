Mạo danh lãnh đạo sở TT-TT, công an tỉnh để lừa đảo

Đây là cảnh báo của Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) trước tết Nguyên đán 2024 về lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân tuyệt đối cảnh giác trước các cuộc gọi lừa đảo CỤC AN TOÀN THÔNG TIN

Theo Cục An toàn thông tin, mới đây lãnh đạo Sở TT-TT Sóc Trăng đã ký công văn gửi các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo về sự việc một số đối tượng mạo danh lãnh đạo với mục đích lừa đảo.

Theo nội dung công văn, gần đây, một số đối tượng mạo danh lãnh đạo Sở TT-TT và lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng gọi cho người dân đề nghị sử dụng thuê bao cá nhân của mình để thiết lập các tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội, đăng phát thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, hoặc có liên quan đến đường dây mua bán ma túy mà cơ quan công an đang điều tra. Sau đó, các đối tượng yêu cầu phối hợp xử lý vụ việc hoặc yêu cầu chuyển tiền.

Trước sự việc trên, Sở TT-TT Sóc Trăng đề nghị cơ quan, đơn vị và các địa phương phối hợp thông tin tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân nâng cao tinh thần cảnh giác với các cuộc gọi nghi vấn mạo danh.

Trước đó, đầu tháng 1, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã có công văn gửi các cơ quan, đơn vị và người dân, đề nghị cảnh giác với tình trạng giả danh lãnh đạo gọi điện thoại uy hiếp, đe dọa, lừa đảo với nội dung thông báo đang bị cơ quan công an điều tra liên quan đến nhiều vụ án.

Các đối tượng còn uy hiếp, đe dọa để buộc người nhận cuộc gọi làm theo hướng dẫn, đáp ứng yêu cầu nhằm lừa đảo. Trường hợp không thực hiện theo yêu cầu, người nhận cuộc gọi bị lăng mạ, xúc phạm.

Tình trạng này ảnh hưởng đến uy tín của người bị giả danh, gây hoang mang, lo sợ cho người dân, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo, người dân phải tuyệt đối cảnh giác khi nhận được những cuộc gọi như trên; tuyệt đối không làm theo yêu cầu của các đối tượng nghi vấn.

"Sở TT-TT và công an tỉnh là những cơ quan nhà nước, trường hợp có mời làm việc đều phát hành văn bản chính thức hoặc đến tận nhà nơi cư trú để mời trực tiếp. Trong trường hợp nhận được cuộc gọi nghi ngờ mạo danh, người dân có thể ghi âm cuộc gọi, lưu lại số điện thoại và thông báo kịp thời cho cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo vụ việc", đại diện Cục An toàn thông tin nhấn mạnh.

Cảnh báo chiêu trò lên mạng kêu gọi từ thiện

Trong tuần qua, Cục An toàn thông tin cũng đưa ra cảnh báo về các chiêu trò kêu gọi từ thiện, nhằm chiếm đoạt tiền, tài sản.

Theo Cục An toàn thông tin, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu mới đây đã bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức kêu gọi từ thiện trên mạng.

Từ năm 2022, các đối tượng này tham gia nhiều hội, nhóm trên mạng, nhất là các hội, nhóm thiện nguyện và lấy thông tin các hoàn cảnh khó khăn trên báo chí rồi đăng lại, đồng thời kêu gọi giúp đỡ. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt là gần 2 tỉ đồng của nhiều người trên cả nước. Vụ việc đang được điều tra.

Để lòng tốt được trao đúng chỗ, những người có tấm lòng thiện nguyện nên lựa chọn các quỹ, chương trình từ thiện do đoàn thể, quỹ xã hội, quỹ từ thiện được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đứng ra tổ chức. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cần báo cho cơ quan công an gần nhất để xử lý.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân có thể gửi phản ánh về địa chỉ của trang Cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam (https://canhbao.khonggianmang.vn).