Marriott Bonvoy dành ưu đãi đặc quyền cho hội viên đặt sớm

Theo Marriott Bonvoy, các đơn vị tổ chức sự kiện thông qua chương trình ưu đãi "Lên kế hoạch sớm" có thể chủ động ấn định thời gian và không gian tổ chức lý tưởng, đồng thời tận hưởng trọn vẹn các phần thưởng và đặc quyền cao cấp tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng áp dụng ưu đãi.



Sảnh tiệc sang trọng tại khách sạn JW Marriott Phú Quốc ẢNH: NVCC

Cụ thể, các hợp đồng hợp lệ có giá trị từ 10.000 USD trở lên (hoặc theo chính sách riêng của từng khách sạn) sẽ được hưởng nhiều ưu đãi giá trị, bao gồm nhân đôi điểm thưởng, ưu đãi giảm 5% trên tổng hóa đơn thanh toán, điểm thưởng ký kết độc quyền dành cho các giao dịch tại đây. Bên cạnh đó, khách hàng còn nhận được nhiều đặc quyền bổ trợ như miễn phí nâng hạng phòng và tiệc tri ân chào mừng, tùy thuộc vào quy định cụ thể của từng điểm đến.



Sở hữu mạng lưới khách sạn trải dài khắp Việt Nam, Marriott Bonvoy mang đến nhiều lựa chọn không gian phù hợp cho hội nghị, chương trình du lịch dành cho nhân viên, tiệc cưới và các sự kiện quan trọng. Tại Hà Nội, JW Marriott Hotel Hanoi nổi bật với hệ thống không gian sự kiện quy mô lớn trong và ngoài trời cùng cơ sở vật chất hiện đại, là lựa chọn hàng đầu cho các hội nghị quốc tế, sự kiện doanh nghiệp và tiệc cưới cao cấp.

Tại miền Trung, Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa cung cấp đa dạng lựa chọn để tổ chức sự kiện từ trong nhà đến ngoài trời, từ các hội nghị và tiệc gala quy mô lớn đến những tiệc cưới bên bờ biển và hoạt động gắn kết đội nhóm.

Trong khi đó, tại TP.HCM, Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection là một trong những điểm đến sự kiện biểu tượng của thành phố với Grand Ballroom có sức chứa lên đến 1.500 khách, hệ thống phòng họp linh hoạt và những không gian trên cao sở hữu tầm nhìn toàn cảnh TP.HCM, phù hợp cho các hội nghị cấp cao, sự kiện thương hiệu, tiệc gala và tiệc cưới quy mô lớn.

Tại Phú Quốc, Grand Ballroom tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay gây ấn tượng với thiết kế Pháp - Việt đặc trưng của Bill Bensley, tạo nên bối cảnh sang trọng cho các sự kiện và tiệc cưới cao cấp.