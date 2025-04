Lỗ hổng Facebook khiến fanpage giả mạo Bộ Tài chính, Cục An ninh có tick xanh

Bộ Tài chính vừa lên tiếng cảnh báo người dân về trang Facebook tên "Tiếp Nhận Xử Lý Thu Hồi & Hoàn Trả Vốn Treo". Fanpage này có tick xanh, tự nhận là đại diện duy nhất và chính thức của Bộ Tài chính để hỗ trợ xử lý thu hồi vốn.

Đại diện Bộ Tài chính khẳng định trang Facebook này hoặc các trang tương tự là giả mạo. Người dân, doanh nghiệp cảnh giác và không làm theo hướng dẫn từ các thông tin, bài đăng tải trên trang Facebook nêu trên, tránh bị các đối tượng xấu lừa đảo. Đồng thời, khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo cần tố giác với cơ quan chức năng để tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra.

Fanpage mạo danh Bộ Tài chính được Facebook cấp tick xanh ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trước đó fanpage Facebook có tên Cục An ninh - Bộ Công an cũng liên tục chạy quảng cáo thu hồi vốn. Thực chất đây cũng là trang Facebook giả mạo dù có tick xanh.

Lỗ hổng Facebook khiến fanpage giả mạo có tick xanh

Tick xanh là biểu tượng hình chữ "v" màu xanh lam được gắn ngay cuối tên của cá nhân, fanpage để xác nhận "tài khoản chính chủ". Biểu tượng này thường được cấp cho những người nổi tiếng, trang của cơ quan chức năng. Mục đích chính là để phân biệt với các tài khoản giả mạo và bảo vệ người dùng tốt hơn.

Trước đây, để có được tick xanh Facebook, chủ tài khoản hoặc fanpage phải cung cấp giấy tờ tùy thân, chứng minh ảnh hưởng của mình trong cộng đồng, có lượt theo dõi lớn. Tuy nhiên, từ năm 2023, mạng xã hội này bắt đầu dịch vụ cho thuê tick xanh với giá 12 USD (307.000 đồng) mỗi tháng. Người dùng không cần chứng minh chính chủ, chỉ cần trả một khoản phí tương ứng. Về giao diện hiển thị, Facebook không phân biệt giữa tài khoản, fanpage chính chủ và tài khoản dùng dịch vụ, tất cả dùng một biểu tượng chữ "v" màu trắng trên nền hình tròn màu xanh lam.

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo “tuyển dụng công chức”

Dù dịch vụ này chưa chính thức có mặt tại Việt Nam nhưng một số bên cung cấp dịch vụ vẫn có thể đổi IP sang các quốc gia như Úc, Nhật Bản, Mỹ để thuê tick xanh, sau đó sử dụng bình thường ở Việt Nam.

Theo ông Mai Thanh Phú, chuyên cung cấp các dịch vụ mạng xã hội, lỗ hổng trong dịch vụ của Facebook cho phép các fanpage "0 like" - những trang mới lập - vẫn có thể thuê được tick xanh. Do đó kẻ gian có thể thể dễ dàng tạo một fanpage mới, đổi địa chỉ IP, đăng ký dịch vụ tick xanh, mua like cho trang và bắt đầu chạy quảng cáo lừa đảo.

Theo những người cung cấp dịch vụ thuê tick xanh, do chưa cung cấp dịch vụ này tại Việt Nam, Facebook cũng không kiểm duyệt quá gắt gao những fanpage cùng tên cơ quan chức năng như Cục An ninh - Bộ Công an hay Bộ Tài chính. Người dùng chỉ cần đăng ký, đóng tiền, chờ xét duyệt là có fanpage gắn tick xanh theo ý muốn.

Ngoài ra kẻ gian cũng có thể lợi dụng cơ chế đổi tên của Facebook để mua những fanpage đã có sẵn tick xanh, sau đó đổi tên để phục vụ hành vi lừa đảo. Dù đổi tên khác, Facebook vẫn xác nhận tài khoản chính chủ, không cần đối chiếu lại giấy tờ cá nhân.

Theo ông Phú, kẻ gian thường dùng những tài khoản có tick xanh để lừa đảo một phần vì trông "uy tín" do nhiều người tin rằng tài khoản đã được Facebook xác minh. Ngoài ra những trang có biểu tượng này thường được bảo vệ tốt hơn, dù bị người dùng phát hiện là giả mạo, gửi báo cáo, khả năng bị gỡ bỏ cũng thấp hơn. Đó là lý do các trang lừa đảo dù bị báo cáo nhưng vẫn tràn lan trên Facebook.

Dấu hiệu nhận diện fanpage lừa đảo

Theo ông Phú, nếu nghi ngờ người dùng có thể vào phần thông tin minh bạch của trang để kiểm tra lịch sử đổi tên, người quản trị, địa điểm của người quản trị. "Nhiều fanpage lừa đảo sẽ hiển thông tin người quản trị đang ở Campuchia", ông Phú nói.

Một trang fanpage giả mạo được Facebook đánh dấu vị trí quản lý tại Campuchia ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên với dịch vụ thuê tick xanh cho fanpage "0 like", việc kiểm tra này không hiệu quả. Khi đó người dân cần chủ động cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng, các kênh thông tin chính thống, tránh bị lừa.

Kịch bản chung của kẻ gian thường yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, yêu cầu chuyển khoản một khoản phí dịch vụ, sau đó biến mất. Một số kẻ lừa đảo chuyên nghiệp thậm chí không lừa tiền trực tiếp từ Facebook mà lấy thông tin, dẫn dụ nạn nhân qua nhiều kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ đó lừa chuyển khoản, chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ. Khi bị lừa mất tiền, cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng gần nhất để thông báo, nhờ hỗ trợ thay vì tìm kiếm các dịch vụ "thu hồi vốn" trên Facebook, tránh bị mất tiền nhiều lần.