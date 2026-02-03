Mất ăn, mất ngủ vì hàng nghìn gốc hoa ly, hoa hồng bị phá hoại

Những ngày cận tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí tại các vườn hoa trên địa bàn xã Mê Linh (Hà Nội) bắt đầu bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm khi người dân bắt đầu đi sắm hoa chơi tết. Thế nhưng, giữa không khí rộn ràng ấy, nỗi buồn lại đến với gia đình của hai anh em Trần Ngọc Xướng (32 tuổi) và Trần Ngọc Hưởng (30 tuổi, cùng trú xã Mê Linh) khi hàng loạt cây ly, hoa hồng đang đến độ thu hoạch bị kẻ xấu chặt phá.

Hơn 1.200 gốc hoa ly đến lúc thu hoạch bị phá hoại

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Xướng cho biết, sáng 30.1, khi đang làm việc nhà, anh nhận được cuộc gọi của chú ruột báo tin vườn hoa ly cách nhà khoảng 1 km có dấu hiệu bị phá. Vội vã chạy ra vườn, anh chết lặng khi tận mắt thấy hàng trăm cành hoa ly bị chặt ngọn, cắt bông, nhiều luống bị chặt từng đoạn.

Nhiều luống hoa ly trong vườn nhà anh Xướng bị chặt nham nhở ẢNH: HUY TRƯỜNG

"Nhìn vườn hoa ly chăm sóc bao lâu nay bị chặt nham nhở khiến tôi không kìm được nước mắt. Cả ngày hôm đó tôi không ăn uống gì, chỉ ngồi ở ruộng khóc. Tôi buồn vì công sức cả năm bị người ta phá hoại”, anh Xướng xót xa.

Theo anh Xướng, vụ hoa ly năm nay là vụ đẹp nhất trong 4 năm gia đình anh trồng loại hoa này bán dịp tết. Để có vườn hoa ly này, từ tháng 9.2025, vợ chồng anh đã mua 1,7 vạn củ giống từ Hà Lan. Các củ giống được lựa từng chọn kỹ càng để ủ mầm rồi mang ra ruộng, trồng vào chậu (mỗi chậu 5 gốc). Cộng với quá trình chăm sóc kỹ càng và mức đầu tư khoảng hơn 400 triệu, sau 5 tháng vườn ly của anh Xướng vào độ đẹp nhất trước thời điểm tết Nguyên đán.

Theo thống kê của gia đình anh Xướng, có khoảng 1.244 cành ly bị chặt phá, thiệt hại hơn 50 triệu đồng. Tuy nhiên, thiệt hại thực tế còn lớn hơn nhiều, bởi chỉ cần bị chặt 1 - 2 bông, chậu hoa gần như không còn giá trị thương mại.

Nhiều chậu hoa khách đã đặt trước nhưng anh Xướng buộc phải trả lại tiền cọc vì hoa bị hỏng ẢNH: HUY TRƯỜNG

“Người ta không phá hết mà chặt mỗi chậu vài bông, mỗi luống một đoạn, khiến cả vườn hoa trở nên nham nhở. Khách vào thấy vậy là không muốn mua nữa. Vườn nhà tôi đã có nhiều khách đặt nhưng bây giờ bán rất khó”, anh Xướng nói và cho biết gia đình đã phải trả lại 20 triệu tiền cọc cho khách đặt mua từ trước.

Sau vụ việc, anh Xướng đã trình báo cơ quan công an trên địa bàn. Anh cho rằng, việc tìm ra người phá hoại sẽ rất khó bởi khu vực trồng hoa của gia đình không có camera giám sát, ít người qua lại.

Anh Xướng thất vọng khi nhìn thấy vườn hoa bị phá hoại ẢNH: HUY TRƯỜNG

"Từ nay đến khi thu hoạch hoa, gia đình tôi phải thay nhau ngủ ở ngoài vườn để coi, nếu bị phá hoại tiếp thì coi như mất tết", anh Xướng nói tiếp.

10 gốc hồng cổ bị chém sâu vào thân

Cách vườn hoa ly khoảng 200 m, vườn hồng của anh Trần Ngọc Hưởng (em ruột anh Xướng) cũng bị phá hoại. Theo chia sẻ từ anh Hưởng, có khoảng 10 gốc hồng cổ thụ bị chém sâu vào thân.

“Những cây hồng này được gia đình tôi mua về từ 5 năm trước. Qua quá trình chăm sóc, cây phát triển rất tốt, đúng dịp tết năm nay là thời điểm bán đẹp nhất thì bị phá hoại. Nhiều cây bị chém vào lõi thân, khả năng sống rất thấp, nếu có sống thì cũng không thể bán được vì có vết sẹo, vận chuyển rất dễ gãy”, anh Hưởng nói.

Khu vực vườn hồng của gia đình anh Hưởng bị phá hoại ẢNH: HUY TRƯỜNG

Theo anh Hưởng, tổng giá trị 10 gốc hồng bị phá ước tính gần 200 triệu đồng. Hiện gia đình đang quấn băng dính đen vòng quanh vết chém bảo vệ thân cây để cứu vãn, hy vọng có thể giữ được hoa đến tết để cho thuê, phần nào giảm thiệt hại.

Anh Hưởng cho rằng, điều khiến gia đình anh thất vọng hơn cả không chỉ là thiệt hại kinh tế, mà là cảm giác bị xâm hại thành quả lao động. Nhiều năm làm ăn tại địa phương, gia đình không mâu thuẫn, xích mích với ai.

“Chúng tôi không biết nghi ngờ ai, chỉ mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc để người trồng hoa yên tâm sản xuất", anh Hưởng chia sẻ.

Đa số các cây hồng bị chém sâu vào thân, lực lượng chức năng đã đánh số từng cây bị phá hoại ẢNH: HUY TRƯỜNG

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an xã Mê Linh cho biết, đơn vị đã nhận được phản ánh của gia đình và đang trong quá trình điều tra.