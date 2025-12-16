Mariah Carey đón tin vui, chính thức 'rã đông' mùa lễ hội

Mariah Carey phá kỷ lục



Phát hành từ năm 1994, bản nhạc Giáng sinh kinh điển này tiếp tục chứng minh sức sống hiếm có khi vượt qua hàng loạt ca khúc đình đám của kỷ nguyên streaming để trở thành bài hát có thời gian giữ ngôi vương Billboard Hot 100 lâu nhất lịch sử. Thành tích này giúp Mariah Carey phá kỷ lục của chính mình, sau khi One Sweet Day từng thống trị bảng xếp hạng này suốt 16 tuần trong giai đoạn 1995–1996. Đồng thời, All I Want for Christmas Is You cũng đạt 77 tuần trụ hạng Billboard Hot 100.

Với thành tích này, Mariah Carey hiện sở hữu 19 ca khúc quán quân Billboard Hot 100, nhiều nhất trong số các nghệ sĩ solo và chỉ còn kém The Beatles đúng một ca khúc. Cô cũng trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử đạt vị trí số 1 Billboard Hot 100 ở bốn thập kỷ khác nhau: 1990, 2000, 2010 và 2020, khẳng định vị thế hiếm có trong lịch sử âm nhạc đại chúng.

Mariah Carey chia sẻ khoảnh khắc cầm ngọn đuốc ăn mừng trên trang cá nhân khi bản hit All I Want for Christmas Is You chính thức cán mốc 20 tuần đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 Ảnh: INSTAGRAM NV

Giữa thời điểm bản hit Giáng sinh tiếp tục thống trị các bảng xếp hạng và nền tảng streaming, Mariah Carey xuất hiện đúng lúc với đêm mở màn show diễn Mariah Carey Christmas Time in Las Vegas (Mỹ). Không cần nghi thức cầu kỳ, chỉ một câu hát cất lên cùng vài bước catwalk trên sân khấu cũng đủ để "nữ hoàng Giáng sinh" thắp sáng không khí lễ hội. Dưới ánh đèn rực rỡ của Las Vegas, diva 6X đưa khán giả trở lại thế giới âm nhạc quen thuộc với các ca khúc như Hark! The Herald Angels Sing, Joy to the World, Silent Night cùng nhiều bản hit gắn liền tên tuổi.

Ngoài âm nhạc, diện mạo của Mariah Carey tại đêm diễn cũng trở thành tâm điểm chú ý. Nữ ca sĩ 56 tuổi xuất hiện trong chiếc váy đỏ sequin được thiết kế riêng thuộc dòng Caroline's Couture của Chopard, hoàn thiện bằng bộ trang sức Haute Joaillerie lấp lánh gồm vòng cổ đính viên kim cương hơn 12 carat, bao quanh bởi 76 carat kim cương sắp đặt tinh xảo, kết hợp cùng đôi khuyên tai chandelier vàng trắng 18K nạm hơn 26 carat kim cương. Ánh sáng phản chiếu qua từng giác cắt càng tôn vinh khí chất diva và biến màn tái xuất của Mariah thành khoảnh khắc đáng nhớ.

Trong những diễn biến mới nhất của năm 2025, Mariah Carey tiếp tục củng cố vị thế của mình không chỉ như “nữ hoàng Giáng sinh” mà còn là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn trên trường quốc tế Ảnh: INSTAGRAM NV

Đây không phải lần đầu Mariah Carey đồng hành cùng Chopard. Trước đó, vào năm 2022, cô từng hợp tác với thương hiệu kim hoàn Thụy Sỹ để ra mắt bộ sưu tập Butterfly, lấy cảm hứng từ album cùng tên mang tính biểu tượng trong sự nghiệp.

Mạng xã hội 'bùng nổ'

Và đúng như mọi năm, khoảnh khắc Mariah Carey "rã đông" tiếp tục khiến mạng xã hội "bùng nổ". Các meme quen thuộc trở lại, playlist Giáng sinh phủ sóng các nền tảng nghe nhạc, trong khi All I Want for Christmas Is You tiếp tục vang lên khắp nơi. Mariah Carey cũng được mời biểu diễn lễ khai mạc Olympic Mùa đông Milano Cortina 2026 tổ chức vào ngày 6.2.2026 tại sân vận động San Siro (Ý).



Cùng với những con số kỷ lục, hình ảnh diva lộng lẫy trên sân khấu Las Vegas và sự lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số, Mariah Carey một lần nữa khẳng định vị thế không thể thay thế mỗi mùa Giáng sinh Ảnh: INSTAGRAM NV

Mùa lễ năm nay cũng chứng kiến sự áp đảo của các ca khúc Giáng sinh trên Billboard Hot 100, với 8/10 vị trí trong top 10 thuộc về dòng nhạc lễ hội. Sau hơn ba thập niên kể từ ngày phát hành, All I Want for Christmas Is You không còn đơn thuần là một bản hit, mà đã trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu.