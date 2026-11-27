Theo số liệu ước tính của Ban Điều hành, lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số của Masan Group đạt 11.617 tỉ đồng trong 10 tháng đầu năm 2026, gấp 2,2 lần cùng kỳ và vượt mức 11.500 tỉ đồng – mục tiêu cao nhất trong kế hoạch lợi nhuận năm 2026 đã điều chỉnh.

3 sản phẩm của Masan High-Tech Materials đạt Thương hiệu Quốc Gia Việt Nam 2026

Doanh thu thuần hợp nhất đạt 100.810 tỉ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ, vượt mức 98.000 tỉ đồng trong kế hoạch cơ sở cả năm. Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 9.000 tỉ đồng, tăng 177,1%. Tình hình tài chính của Tập đoàn tiếp tục được cải thiện khi tỷ lệ nợ vay ròng trên EBITDA giảm từ 2,4 lần vào cuối quý III xuống còn 2,1 lần vào cuối tháng 10.2026.

Đóng góp vào kết quả này, Hệ điều hành Tiêu dùng (cOS) của Masan, bao gồm các thương hiệu tiêu dùng và hệ thống bán lẻ, đạt doanh thu 70.982 tỉ đồng, tăng 18%. Trong khi đó, Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) ghi nhận doanh thu 29.701 tỉ đồng, gấp 5,1 lần cùng kỳ.

Các thương hiệu tiêu dùng tiếp tục gia tăng thị phần

Trong 10 tháng đầu năm 2026, Masan Consumer (HOSE: MCH) ghi nhận doanh thu 27.249 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Theo ước tính của Ban Điều hành và số liệu nghiên cứu thị trường hàng tiêu dùng nhanh của AC Nielsen, mảng kinh doanh thương hiệu tiêu dùng của Masan đang tăng trưởng gấp 2-3 lần thị trường.

Các sản phẩm Nam Ngư tăng trưởng 2 chữ số

Chiến lược phát triển các sản phẩm cao cấp và gia tăng thị phần đóng góp khoảng 75% mức tăng trưởng của Masan Consumer. Với đóng góp tích cực từ Omachi, ngành hàng thực phẩm tiện lợi tăng trưởng 21%, trong khi CHIN-SU tăng 14,2%. Nam Ngư tăng 19,2% và duy trì thị phần ở mức quý III. Ngành hàng đồ uống đóng chai tăng 8,2%, tiếp nối đà phục hồi từ quý II.

Bên cạnh các thương hiệu chủ lực, những sản phẩm và thị trường mới cũng mở ra cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp. Thương hiệu BUPNON tăng trưởng khoảng 30% trong tháng 10 so với cùng kỳ sau khi tái ra mắt vào tháng 8, trong khi ngành hàng chăm sóc cá nhân và gia đình tăng 17,3%, hoạt động kinh doanh quốc tế tăng 14,9%.

Doanh thu thịt chế biến MEATDeli tăng trưởng mạnh mẽ

Trước áp lực chi phí đầu vào gia tăng và xu hướng chi tiêu thận trọng hơn của người tiêu dùng, Masan Consumer tiếp tục chú trọng hiệu quả lợi nhuận. Việc điều chỉnh giá bán theo hướng tăng ở hai ngành hàng đồ uống đóng chai và thực phẩm tiện lợi từ đầu quý IV phần nào ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ. Tuy nhiên, biên lợi nhuận trong tháng 10 vẫn duy trì ở mức của 9 tháng đầu năm, với việc điều chỉnh giá bán góp phần hỗ trợ biên lợi nhuận trong quý IV.

Masan Consumer tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn thị trường và bám sát kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Ở mảng thịt có thương hiệu của Masan, Masan MEATLife cũng ghi nhận doanh thu 8.620 tỉ đồng sau 10 tháng, tăng 13% so với cùng kỳ và đúng tiến độ kế hoạch năm.

WinCommerce mở thêm hơn 1.000 cửa hàng, tăng trưởng tại cả thành thị và nông thôn

WinCommerce (WCM), đơn vị vận hành hệ thống WinMart và WinMart+, ghi nhận doanh thu 39.925 tỉ đồng trong 10 tháng đầu năm, tăng 25% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp mở mới ròng 1.047 cửa hàng, đạt mức cơ sở trong kế hoạch mở mới 1.000 - 1.500 cửa hàng của cả năm 2026. Khoảng 78% số cửa hàng mở mới ròng tập trung tại miền Bắc, nơi WinCommerce đã có vị thế dẫn đầu và mạng lưới bán lẻ rộng khắp.

Sau 7 năm tái cấu trúc, WinCommerce ghi nhận tăng trưởng ấn tượng

Đáng chú ý, khu vực nông thôn đóng góp 806 cửa hàng mở mới ròng. Bên cạnh việc đưa các sản phẩm tiêu dùng đến gần hơn với người dân, mô hình cửa hàng quy mô nhỏ tại nông thôn còn mang lại hiệu quả kinh doanh tích cực, với thời gian hoàn vốn dưới 3 năm, biên EBITDA cao nhất toàn hệ thống và đóng góp khoảng 50% doanh thu tăng thêm của WinCommerce.

Tăng trưởng của WinCommerce trong 10 tháng đầu năm đến từ đóng góp cân bằng giữa các cửa hàng mở mới và mức tăng trưởng doanh thu hai chữ số tại các cửa hàng hiện hữu. Những tháng gần đây, tốc độ tăng trưởng tại các cửa hàng hiện hữu dần điều chỉnh về mức một chữ số từ trung bình đến cao, phù hợp với định hướng đã công bố trong quý III.

Cùng với WinCommerce, chuỗi trà và cà phê Phúc Long Heritage ghi nhận doanh thu 1.915 tỉ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ và đúng tiến độ kế hoạch năm.

Masan High-Tech Materials dự kiến lãi 260-280 triệu USD trong năm 2026

Bên cạnh lĩnh vực tiêu dùng – bán lẻ, Masan High-Tech Materials tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh của Tập đoàn nhờ mặt bằng giá vonfram duy trì ở mức cao và hiệu quả vận hành được cải thiện.

Vonfram là vật liệu có vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp công nghệ cao. Nhu cầu từ ngành bán dẫn gia tăng, cùng với hoạt động dự trữ chiến lược tại Mỹ, châu Âu và các thị trường trọng điểm khác, tiếp tục hỗ trợ giá vonfram trên thị trường quốc tế.

Sản xuất có trách nhiệm được MSR thực hiện xuyên suốt, từ kiểm soát nguồn nguyên liệu đến quy trình chế biến và chất lượng sản phẩm.

Theo Fastmarkets, giá APT, một sản phẩm trung gian của vonfram, ghi nhận ở mức trung bình 2.710 USD/mtu, trong khi giá APT trên thị trường duy trì ở mức tiệm cận 3.000 USD/mtu. Giá phế liệu vonfram tại Trung Quốc và trên toàn cầu cũng giữ vững.

Trong bối cảnh đó, Masan High-Tech Materials ghi nhận lợi nhuận sau thuế khoảng 190 triệu USD trong 10 tháng đầu năm và dự kiến đạt 260-280 triệu USD trong cả năm 2026. Doanh nghiệp cũng tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế với việc công bố biên bản ghi nhớ hợp tác cùng tập đoàn Nhật Bản Sojitz.