Vợ góa nam chính 'Black Panther' bị kiện vì không chia thừa kế cho cha mẹ chồng

Gia đình của cố diễn viên Chadwick Boseman vừa lên tiếng làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ kiện liên quan đến khối tài sản thừa kế của tài tử phim Black Panther.

Gia đình lục đục vì khối tài sản triệu đô

Chỉ vài ngày sau khi hai anh trai ruột của Chadwick Boseman là Derrick Boseman và Kevin Boseman thay mặt cha mẹ là Leroy Boseman và Carolyn Boseman nộp đơn lên tòa án yêu cầu đình chỉ và bãi nhiệm Taylor Simone Ledward, vợ góa của nam diễn viên quá cố, khỏi vị trí quản lý di sản, cả hai đã có những tuyên bố chính thức về vụ việc.

Vai diễn Vua T'Challa trong Black Panther đã đưa Chadwick Boseman trở thành biểu tượng của điện ảnh Hollywood Ảnh: Reuters

Trong thông cáo gửi E! News ngày 23.7, Derrick Boseman và Kevin Boseman cho biết: "Trong nhiều năm qua, cha mẹ chúng tôi luôn mong muốn có câu trả lời rõ ràng về những vấn đề liên quan đến di sản của em trai Chadwick Boseman, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và những giá trị di sản mà em ấy để lại".

Hai người cho biết vụ kiện được thực hiện thay mặt cha mẹ mình sau khi ông Leroy Boseman và bà Carolyn Boseman chuyển giao toàn bộ quyền lợi liên quan đến khối di sản cho Boseman Family LLC, công ty do gia đình Boseman thành lập để quản lý và đại diện thực hiện các vấn đề pháp lý liên quan đến di sản của cố diễn viên.

Theo Derrick Boseman và Kevin Boseman, gia đình chỉ mới biết rằng hồ sơ thừa kế của Chadwick Boseman vẫn chưa được khép lại, dù đã gần 4 năm kể từ khi tòa án ban hành phán quyết cuối cùng về việc phân chia di sản. Đây cũng là lý do họ nộp đơn yêu cầu tòa án buộc người quản lý di sản thực hiện đúng các quyết định đã được đưa ra trước đó.

Thay mặt cha mẹ, Derrick Boseman và Kevin Boseman nhấn mạnh họ mong muốn quá trình giải quyết vụ việc được tiến hành trên tinh thần minh bạch, có trách nhiệm và tôn trọng pháp luật. Vụ kiện được khởi xướng gần 6 năm sau khi Chadwick Boseman qua đời vì ung thư đại tràng ở tuổi 43.

Gia đình Chadwick Boseman cho biết mong muốn lớn nhất của họ là bảo vệ di sản và những giá trị mà nam diễn viên để lại Ảnh: AFP

Theo các tài liệu mà E! News tiếp cận, Derrick Boseman và Kevin Boseman cáo buộc em dâu Taylor Simone Ledward đã không thực hiện đầy đủ việc phân chia tài sản của Chadwick Boseman, dù phán quyết năm 2022 của tòa án yêu cầu mỗi người trong hai thân sinh của nam diễn viên được hưởng 25% giá trị di sản.

Hai anh trai của Chadwick Boseman cũng cho rằng Taylor Simone Ledward chưa kê khai đầy đủ toàn bộ tài sản của cố diễn viên. Theo đơn kiện, khối di sản còn bao gồm tiền bản quyền, thu nhập còn lại từ các dự án nghệ thuật, quyền sử dụng hình ảnh, quyền sở hữu trí tuệ, bất động sản, một tài khoản ngân hàng chưa từng được công bố cùng nhiều tài sản cá nhân khác.

Đơn kiện nêu rõ những quyền lợi này thuộc về các đồng thừa kế hợp pháp của Chadwick Boseman nhưng hiện được quản lý thông qua Công ty Chadwick Boseman, Inc., doanh nghiệp do Taylor Simone Ledward kiểm soát hoàn toàn và cũng là đơn vị được cho là tiếp tục hưởng lợi từ danh tiếng của cố diễn viên.

Theo nội dung hồ sơ, Derrick Boseman và Kevin Boseman còn cáo buộc Taylor Simone Ledward đã ngăn cản họ theo đuổi những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích tài chính cho cha mẹ già của Chadwick Boseman.

Gia đình Boseman cũng cho rằng cách quản lý di sản của Taylor Simone Ledward tạo ra nghi vấn về việc che giấu tài sản khỏi các thành viên trong gia đình và cả tòa án. Vì vậy, họ đề nghị tòa buộc Taylor Simone Ledward thực hiện đúng việc phân chia di sản theo phán quyết trước đó, đồng thời bãi nhiệm cô khỏi vai trò quản lý khối tài sản.

Trước đây, Taylor Simone Ledward từng khai báo tổng giá trị tài sản của Chadwick Boseman gồm 151.000 USD tiền mặt, 241.000 USD trong tài khoản hưu trí IRA và khoảng 3,3 triệu USD cổ phần tại Chadwick Boseman, Inc.. Theo phán quyết của tòa án năm 2022 được đính kèm trong hồ sơ vụ kiện, thẩm phán xác định bản kê khai tài sản của Taylor Simone Ledward là "đầy đủ và chính xác", đồng thời ghi nhận cô đã từ bỏ khoản thù lao dành cho người quản lý di sản.