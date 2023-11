Masan Consumer Holdings xuất sắc đạt chứng nhận nơi làm việc tuyệt vời nhất

Great Place to Work® là một tổ chức toàn cầu về văn hóa nơi làm việc, với hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu dữ liệu và chứng nhận văn hóa doanh nghiệp. Sứ mệnh của Great Place to Work® là giúp cho mọi nơi làm việc đều trở thành "Nơi làm việc tuyệt vời, dành cho tất cả mọi người" (Great Place to Work® For All™). Chứng nhận Great Place to Work® chính là minh chứng cho những nỗ lực của MCH để không ngừng nâng cao trải nghiệm nhân viên và xây dựng văn hóa chiến thắng, đam mê phụng sự người tiêu dùng. Sự ghi nhận quý giá từ GPTW® còn là động lực để Ban lãnh đạo cũng như tập thể nhân viên tiếp tục hành trình đưa MCH thành nơi có môi trường làm việc đáng ngưỡng mộ không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn tầm ra thế giới.