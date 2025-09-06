Mark Zuckerberg kiện Mark Zuckerberg vì bị khóa Facebook 5 lần

Tài khoản bị khóa 5 lần trong 8 năm

Nhân vật chính là ông Mark S. Zuckerberg, một luật sư làm việc trong lĩnh vực phá sản tại Indianapolis. Ông cho biết trang Facebook của mình đã bị Meta vô hiệu hóa 5 lần kể từ năm 2017. Ông thường dùng tài khoản này để tiếp thị dịch vụ pháp lý và kết nối với khách hàng, nhưng hệ thống liên tục tự động xác định nhầm rằng ông là tài khoản giả mạo CEO Meta.

Trong đơn kiện, ông bức xúc khẳng định: "Tôi cũng là Mark Zuckerberg mà". Trước đó, vào năm 2020, vị luật sư từng gửi email cho Meta để giải thích tình huống oái oăm. Ông còn mỉa mai trong thư: "Nếu bạn tình cờ gặp Mark Zuckerberg trẻ hơn, giàu hơn, hãy nói với anh ta rằng anh ta đã khiến tôi khốn khổ mỗi ngày. Tôi là người thật và tên tôi là Mark Zuckerberg".

Ông Mark S. Zuckerberg kiện giám đốc điều hành cùng tên của Meta ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông tiết lộ đã đầu tư hơn 11.000 USD để quảng cáo trên nền tảng của Meta. Tuy nhiên, mỗi lần tài khoản bị vô hiệu hóa dù không vi phạm, ông vẫn bị thiệt hại do quảng cáo thì bị khóa, còn chi phí vẫn mất. Ông nói với kênh 13WTHR: "Không phải chuyện buồn cười. Đặc biệt là khi họ lấy tiền của tôi. Thật sự khiến tôi phát điên".

Không chỉ gặp phiền toái trên mạng, luật sư Zuckerberg kể rằng do bị nhầm lẫn danh tính, ông từng bị người khác kiện nhầm, bị hack tài khoản, nhận hàng loạt yêu cầu kết bạn sai và thậm chí cả đe dọa. Tình trạng này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả cuộc sống lẫn công việc của ông. Ông còn lập website iammarkzuckerberg.com để ghi lại những rắc rối mà ông trải qua vì sự trùng tên thú vị này.

Meta phản hồi: Lỗi hệ thống, đang xem xét khắc phục

Meta xác nhận tài khoản của luật sư Zuckerberg đã được khôi phục sau khi bị vô hiệu hóa nhầm. Họ cũng cho biết đang xem xét lại hệ thống để tránh các sự cố tương tự trong tương lai. Tuy nhiên, luật sư Mark S. Zuckerberg vẫn tiếp tục theo đuổi vụ kiện với các cáo buộc gồm thiếu trách nhiệm, vi phạm hợp đồng và mong muốn được bồi thường chi phí, luật phí và một lời xin lỗi chính thức từ Meta.

Meta xác nhận tài khoản của luật sư Zuckerberg đã được khôi phục ẢNH: GETTY IMAGES

Sự việc của Mark S. Zuckerberg nhanh chóng trở thành đề tài được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, vừa mang tính châm biếm vừa gợi nhiều suy ngẫm. Nó phơi bày lỗ hổng của các hệ thống kiểm duyệt tự động khi xử lý sai danh tính người dùng, đồng thời cảnh báo những rủi ro mà bất kỳ ai cũng có thể gặp phải nếu bị thuật toán hiểu nhầm.

Dù chưa rõ tòa án sẽ đưa ra phán quyết như thế nào, vụ kiện này chắc chắn sẽ là bài học đắt giá cho các nền tảng công nghệ lớn, buộc họ phải nâng cấp công cụ xác thực và bảo vệ người dùng hợp pháp tốt hơn.