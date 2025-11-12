Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Dàn phù dâu toàn sao hạng A của Taylor Swift được tiết lộ

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
12/11/2025 15:39 GMT+7

Trước thềm đám cưới của mình, Taylor Swift đã bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị. Dàn phù dâu trong mơ của nữ ca sĩ cũng được tiết lộ và hai cái tên đầu tiên chính là Selena Gomez và Gigi Hadid.

Theo The US Sun, Taylor Swift đã mời siêu mẫu Gigi Hadid tham gia dàn phù dâu của mình khi cả hai dùng bữa tối thân mật tại nhà hàng Zero Bond ở Manhattan (Mỹ) vào hôm 3.11. Nguồn tin tiết lộ Gigi Hadid (30 tuổi) vô cùng bất ngờ và cảm thấy vinh dự khi nhận được lời mời này và đã đồng ý ngay lập tức.

Những buổi gặp gỡ bí mật hé lộ dàn phù dâu trong mơ

Không chỉ Gigi Hadid, người bạn thân thiết lâu năm của Taylor Swift là Selena Gomez cũng được siêu sao nhạc pop mời vào đội phù dâu. Theo nguồn tin, Taylor Swift muốn bắt đầu quá trình chuẩn bị đám cưới bằng cách xây dựng nhóm phù dâu thân thiết và để mọi người cùng tham gia vào việc tổ chức, lên kế hoạch và ăn mừng.

Dàn phù dâu toàn sao hạng A của Taylor Swift được tiết lộ - Ảnh 1.

Taylor Swift và Gigi Hadid được cho là đã bàn bạc về vai trò phù dâu trong buổi tối thân mật tại nhà hàng Zero Bond

Ảnh: BACKGRID

"Cô ấy muốn tất cả đều vui vẻ và đáng nhớ với những buổi tiệc, chuyến đi và khoảng thời gian gắn bó trước ngày trọng đại", nguồn tin nói thêm.

Theo The US Sun, Taylor Swift còn nhờ Selena Gomez hỗ trợ trong khâu lên kế hoạch, bởi nữ diễn viên Only Murders in the Building vừa kết hôn với nhạc sĩ Benny Blanco hồi tháng 9.

Dàn phù dâu toàn sao hạng A của Taylor Swift được tiết lộ - Ảnh 2.

Truyền thông đưa tin, Selena Gomez đang tích cực giúp đỡ Taylor Swift trong khâu chuẩn bị trước lễ cưới

Ảnh: Instagram selenagomez

Những lần Taylor Swift xuất hiện cùng bạn bè gần đây cũng khiến người hâm mộ tin rằng cô đang lần lượt ngỏ lời với những người bạn thân nhất. Trong tháng 10, cô đã đi ăn tối cùng Ashley Avignone và vào hôm 7.11, là cùng Sabrina Carpenter - những cái tên có khả năng cũng sẽ góp mặt trong dàn phù dâu.

Tháng 8 vừa qua, cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce đã cầu hôn Taylor Swift sau 2 năm hẹn hò. Cặp đôi chia sẻ loạt ảnh cầu hôn lãng mạn trong khu vườn tại biệt thự của ngôi sao đang chơi cho đội Kansas City Chiefs ở Leawood, bang Kansas (Mỹ), cùng dòng chú thích hài hước: "Cô giáo dạy Anh văn và thầy thể dục đang chuẩn bị kết hôn".

Dàn phù dâu toàn sao hạng A của Taylor Swift được tiết lộ - Ảnh 3.

Nữ ca sĩ 36 tuổi muốn biến hành trình đám cưới trở thành chuỗi kỷ niệm đáng nhớ với bạn bè thân thiết

Ảnh: GC

Theo Page Six, đám cưới dự kiến sẽ được tổ chức tại biệt thự trị giá 17 triệu USD ở Rhode Island của Taylor Swift - nơi từng diễn ra nhiều bữa tiệc nổi tiếng của cô.

Một nguồn tin của Us Weekly tiết lộ, cả hai hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu của việc chuẩn bị và lễ cưới nhiều khả năng sẽ diễn ra vào đầu năm tới. Nguồn tin nói thêm: "Taylor đang rất hào hứng với việc tìm hiểu địa điểm và không gian tổ chức. Cô ấy muốn mọi thứ thật hoàn hảo".

Nếu thông tin này được xác nhận, đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce không chỉ là sự kiện giải trí được mong chờ nhất năm mà còn quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A.

Với Selena Gomez, Gigi Hadid cùng những người bạn nổi tiếng khác của Taylor Swift như Blake Lively hay Sabrina Carpenter, lễ cưới hứa hẹn sẽ là "love story" đời thật lộng lẫy và đáng nhớ nhất của Hollywood năm nay.

