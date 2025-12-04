Chật vật bán vé concert, diva Mariah Carey đã hết thời?

Ngày 28.11, Mariah Carey chính thức khởi động cho show diễn Christmastime in Las Vegas với hình ảnh cây kẹo ngọt lấp lánh, tuyết rơi khổng lồ và những bản hit mùa lễ hội quen thuộc - những yếu tố đã gắn liền với tên tuổi cô mỗi dịp cuối năm. Tuy nhiên, Daily Mail đưa tin hôm 3.12, concert của nữ diva 56 tuổi đang gặp tình trạng khó bán vé.

Sức hút của 'nữ hoàng Giáng sinh' đang dần hạ nhiệt

Dù vé cho đêm diễn vào ngày 5.12 tại nhà hát Dolby Live được chào bán ở mức thấp nhất khoảng 89 USD, nhưng sơ đồ chỗ ngồi cho thấy mới chỉ bán được khoảng một nửa.

"Nhưng bạn biết không? Không ai trong ê kíp của Mariah Carey sẽ nói với cô ấy điều này cả. Họ ra ngoài và tặng vé miễn phí, Mariah bước vào và nhìn thấy khán phòng trông vẫn đông đủ, và cô ấy nghĩ mọi thứ ổn", một giám đốc an ninh kỳ cựu chia sẻ độc quyền với Daily Mail.

Mariah Carey biểu diễn trong đêm mở màn Christmastime in Las Vegas, nhưng lượng vé bán ra cho loạt show năm nay không đạt kỳ vọng Ảnh: Instagram mariahcarey

Chương trình của Mariah Carey tại nhà hát có sức chứa 5.200 chỗ ngồi được chia thành 3 phần, gồm các ca khúc Giáng sinh nổi tiếng như All I Want for Christmas Is You, Oh Santa!, Santa Claus Is Comin' to Town và những bài trong album mới nhất Here For It All, ra mắt vào tháng 9.

Here For It All là album trở lại của Mariah Carey sau 7 năm, nhận được đánh giá khá tốt nhưng lại là album bán chậm nhất trong sự nghiệp 35 năm của cô và biến mất khỏi bảng xếp hạng chỉ sau 3 tuần phát hành.

Thậm chí, bản hit Giáng sinh đình đám All I Want for Christmas Is You - mỗi năm sẽ được quay trở lại và đứng đầu bảng xếp hạng Billboard vào ngày 1.12, nhưng năm nay đã bị The Fate of Ophelia của Taylor Swift soán ngôi.

"Mọi thứ ở Vegas đang khó khăn và Mariah Carey cũng vậy. Cô ấy đã qua thời kỳ đỉnh cao. Không có ý xúc phạm, nhưng cô ấy vẫn nghĩ mình đang ở những năm 1980", một chuyên gia truyền thông giải trí nói với Daily Mail.

Theo người này, việc diễn tại sân khấu lớn không còn phù hợp với diva 6X: "Cô ấy không nên biểu diễn ở một địa điểm lớn như Dolby Live. Adele đã bán hết sạch vé ở địa điểm có quy mô tương tự nhưng Mariah không còn ở đẳng cấp của Adele nữa".

Jennifer Lopez, cũng 56 tuổi, sẽ bắt đầu chương trình biểu diễn thường niên tại Las Vegas mang tên Up All Night Live vào ngày 30.12 tại khán phòng Colosseum có sức chứa 4.296 chỗ ngồi ở Caesar's Palace. Theo Ticketmaster, tình trạng bán vé của cô cũng đang kém, mới đạt dưới 50%.

Nữ diva 56 tuổi vẫn giữ phong cách lộng lẫy đặc trưng, song chương trình gặp khó khăn trong việc thu hút khán giả Ảnh: Instagram mariahcarey

Mariah Carey cần làm mới bản thân

"Những nữ ca sĩ này rất khó khăn khi lượng khán giả ngày càng ít đi. Các ngôi sao nhạc pop từng thích đến Vegas, nhưng thời đại của Celine Dion và Britney đã qua rồi. Mariah nên chuyển sang một sân khấu nhỏ hơn, nhưng cô ấy sẽ không muốn làm vậy. Thu nhỏ sân khấu nghĩa là phải cắt giảm make up, pháo hoa, tóc giả - điều không diva nào muốn", chuyên gia truyền thông nói thêm.

Tuy vậy, không phải chương trình Giáng sinh nào ở Dolby Live (nhà hát nằm trong khuôn viên khách sạn sòng bạc Park MGM, Nevada) cũng gặp khó. Hai đêm diễn của Bruno Mars vào ngày 30 và 31.12 tại đây gần như đã bán hết sạch vé.

Paul Contino - influencer nổi tiếng tại Las Vegas, cho biết mức độ quan tâm dành cho show của Mariah Carey không hoàn toàn là lỗi của cô: "Giáng sinh thiếu sự kích thích với những người đánh bạc, nó vốn không hợp với Vegas".

Theo Paul Contino, việc Bruno Mars bán sạch vé còn Mariah Carey lại chật vật cũng dễ hiểu: "Bruno có phải mặc đồ ông già Noel và hát nhạc Giáng sinh đâu. Cậu ấy vẫn mang đến sự gợi cảm, sôi động. Còn Mariah thì khác".

Nhiều chuyên gia cho rằng Mariah Carey cần làm mới bản thân. "Mariah không bán hết vé không khiến tôi ngạc nhiên. Cô ấy biểu diễn ngày càng cứng nhắc. Danh xưng 'nữ hoàng Giáng sinh' thực chất cũng tự phong, giống như Michael Jackson gọi mình là 'vua nhạc pop'. Và đừng quên rằng bài hát Giáng sinh quyến rũ nhất vẫn là Santa Baby của Eartha Kitt", nhà phê bình âm nhạc Ken Tucker của NPR cho biết.

Một lãnh đạo lâu năm trong ngành giải trí tại New York nói: "Cái tôi của Mariah lớn hơn thực tế. Cô ấy vẫn nghĩ mình là Mariah của 30 năm trước. Nhiều nghệ sĩ khi sự nghiệp đã xuống dốc vẫn cho rằng họ còn giữ được hào quang cũ. Nhưng khán giả trẻ 20 - 30 tuổi không biết Mariah Carey là ai. Trong khi Bruno Mars trẻ hơn 20 tuổi và vẫn có hit mới".

Tuy nhiên, già hơn không có nghĩa là hết thời ở Las Vegas. Carrot Top (60 tuổi), Donny Osmond (68 tuổi) và Wayne Newton (83 tuổi) vẫn thường xuyên bán sạch vé.