Marvel đã tìm ra người kế nhiệm Black Panther sau cái chết của Chadwick Boseman

Tại sự kiện San Diego Comic-Con diễn ra vào ngày 26.7, đạo diễn Ryan Coogler cùng Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige xác nhận nam diễn viên David Jonsson (32 tuổi) sẽ đảm nhận vai Black Panther mới, đồng thời hóa thân thành T'Challa, con trai trưởng thành của vị vua Wakanda trong phần phim tiếp theo.

Theo Vulture, Black Panther 3 dự kiến ra rạp vào ngày 15.12.2028.

David Jonsson vừa ra mắt khán giả với tư cách Black Panther mới. Nam diễn viên sẽ vào vai T'Challa, con trai trưởng thành của vị vua Wakanda, trong Black Panther 3 Ảnh: AFP

Marvel mở ra chương mới cho thương hiệu 'Black Panther'



Trong đoạn video được chia sẻ tại sự kiện, Ryan Coogler xuất hiện trước hàng nghìn khán giả và hào hứng giới thiệu: "Đây là Black Panther mới của chúng ta". Ngay khi David Jonsson bước lên sân khấu, khán phòng lập tức vang lên những tràng pháo tay và tiếng hò reo không ngớt. Anh hội ngộ cùng Ryan Coogler, Kevin Feige, Letitia Wright và Winston Duke.

Xúc động trước sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ, David Jonsson đặt tay lên ngực và gửi lời cảm ơn: "Tôi thực sự muốn nói lời cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn Ryan, cảm ơn Kevin và cảm ơn đại gia đình tuyệt vời mà tôi có vinh dự được gia nhập".

Nam diễn viên cho biết anh không muốn tiết lộ quá nhiều về dự án vì muốn để bộ phim tự lên tiếng: "Tôi nghĩ màn ảnh sẽ nói thay tất cả. Và hãy tin tôi, vinh dự này hoàn toàn thuộc về tôi. Xin cảm ơn mọi người".

David Jonsson không phải là gương mặt xa lạ với khán giả yêu điện ảnh. Anh từng tham gia bộ phim khoa học viễn tưởng Alien: Romulus (2024), tác phẩm The Long Walk (2025) và đảm nhận vai Augustus "Gus" Sackey trong loạt phim truyền hình Industry của HBO.

Di sản đồ sộ của Chadwick Boseman

Chadwick Boseman lần đầu đảm nhận vai Black Panther trong bộ phim cùng tên ra mắt năm 2018. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên đình đám như Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira và Martin Freeman dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Ryan Coogler.

Ngay sau khi phát hành, bộ phim trở thành hiện tượng toàn cầu, thu về hơn 1 tỉ USD doanh thu phòng vé và nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Black Panther nhận 7 đề cử Oscar, đồng thời chiến thắng ở 3 hạng mục gồm Thiết kế phục trang xuất sắc, Nhạc phim gốc xuất sắc và Thiết kế sản xuất xuất sắc.

Năm 2022, phần tiếp theo mang tên Black Panther: Wakanda Forever ra mắt với Letitia Wright đảm nhận vai Shuri, người kế thừa danh hiệu Black Panther sau khi T'Challa qua đời. Ở phần phim thứ 3, Letitia Wright và Winston Duke được xác nhận sẽ trở lại. Bên cạnh đó, Denzel Washington cũng sẽ góp mặt trong dự án, trong khi Ryan Coogler tiếp tục ngồi ghế đạo diễn.

Dù đã qua đời gần 6 năm, Chadwick Boseman vẫn được người hâm mộ và đồng nghiệp tưởng nhớ như linh hồn của thương hiệu Black Panther Ảnh: AFP

Chia sẻ với The Hollywood Reporter tại sự kiện San Diego Comic-Con, Winston Duke, người thủ vai M'Baku, bày tỏ sự vui mừng khi David Jonsson gia nhập dàn diễn viên: "Tôi rất vui. Cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời. Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau".

Nam diễn viên cho biết anh đã chào đón David Jonsson như một thành viên mới của đại gia đình Black Panther và dành cho đàn em sự cởi mở giống như những gì bản thân từng nhận được khi mới tham gia thương hiệu.

Tháng 11.2026, Chadwick Boseman được truy tặng ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Buổi lễ có sự tham dự của nhiều đồng nghiệp thân thiết như Ryan Coogler, Michael B. Jordan, Viola Davis cùng vợ của cố diễn viên là Taylor Simone Ledward-Boseman, người đại diện gia đình nhận vinh dự này.

Chadwick Boseman qua đời ngày 28.8.2020 ở tuổi 43 sau 4 năm âm thầm điều trị ung thư đại tràng. Anh được chẩn đoán mắc bệnh từ năm 2016 nhưng giữ kín tình trạng sức khỏe với công chúng. Sau khi qua đời, Chadwick Boseman được đề cử Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhờ vai diễn trong Ma Rainey's Black Bottom và giành Quả cầu vàng cho màn trình diễn này.