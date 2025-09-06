Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Mark Zuckerberg kiện Mark Zuckerberg vì bị khóa Facebook 5 lần

Thạch An
Thạch An
06/09/2025 18:57 GMT+7

Ngày 4.9, một vụ kiện hy hữu vừa diễn ra tại Mỹ khi một luật sư ở bang Indiana, cũng mang tên Mark Zuckerberg, nộp đơn kiện Meta và giám đốc điều hành cùng tên, sau khi tài khoản Facebook của ông liên tục bị vô hiệu hóa.

Tài khoản bị khóa 5 lần trong 8 năm

Nhân vật chính là ông Mark S. Zuckerberg, một luật sư làm việc trong lĩnh vực phá sản tại Indianapolis. Ông cho biết trang Facebook của mình đã bị Meta vô hiệu hóa 5 lần kể từ năm 2017. Ông thường dùng tài khoản này để tiếp thị dịch vụ pháp lý và kết nối với khách hàng, nhưng hệ thống liên tục tự động xác định nhầm rằng ông là tài khoản giả mạo CEO Meta.

Trong đơn kiện, ông bức xúc khẳng định: "Tôi cũng là Mark Zuckerberg mà". Trước đó, vào năm 2020, vị luật sư từng gửi email cho Meta để giải thích tình huống oái oăm. Ông còn mỉa mai trong thư: "Nếu bạn tình cờ gặp Mark Zuckerberg trẻ hơn, giàu hơn, hãy nói với anh ta rằng anh ta đã khiến tôi khốn khổ mỗi ngày. Tôi là người thật và tên tôi là Mark Zuckerberg".

Mark Zuckerberg kiện Meta vì tài khoản Facebook bị khóa 5 lần trong 8 năm - Ảnh 1.

Ông Mark S. Zuckerberg kiện giám đốc điều hành cùng tên của Meta

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông tiết lộ đã đầu tư hơn 11.000 USD để quảng cáo trên nền tảng của Meta. Tuy nhiên, mỗi lần tài khoản bị vô hiệu hóa dù không vi phạm, ông vẫn bị thiệt hại do quảng cáo thì bị khóa, còn chi phí vẫn mất. Ông nói với kênh 13WTHR: "Không phải chuyện buồn cười. Đặc biệt là khi họ lấy tiền của tôi. Thật sự khiến tôi phát điên".

Không chỉ gặp phiền toái trên mạng, luật sư Zuckerberg kể rằng do bị nhầm lẫn danh tính, ông từng bị người khác kiện nhầm, bị hack tài khoản, nhận hàng loạt yêu cầu kết bạn sai và thậm chí cả đe dọa. Tình trạng này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả cuộc sống lẫn công việc của ông. Ông còn lập website iammarkzuckerberg.com để ghi lại những rắc rối mà ông trải qua vì sự trùng tên thú vị này.

Meta phản hồi: Lỗi hệ thống, đang xem xét khắc phục

Meta xác nhận tài khoản của luật sư Zuckerberg đã được khôi phục sau khi bị vô hiệu hóa nhầm. Họ cũng cho biết đang xem xét lại hệ thống để tránh các sự cố tương tự trong tương lai. Tuy nhiên, luật sư Mark S. Zuckerberg vẫn tiếp tục theo đuổi vụ kiện với các cáo buộc gồm thiếu trách nhiệm, vi phạm hợp đồng và mong muốn được bồi thường chi phí, luật phí và một lời xin lỗi chính thức từ Meta.

Mark Zuckerberg kiện Meta vì tài khoản Facebook bị khóa 5 lần trong 8 năm - Ảnh 2.

Meta xác nhận tài khoản của luật sư Zuckerberg đã được khôi phục

ẢNH: GETTY IMAGES

Sự việc của Mark S. Zuckerberg nhanh chóng trở thành đề tài được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, vừa mang tính châm biếm vừa gợi nhiều suy ngẫm. Nó phơi bày lỗ hổng của các hệ thống kiểm duyệt tự động khi xử lý sai danh tính người dùng, đồng thời cảnh báo những rủi ro mà bất kỳ ai cũng có thể gặp phải nếu bị thuật toán hiểu nhầm.

Dù chưa rõ tòa án sẽ đưa ra phán quyết như thế nào, vụ kiện này chắc chắn sẽ là bài học đắt giá cho các nền tảng công nghệ lớn, buộc họ phải nâng cấp công cụ xác thực và bảo vệ người dùng hợp pháp tốt hơn.

Tin liên quan

Facebook bị đánh giá là nền tảng 'mạng xã hội độc hại số 1'

Facebook bị đánh giá là nền tảng 'mạng xã hội độc hại số 1'

Theo một khảo sát của tổ chức Global Witness, Facebook hiện bị chỉ trích là nền tảng tệ nhất về lạm dụng trực tuyến.

Meta thừa nhận sự cố khiến hàng ngàn nhóm Facebook 'bốc hơi'

Khám phá thêm chủ đề

Zuckerberg Mark Zuckerberg tài khoản Luật sư META mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận