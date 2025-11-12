Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Masan giới thiệu mô hình nông nghiệp và vật liệu công nghiệp công nghệ cao

Khánh Quỳnh
Khánh Quỳnh
12/11/2025 17:50 GMT+7

Ngày 12.11.2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) tham gia Triển lãm thành tựu 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường với chủ đề 'Vươn đến kỷ nguyên xanh'. Sự kiện có sự tham dự của hơn 1.200 đại biểu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội.

Đây là cột mốc đánh dấu chặng đường 80 năm xây dựng, trưởng thành và cống hiến của ngành nông nghiệp và môi trường Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò trụ cột của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tài nguyên và môi trường trong sự phát triển bền vững của đất nước.

Masan giới thiệu mô hình nông nghiệp và vật liệu công nghiệp công nghệ cao- Ảnh 1.

Đại biểu tham quan gian trưng bày Masan High-Tech Materials

Triển lãm giới thiệu những dấu ấn nổi bật của ngành qua các thời kỳ, những thành tựu khoa học - công nghệ, các mô hình sản xuất tiêu biểu và sáng kiến phát triển xanh, thể hiện tinh thần đổi mới, hội nhập và sáng tạo vì một nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại và bền vững. Tại khu vực trưng bày, Tập đoàn Masan mang đến hai câu chuyện tiêu biểu cho doanh nghiệp Việt Nam trong hành trình kiến tạo giá trị xanh. Trong đó, WinEco là đại diện cho nông nghiệp hiện đại ứng dụng công nghệ cao và Masan High-Tech Materials là nhà chế biến vật liệu công nghệ cao với chuỗi giá trị khép kín từ khai thác khoáng sản đến sản xuất và cung ứng, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam trên sân chơi toàn cầu.

Masan giới thiệu mô hình nông nghiệp và vật liệu công nghiệp công nghệ cao- Ảnh 2.

Khách hàng tham quan mô hình xà lách thủy canh của WinEco tại triển lãm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường

Là thương hiệu tiên phong trong hành trình xã hội hóa rau sạch tại Việt Nam, WinEco đã và đang ứng dụng những tiến bộ nông nghiệp hiện đại để mang đến các sản phẩm "Sạch - Ngon" cho người tiêu dùng trong nước và quốc tế. Toàn bộ nông sản WinEco đều đạt các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt như VietGAP, GlobalGAP và Organic, hiện diện tại gần 4.500 siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+/WiN trên toàn quốc, đồng thời được xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế như: Hàn Quốc, Đài Loan. Tại khu trưng bày, WinEco giới thiệu hành trình nông nghiệp hiện đại với các loại rau củ quen thuộc trong bữa ăn Việt như xà lách, cà chua, dưa leo, ớt chuông... được canh tác tuần hoàn, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường. Mỗi sản phẩm là kết quả của quá trình nghiên cứu và đổi mới không ngừng, thể hiện khát vọng nâng cao chất lượng bữa ăn Việt và khẳng định vị thế nông sản Việt trên thị trường quốc tế. 

Masan giới thiệu mô hình nông nghiệp và vật liệu công nghiệp công nghệ cao- Ảnh 3.

Nông sản sạch WinEco được bày bán tại hệ thống siêu thị WinMart

Cùng với WinEco, gian trưng bày của Masan High-Tech Materials (MHT) kể câu chuyện về một Việt Nam làm chủ công nghệ, hướng đến tương lai xanh trong ngành vật liệu mới. MHT vận hành mỏ đa kim Núi Pháo (Thái Nguyên) có trữ lượng vonfram lớn thứ hai trên thế giới. MHT cung cấp bốn sản phẩm chính gồm vonfram, florit, bismut và đồng – những nguyên liệu chiến lược được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp công nghệ cao như điện tử, ô tô, năng lượng tái tạo, hàng không vũ trụ và vật liệu mới. Các sản phẩm chế biến sâu của MHT như APT (Ammonium Paratungstate), BTO (Blue Tungsten Oxide) và YTO (Yellow Tungsten Oxide) thể hiện năng lực làm chủ công nghệ chiết xuất và tinh luyện tiên tiến, đạt độ tinh khiết tới 99,9%, đáp ứng và vượt qua các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, được xuất khẩu đến các thị trường lớn như Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc. Giữa làn sóng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực vật liệu công nghệ cao. Với lợi thế công nghệ tái chế và chế biến sâu các khoáng sản chiến lược, những doanh nghiệp tiên phong sản xuất xanh như Masan High-Tech Materials chính là nền tảng để Việt Nam kiến tạo tăng trưởng gắn liền với trách nhiệm và tương lai xanh.

Masan giới thiệu mô hình nông nghiệp và vật liệu công nghiệp công nghệ cao- Ảnh 4.

Nhà máy của Masan High-Tech Materials

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan ("Masan" hoặc "Tập đoàn") tin vào triết lý "doing well by doing good". Sứ mệnh của Tập đoàn là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho 100 triệu người dân Việt Nam và trên thế giới, để họ chi trả ít hơn cho các nhu cầu cơ bản hàng ngày. Masan hiện thực hóa tầm nhìn này bằng cách thúc đẩy năng suất thông qua những phát kiến mới, áp dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu mạnh và tập trung hiện thực hóa những cơ hội lớn gắn với cuộc sống hằng ngày của đại đa số người dân.

Các công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Masan là những công ty top đầu các lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, thịt có thương hiệu, bán lẻ, chuỗi F&B, dịch vụ tài chính, viễn thông và sản xuất vật liệu công nghiệp có giá trị gia tăng. Đây là những lĩnh vực đang tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

