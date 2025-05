Người dùng hoang mang khi bất ngờ bị Facebook khóa tài khoản

Thanh Tâm, chủ một cửa hàng thời trang online, cho biết sáng nay, khi đăng nhập Facebook cô bất ngờ nhận được thông báo: "Chúng tôi đã đình chỉ tài khoản của bạn. Bạn có 180 ngày để kháng nghị trước khi chúng tôi vô hiệu hóa vĩnh viễn tài khoản". Thời gian bị đình chỉ được xác định vào ngày 13.5.

Tâm cho biết trước đó tài khoản của cô vẫn hoạt động bình thường, thường xuyên đăng ảnh quần áo và tương tác với khách hàng trong bình luận. Ngoài ra Facebook này không đăng tải hình ảnh nhạy cảm hay có những nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Sau khi kháng nghị theo hướng dẫn, Facebook yêu cầu Tâm xác nhận khuôn mặt. Khoảng một tiếng sau, tài khoản được mở và sử dụng bình thường.

Facebook thông báo lý do đình chỉ tài khoản người dùng vào sáng 14.5 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Ông Mai Thanh Phú, chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến mạng xã hội, cho biết từ sáng sớm, hàng loạt khách hàng đã nhắn tin nhờ hỗ trợ do bất ngờ bị Facebook khóa tài khoản. Theo ông Phú, việc các tài khoản bị đình chỉ để xác minh không hiếm gặp nhưng với quy mô ồ ạt như hiện nay, có thể nền tảng đang mở một đợt "quét" trên diện rộng để loại bỏ bớt các tài khoản giả. Không loại trừ khả năng Facebook bị lỗi thuật toán vì nhiều tài khoản không có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng vẫn bị đình chỉ.

Trong phần nguyên nhân bị khóa tài khoản, Facebook liệt kê ra nhiều lý do như người dùng có hành vi cổ xúy mua bán tình dục, nhận nuôi con bất hợp pháp, cưỡng ép lao động, hoặc có những ngôn từ bạo lực, gây kích động...

Những tài khoản Instagram có liên kết với Facebook bị vô hiệu hóa cũng bị đình chỉ. Điều này đồng nghĩa cả tài khoản Facebook, Instagram của người dùng có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ không thể đăng nhập, sử dụng bình thường. Người khác cũng không còn tìm thấy tài khoản bị đình chỉ trên nền tảng cho đến khi được xác minh.

Để kháng nghị, người dùng có thể làm theo hướng dẫn của Facebook. Nhiều người cho biết họ được yêu cầu xác nhận tài khoản thông qua tin nhắn SMS hoặc WhatsApp. Một số tài khoản được yêu cầu quét khuôn mặt để xác minh.

Facebook, Messenger, ChatGPT bất ngờ “sập” trên toàn cầu

Ông Phú cho biết vẫn chưa rõ tiêu chuẩn của Facebook trong việc lựa chọn hình thức xác minh cho người dùng. Tuy nhiên, những tài khoản được yêu cầu xác minh bằng khuôn mặt thường được "trả" tài khoản sớm hơn so với các trường hợp xác thực bằng số điện thoại.

Lợi dụng việc nhiều tài khoản bất ngờ bị khóa không rõ lý do, trên các hội nhóm mạng xã hội đang nở rộ dịch vụ lấy lại Facebook bị đình chỉ với giá từ 100.000 đồng, cam kết sau 10 phút sẽ "về tài khoản".

Tuy nhiên các chuyên gia lưu ý người dùng nên bình tĩnh, làm theo các hướng dẫn của Facebook, không nhất thiết phải sử dụng các dịch vụ, tránh tiền mất tật mang. Trước đó đã có nhiều trường hợp kẻ gian lợi dụng các đợt "quét" tài khoản của Facebook để trục lợi, yêu cầu người dùng cung cấp tài khoản, mật khẩu sau đó chiếm đoạt và yêu cầu tiền chuộc.

Thời gian gần đây Meta (công ty mẹ của Facebook) liên tục gặp sự cố, lần gần nhất vào cuối tháng 2, Facebook bị "sập" trên phạm vi toàn cầu. Giao diện website bất ngờ chuyển sang màn hình trắng xóa, chỉ còn lại logo Facebook với dòng thông báo: "Sorry, something went wrong" (Xin lỗi, có gì đó không ổn). Người dùng chỉ có hai lựa chọn là quay về trang chủ của trình duyệt hoặc truy cập website trợ giúp của Facebook. Trong sáng cùng ngày, lỗi này được khắc phục một phần trước khi hoạt động ổn định trở lại.