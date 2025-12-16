Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Mariah Carey đón tin vui, chính thức 'rã đông' mùa lễ hội

Hữu Tín
Hữu Tín
16/12/2025 19:24 GMT+7

Mariah Carey vừa đón tin vui khi 'All I Want for Christmas Is You' đạt tuần thứ 20 ở vị trí số 1 Billboard Hot 100, lập kỷ lục chưa từng có trong 67 năm tồn tại của bảng xếp hạng này.

Mariah Carey phá kỷ lục

Phát hành từ năm 1994, bản nhạc Giáng sinh kinh điển này tiếp tục chứng minh sức sống hiếm có khi vượt qua hàng loạt ca khúc đình đám của kỷ nguyên streaming để trở thành bài hát có thời gian giữ ngôi vương Billboard Hot 100 lâu nhất lịch sử. Thành tích này giúp Mariah Carey phá kỷ lục của chính mình, sau khi One Sweet Day từng thống trị bảng xếp hạng này suốt 16 tuần trong giai đoạn 1995–1996. Đồng thời, All I Want for Christmas Is You cũng đạt 77 tuần trụ hạng Billboard Hot 100.

Với thành tích này, Mariah Carey hiện sở hữu 19 ca khúc quán quân Billboard Hot 100, nhiều nhất trong số các nghệ sĩ solo và chỉ còn kém The Beatles đúng một ca khúc. Cô cũng trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử đạt vị trí số 1 Billboard Hot 100 ở bốn thập kỷ khác nhau: 1990, 2000, 2010 và 2020, khẳng định vị thế hiếm có trong lịch sử âm nhạc đại chúng.

Mariah Carey đón tin vui, chính thức “rã đông” mùa lễ hội - Ảnh 1.

Mariah Carey chia sẻ khoảnh khắc cầm ngọn đuốc ăn mừng trên trang cá nhân khi bản hit All I Want for Christmas Is You chính thức cán mốc 20 tuần đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100

Ảnh: INSTAGRAM NV

Giữa thời điểm bản hit Giáng sinh tiếp tục thống trị các bảng xếp hạng và nền tảng streaming, Mariah Carey xuất hiện đúng lúc với đêm mở màn show diễn Mariah Carey Christmas Time in Las Vegas (Mỹ). Không cần nghi thức cầu kỳ, chỉ một câu hát cất lên cùng vài bước catwalk trên sân khấu cũng đủ để "nữ hoàng Giáng sinh" thắp sáng không khí lễ hội. Dưới ánh đèn rực rỡ của Las Vegas, diva 6X đưa khán giả trở lại thế giới âm nhạc quen thuộc với các ca khúc như Hark! The Herald Angels Sing, Joy to the World, Silent Night cùng nhiều bản hit gắn liền tên tuổi.

Ngoài âm nhạc, diện mạo của Mariah Carey tại đêm diễn cũng trở thành tâm điểm chú ý. Nữ ca sĩ 56 tuổi xuất hiện trong chiếc váy đỏ sequin được thiết kế riêng thuộc dòng Caroline's Couture của Chopard, hoàn thiện bằng bộ trang sức Haute Joaillerie lấp lánh gồm vòng cổ đính viên kim cương hơn 12 carat, bao quanh bởi 76 carat kim cương sắp đặt tinh xảo, kết hợp cùng đôi khuyên tai chandelier vàng trắng 18K nạm hơn 26 carat kim cương. Ánh sáng phản chiếu qua từng giác cắt càng tôn vinh khí chất diva và biến màn tái xuất của Mariah thành khoảnh khắc đáng nhớ.

Mariah Carey đón tin vui, chính thức “rã đông” mùa lễ hội - Ảnh 2.

Trong những diễn biến mới nhất của năm 2025, Mariah Carey tiếp tục củng cố vị thế của mình không chỉ như “nữ hoàng Giáng sinh” mà còn là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn trên trường quốc tế

Ảnh: INSTAGRAM NV

Đây không phải lần đầu Mariah Carey đồng hành cùng Chopard. Trước đó, vào năm 2022, cô từng hợp tác với thương hiệu kim hoàn Thụy Sỹ để ra mắt bộ sưu tập Butterfly, lấy cảm hứng từ album cùng tên mang tính biểu tượng trong sự nghiệp.

Mạng xã hội 'bùng nổ'

Và đúng như mọi năm, khoảnh khắc Mariah Carey "rã đông" tiếp tục khiến mạng xã hội "bùng nổ". Các meme quen thuộc trở lại, playlist Giáng sinh phủ sóng các nền tảng nghe nhạc, trong khi All I Want for Christmas Is You tiếp tục vang lên khắp nơi. Mariah Carey cũng được mời biểu diễn lễ khai mạc Olympic Mùa đông Milano Cortina 2026 tổ chức vào ngày 6.2.2026 tại sân vận động San Siro (Ý).

Mariah Carey đón tin vui, chính thức “rã đông” mùa lễ hội - Ảnh 3.

Cùng với những con số kỷ lục, hình ảnh diva lộng lẫy trên sân khấu Las Vegas và sự lan tỏa mạnh mẽ trên không gian số, Mariah Carey một lần nữa khẳng định vị thế không thể thay thế mỗi mùa Giáng sinh

Ảnh: INSTAGRAM NV

Mùa lễ năm nay cũng chứng kiến sự áp đảo của các ca khúc Giáng sinh trên Billboard Hot 100, với 8/10 vị trí trong top 10 thuộc về dòng nhạc lễ hội. Sau hơn ba thập niên kể từ ngày phát hành, All I Want for Christmas Is You không còn đơn thuần là một bản hit, mà đã trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu.

Tin liên quan

Chật vật bán vé concert, diva Mariah Carey đã hết thời?

Chật vật bán vé concert, diva Mariah Carey đã hết thời?

Mariah Carey đang gặp khó trong việc lấp đầy ghế trống tại chuỗi đêm diễn Giáng sinh của mình tại Las Vegas (Mỹ), dù suốt nhiều thập kỷ qua cô được biết đến với danh hiệu 'nữ hoàng Giáng sinh'.

Khám phá thêm chủ đề

Mariah Carey mùa lễ hội CHOPARD All I Want for Christmas Is You Giáng sinh Billboard Hot 100 One Sweet Day The Beatles
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận