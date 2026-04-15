Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Người sống quanh ta

Mất 6 triệu, người bán vé số nhận lại gấp ba chỉ sau 1 ngày

Trần Hiếu
15/04/2026 09:00 GMT+7

Mất toàn bộ số tiền tích cóp, người bán vé số ở Gia Lai bất ngờ nhận lại hơn 21 triệu đồng từ sự chung tay của cộng đồng chỉ sau 1 ngày.

Trưa 8.4, trên đường Phạm Văn Đồng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), ông Phạm Minh Tâm (60 tuổi) - một người bán vé số đang rảo bước mưu sinh như bao ngày thì chợt sững lại. Chiếc túi xách ông mang theo đã không cánh mà bay. Bên trong có hơn 6 triệu đồng, số tiền ông dành dụm để trả cho đại lý và phòng khi ốm đau.

Không kêu than, không biết bấu víu vào đâu, ông lặng lẽ ngồi thất thần trước một tiệm vàng trên đường Trần Phú, phường Pleiku. Giữa dòng người qua lại hối hả, hình ảnh người bán vé số tóc bạc, ánh mắt trống rỗng khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng.

Khoảnh khắc ấy được một người đi đường ghi lại và đăng lên mạng xã hội Facebook. Chỉ trong vài giờ, tấm ảnh được cộng đồng chia sẻ, chạm đến trái tim nhiều người.

Hình ảnh người bán vé số già Phạm Minh Tâm thất thần khi mất tiền lay động cộng đồng mạng

Trong số đó có chị Kim Oanh, ở phường Pleiku. Không dừng lại ở việc chia sẻ, chị thận trọng nhờ bạn bè xác minh thông tin, rồi trực tiếp tìm gặp ông Tâm để nghe tường tận câu chuyện. Khi tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của người bán vé số sống một mình, chị không giấu được xúc động.

Sau khi kiểm chứng, chị Oanh đăng bài kêu gọi hỗ trợ với thông tin rõ ràng, minh bạch. Chỉ sau hơn 24 giờ, cộng đồng mạng đã quyên góp được hơn 7 triệu đồng. Song song đó, một người dùng mạng xã hội khác cũng độc lập vận động, nhận được hơn 14 triệu đồng.

Ông Phạm Minh Tâm đã nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia từ người xung quanh

Tổng số tiền ông Tâm nhận được lên tới hơn 21 triệu đồng, gấp hơn ba lần khoản tiền ông đánh mất.

"Hiện tôi sống một mình, mưu sinh bằng nghề bán vé số hằng ngày. Khi mất số tiền, tôi rất lo lắng. Tôi vô cùng xúc động và xin gửi lời cảm ơn đến những ân nhân đã hỗ trợ, động viên", ông Tâm nghẹn ngào.

Câu chuyện của người bán vé số ở Gia Lai không chỉ là một mất mát được bù đắp, mà còn là minh chứng cho sự tử tế vẫn âm thầm lan tỏa trong đời sống, nơi những sẻ chia nhỏ bé có thể sưởi ấm một phận người.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận