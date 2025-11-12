Masan giới thiệu mô hình nông nghiệp và vật liệu công nghiệp công nghệ cao

Đây là cột mốc đánh dấu chặng đường 80 năm xây dựng, trưởng thành và cống hiến của ngành nông nghiệp và môi trường Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò trụ cột của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tài nguyên và môi trường trong sự phát triển bền vững của đất nước.

Đại biểu tham quan gian trưng bày Masan High-Tech Materials

Triển lãm giới thiệu những dấu ấn nổi bật của ngành qua các thời kỳ, những thành tựu khoa học - công nghệ, các mô hình sản xuất tiêu biểu và sáng kiến phát triển xanh, thể hiện tinh thần đổi mới, hội nhập và sáng tạo vì một nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại và bền vững. Tại khu vực trưng bày, Tập đoàn Masan mang đến hai câu chuyện tiêu biểu cho doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình kiến tạo giá trị xanh. Trong đó, WinEco là đại diện cho nông nghiệp hiện đại ứng dụng công nghệ cao và Masan High-Tech Materials là nhà chế biến vật liệu công nghệ cao với chuỗi giá trị khép kín từ khai thác khoáng sản đến sản xuất và cung ứng, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trên sân chơi toàn cầu.

Khách hàng tham quan mô hình xà lách thủy canh của WinEco tại triển lãm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường

Là thương hiệu tiên phong trong hành trình xã hội hóa rau sạch tại Việt Nam, WinEco đã và đang ứng dụng những tiến bộ nông nghiệp hiện đại để mang đến các sản phẩm "Sạch - Ngon" cho người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Toàn bộ nông sản WinEco đều đạt các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt như VietGAP, GlobalGAP và Organic, hiện diện tại gần 4.500 siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+/WiN trên toàn quốc, đồng thời được xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế như: Hàn Quốc, Đài Loan. Tại khu trưng bày, WinEco giới thiệu hành trình nông nghiệp hiện đại với các loại rau củ quen thuộc trong bữa ăn Việt như xà lách, cà chua, dưa leo, ớt chuông... được canh tác tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường. Mỗi sản phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu và đổi mới không ngừng, thể hiện khát vọng nâng cao chất lượng bữa ăn Việt và khẳng định vị thế nông sản Việt trên thị trường quốc tế.

Nông sản sạch WinEco được bày bán tại hệ thống siêu thị WinMart

Cùng với WinEco, gian trưng bày của Masan High-Tech Materials (MHT) kể câu chuyện về một Việt Nam làm chủ công nghệ, hướng đến tương lai xanh trong ngành vật liệu mới. MHT vận hành mỏ đa kim Núi Pháo (Thái Nguyên) có trữ lượng vonfram lớn thứ hai trên thế giới. MHT cung cấp bốn sản phẩm chính gồm vonfram, florit, bismut và đồng – những nguyên liệu chiến lược được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp công nghệ cao như điện tử, ô tô, năng lượng tái tạo, hàng không vũ trụ và vật liệu mới. Các sản phẩm chế biến sâu của MHT như APT (Ammonium Paratungstate), BTO (Blue Tungsten Oxide) và YTO (Yellow Tungsten Oxide) thể hiện năng lực làm chủ công nghệ chiết xuất và tinh luyện tiên tiến, đạt độ tinh khiết tới 99,9%, đáp ứng và vượt qua các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, được xuất khẩu đến các thị trường lớn như Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc. Giữa làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực vật liệu công nghệ cao. Với lợi thế công nghệ tái chế và chế biến sâu các khoáng sản chiến lược, những doanh nghiệp tiên phong sản xuất xanh như Masan High-Tech Materials chính là nền tảng để Việt Nam kiến tạo tăng trưởng gắn liền với trách nhiệm và tương lai xanh.

Nhà máy của Masan High-Tech Materials