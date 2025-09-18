Margot Robbie bị 'ném đá' vì liên tiếp mặc hở quá đà

Sau sinh con, dường như Margot Robbie đang muốn thay đổi phong cách thời trang. Tuy nhiên, loạt trang phục "thiếu vải" gần đây khiến nhiều người hâm mộ kêu gọi nữ diễn viên nên sa thải stylist.

Trang phục gây tranh cãi, Margot Robbie bị kêu gọi thay stylist

Hôm 15.9, tại buổi công chiếu bộ phim A Big Bold Beautiful Journey ở New York (Mỹ), người đẹp 35 tuổi xuất hiện với bộ váy Thierry Mugler xẻ ngực sâu, xẻ đùi cao, phô diễn triệt để vóc dáng.

Margot Robbie gây chú ý với váy xẻ ngực, xẻ đùi sâu tại buổi công chiếu phim ở New York (Mỹ) mới đây Ảnh: GC

Trước đó, Margot Robbie liên tục chọn những chiếc váy mini siêu ngắn trong chuỗi sự kiện quảng bá phim. Đáng chú ý, tại buổi ra mắt ở Anh hôm 12.9, cô diện váy xuyên thấu hoàn toàn của Armani Privé, được đính kết pha lê và sequins lấp lánh, khoe trọn lưng trần và vòng 3 khi sải bước trên thảm đỏ cùng bạn diễn Colin Farrell.

Không chỉ dừng lại ở các sự kiện lớn, Margot Robbie còn biến đường phố New York (Mỹ) thành sàn catwalk khi nhiều lần xuất hiện với váy ngắn gợi cảm hoặc set đồ quần ống rộng, áo khoác oversized phô diễn vòng một.

Margot Robbie diện váy xuyên thấu tại buổi ra mắt phim ở Anh hôm 12.9 Ảnh: Getty Images

Sự thay đổi phong cách bất ngờ của Margot Robbie khiến nhiều khán giả tỏ ra thất vọng. Trên mạng xã hội, một người bình luận: "Tôi rất thích Margot, nhưng dạo gần đây cô ấy bị ép theo phong cách quá gợi tình. Thật lạ khi cô ấy đồng ý. Trước giờ cô ấy đâu phải mẫu người như vậy". Người khác viết: "Chuyện gì với loạt váy kiệm vải thế này? Cô ấy đâu cần phải như vậy".

Ngay cả những bộ suit trang nhã cũng được Margot Robbie hô biến trở nên "mát mẻ" hơn Ảnh: GC

Một bình luận khác nhắc lại phong cách rực rỡ trong Barbie: "Trang phục Barbie của cô ấy từng tuyệt đẹp. Nhưng sau khi sinh con, Margot mặc ngày càng hở. Thực ra cô ấy không cần phải thế, vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi". Một số ý kiến thẳng thắn hơn: "Chiếc váy Mugler ở New York quá rườm rà, khó di chuyển và không hề tôn dáng. Cô ấy cần stylist mới". Thậm chí, nhiều người đồng loạt kêu gọi: "Đuổi stylist đi".

Margot Robbie thay đổi mạnh mẽ phong cách khi tái xuất trong bộ phim lãng mạn giả tưởng A Big Bold Beautiful Journey, đóng cùng tài tử người Ireland - Colin Farrell.

Tác phẩm xoay quanh Sarah (Margot Robbie) và David (Colin Farrell), hai nhân vật gặp nhau tại đám cưới bạn chung, rồi bước vào hành trình siêu thực khi phát hiện cánh cửa bí ẩn đưa họ trở về những ký ức quan trọng trong đời, từ mối tình đơn phương của David đến ký ức đau buồn về người mẹ của Sarah.

Bộ phim còn có sự tham gia của Phoebe Waller-Bridge, Hamish Linklater, Lily Rabe, Billy Magnussen và Jodie Turner-Smith. Dự kiến bắt đầu khởi chiếu tại các rạp vào ngày 18.9.

Sau thành công vang dội của Barbie năm 2023, Margot Robbie từng gây ấn tượng với loạt trang phục "búp bê hóa" tinh xảo, được ca ngợi hết lời. Sau khoảng thời gian tạm nghỉ để chăm sóc gia đình và chào đón con trai đầu lòng cùng chồng - nhà sản xuất Tom Ackerley, nữ diễn viên nay trở lại với phong cách thời trang hở bạo gây tranh cãi.